Uzņēmums Valkas novadā iestāda 32 000 bērzu CO2 izmešu mazināšanai

Šā gada pavasarī uzņēmums SIA "Not Hot Environmental Solutions" Kārķu pagasta "Pabēržos", Valkas novadā, 16 hektāru platībā iestādījis 32 000 bērzu, tādējādi mazinot oglekļa dioksīda (CO2) izmešus, aģentūrai LETA pavēstīja uzņēmumā.

Tajā atzīmēja, ka šī pavasara jaunaudze 40 gadu laikā kompensēs 8,9 tonnas CO2, bet visi kompānijas līdz šim iestādītie koki kopā - 16 tonnu CO2. Pašreiz uzņēmumam pieder astoņas apstādītas bērzu plantācijas dažādās Latvijas vietās, kur pavisam aug 57 770 koku.

"Not Hot Environmental Solutions" aprēķins par CO2 kompensējamo apjomu, kas balstīts Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētījumā, veikts uz 40 gadiem, jo tieši šajā posmā koks ir visstiprākais, aktīvāk piesaista CO2 un saražo visvairāk skābekļa.

Uzņēmuma dibinātājs Māris Simanovičs atzīmēja, ka globālā mērogā tiek plaši runāts par planētas sasilšanu un pieaugošo CO2 koncentrāciju atmosfērā, ko rada rūpniecība, satiksme, elektroenerģijas patēriņš un citas cilvēku darbības un paradumi.

"Koku stādīšana ir viens no lētākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no CO2 izmešu uzkrāšanās atmosfērā. Koku stādīšanas dienā, protams, nekas netiek saražots, vairāk patērēts - degviela, lai nokļūtu stādīšanas vietā, resursi, lai jaunaudzi iestādītu. Taču ikviens, kuram rūp ilgtspējība, zina, ka tas ir ilgtermiņa uzdevums, ko nevar panākt vienā dienā," sacīja Simanovičs.

Kompānijā arī informēja, ka gan uzņēmumiem, gan katram Latvijas iedzīvotājam ir iespēja ar "Not Hot Environmental Solutions" klimata kalkulatora palīdzību aprēķināt, cik daudz CO2 saražo viņu veiktās ikdienas darbības, un segt tik daudz koku iestādīšanu, cik vajadzīgs, lai kompensētu šo CO2 apjomu.

"Līdz šim interese aug, galvenokārt no uzņēmumiem, kas rūpējas par ilgtspējas risinājumiem, jauno regulu pildīšanu un sociāli atbildīga uzņēmuma tēlu. Tie, kuri vēlas kompensēt savu CO2 apjomu, šobrīd iestādījuši vairāk nekā 6000 koku," teica Simanovičs.

"Not Hot Environmental Solutions" uzņēmumiem un privātpersonām piedāvā aprēķināt, cik tonnu CO2 katrs saražo atkarībā no saviem uzņēmējdarbības, sadzīves, transporta un citiem paradumiem, un piedāvā finansēt atbilstoša koku daudzuma stādīšanu, lai šo izmešu apjomu kompensētu.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Not Hot Environmental Solutions" reģistrēts 2019.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Not Hot Environmental Solutions" pieder SIA "Baltic forest & biomass", kurš uz pusēm pieder Vācijas valstspiederīgajam Mihaelam Brokmanam, kā arī SIA "Riga consulting group". Šis uzņēmums pilnībā pieder Simanovičam, kurš ar Brokmanu ir patiesie labuma guvēji "Not Hot Environmental Solutions".