Vai deputātiem celsies roka balsot par spēļu zāli Valkā?

Valkā jau vairākas dienas viens no karstākajiem apspriežamajiem jautājumiem, ja ne pats svarīgākais, ir par to, vai pilsētas centrā, Ausekļa ielā 4, būs vai nebūs azartspēļu zāle.

Līdz vakardienai pēc iedzīvotāju iniciatīvas iesniegšanai pašvaldībā bija savākti vairāk nekā 800 parakstu pret spēļu zāles atvēršanu šajā vietā – ēkā, kuras tuvumā atrodas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija un daudzdzīvokļu māju mikrorajons. Parakstu vākšana vakar turpinājās.

Šādu kombināciju uzskata par visbriesmīgāko

Uzņēmuma SIA “LVBet” iesniegumu ar lūgumu saņemt pašvaldības atļauju spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Valkā, Ausekļa ielā 4, ir plānots izskatīt Valkas novada pašvaldības domes sēdē šo ceturtdien, 26. augustā.

Lēmums par to būs jāpieņem 15 Valkas novada pašvaldības deputātiem, bet vairāki no viņiem vakar, 23. augustā, “Ziemeļlatvijai” atzina, ka šis jautājums ir sasteigts un tā izskatīšana ir jāatliek līdz detalizētai izpētei un ļoti pārdomātam lēmuma projekta formulējumam varbūtēja atteikuma gadījumā, lai pēc tam pašvaldībai nebūtu problēmu ar tiesvedību.

Jau rakstījām, ka 16. augustā notikušajā Valkas novada pašvaldības Finanšu komitejā esošo deputātu vairākums, balsojot “pret” vienīgi deputātam Agnim Birkavam, SIA “LVBet” iesniegumu novirzīja izskatīšanai domes sēdē 26. augustā.

Rakstījām arī, ka ēkā Ausekļa ielā 4 divas trešdaļas no telpām privātuzņēmējs izmantotu jaunas atpūtas vietas ierīkošanai, kas būtu domāta visu vecumu iedzīvotājiem un ģimenēm un nebūtu saistīta ar azartspēlēm. Tur atrastos boulinga zāle, šautriņas, biljards, citas aktivitātes un picu bārs. Atpūtas zonā galvenā ieeja būtu no ielas puses. Atlikušajā ēkas trešdaļā atrastos spēļu zāle. Spēļu zālei plānota atsevišķa ieeja no pagalma puses, telpas būtu pilnībā norobežotas no atpūtas centra daļas.

Daudzi valcēnieši, parakstoties pret visu šo ieceri, cer, ka Valkas novada pašvaldības deputāti ieklausīsies sabiedrības viedoklī un atteiks atļaujas izsniegšanu uzņēmumam “LVBet”. Cilvēkiem ir bažas, ka vēl viena azartspēļu zāle Valkā, it īpaši pilsētas centrā, būs drauds sabiedriskajai kārtībai un drošībai. “Jā, tas būs risks,” piekrīt Sergejs Majors, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa priekšnieks, balstoties uz slikto pieredzi ar “Joker” spēļu zāles tuvumā notiekošo Semināra ielā.

“Tur bijuši visādi incidenti – kautiņi, alkohola lietošana. Apkārtējo māju iedzīvotāji sūdzējušies par trokšņošanu. Nekārtību cēlāji ir gan Latvijas, gan Igaunijas iedzīvotāji (spēļu zāles Valkā apmeklē arī kaimiņvalsts iedzīvotāji – redakcijas piezīme),” norāda Sergejs Majors. Policija nevar nodrošināt kontroli 24/7 režīmā, un tas tai arī nav jādara.

Bažījoties par azartspēļu apmeklētāju nepiedienīgo un necienīgo uzvedību un vēl citu apsvērumu dēļ pie Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja un deputātiem ar iesniegumu vērsušies arī Valkā praktizējoši ģimenes ārsti Māris un Inga Nātras, neirologs Oskars Točs, bērnu psihiatre un psihiatre Arianda Grīnvalde, kuru ārstu praksēs ieejas atrodas dažu metru attālumā no ieejas ēkā Ausekļa ielā 4. Pacientu pieņemšana notiek arī vakaros, kad pie ārsta ierodas arī jaunās māmiņas ar zīdaiņiem, seniori, personas ar invaliditāti.

Ārsti lūdz Valkas novada pašvaldības lēmējvaru neizsniegt atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles komersantam, tostarp SIA “LVBet”.

Vēstules iniciators ģimenes ārsts Māris Nātra “Ziemeļlatvijai” nosauc vairākus iemeslus, kāpēc viņš parakstījies zem šā iesnieguma, un kā pašu galveno uzsver, ka līdzās narkotiku, alkohola un tabakas atkarībai azartspēļu izraisītā atkarība ir viena no briesmīgākajām un postošākajām.

“Otrkārt, esmu pret spēļu zālēm pašā Valkas centrā, blakus Jāņa Cimzes ģimnāzijai un ārsta praksēm, blīvi apdzīvotā un apbūvētā vietā. Treškārt, spēļu zāle un atpūtas centrs zem viena jumta ir visbriesmīgākā kombinācija, kāda vien var būt. Tas ir viltīgi izdomāts plāns, kā cilvēkus ievilināt azartspēļu zālē, un pārsvarā gados jaunus cilvēkus. Gan Krauklis (Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis – redakcijas piezīme), gan viņu atbalstošie deputāti ārkārtīgi maldīgi min kā “pievienoto vērtību” to, ka, lūk, šajā centrā būšot atpūtas iespējas – boulinga zāle, picērija un vēl kaut kas. Tas nav attaisnojums. Tas situāciju padara vēl dramatiskāku, jo jaunieši, kuri dosies uz boulinga zāli vai picēriju, būs vistiešākajā azartspēļu tuvumā, un viena daļa no boulinga dosies uz spēļu zāli. Aizies intereses pēc, un ar to arī pietiek, nekad dzīvē viņi no tās zāles, tēlaini sakot, ārā vairs neiznāks. Tiks sagrauta viņu un viņu ģimeņu dzīve. Mani svētdien domes priekšsēdētāja vietnieks (Vilmārs Vesingi – redakcijas piezīme) mēģināja pārliecināt – “Māri, bet mēs taču rūpējamies par pilsētas iedzīvotājiem!”. Daži jaunieši uz to arī ir uzķērušies – “jā, bet, ja atteiks, tad mums nebūs boulinga zāles”,” stāsta Māris Nātra.

Sasteigti lēmumi nav jāpieņem

Valkas iedzīvotāji ar satraukumu gaida šo ceturtdienu, 26. augustu, kad pulksten 10 sāksies Valkas novada domes sēde un, kā šobrīd plānots sēdes darba kārtībā, viens no jautājumiem būs SIA “LVBet” iesnieguma izskatīšana par minētās atļaujas izsniegšanu.

“Ziemeļlatvijas” redakcija saņēma jautājumu, vai iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties sēdē un būt klāt šā jautājuma izskatīšanā. Valkas novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”) vakar, 23. augustā, skaidroja, ka tas būs atkarīgs no epidemioloģisko noteikumu ievērošanas – no kvadrātmetriem pašvaldības sēžu zālē Beverīnas ielā un sēdē klātesošo skaita.

“Mēs vēl neesam izrēķinājuši, cik cilvēku sēdē varēs piedalīties klātienē. To zināsim tad, kad apzināsim uzaicināto speciālistu skaitu. Izskatāmo jautājumu ir daudz, tāpēc maz ticama ir iespēja, ka varēsim nodrošināt arī iedzīvotāju klātbūtni. Taču pēc sēdes varēs noklausīties sēdes audioierakstu, un no tā tāpat būs skaidrs, ko kurš ir teicis,” vakar skaidroja pašvaldības vadītājs. Ja nu kāds tomēr ļoti vēlas piedalīties sēdē, tad trešdien, 25. augustā, varot sazināties ar Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja sekretariātu un pavaicāt, vai līdzdalība klātienē ir iespējama.

Iespējams, var notikt arī tā, ka jautājums par atļaujas izsniegšanu SIA “LVBet” tiktu izņemts ārā no 26. augusta domes sēdes kārtības, tiesa, pirmdien šī ideja cirkulēja tikai varbūtības līmenī.

“Sasteigti lēmumi nav jāpieņem,” uzskata Valkas novada pašvaldības deputāte, Ērģemes pamatskolas direktore Gita Avote (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”). Finanšu komitejas sēdē viņa nobalsoja par SIA “LVBet” iesnieguma virzīšanu uz domes sēdi, bet tobrīd viņai neesot bijusi zināma informācija, kas sociālajos tīklos parādījās pēc Finanšu komitejas sēdes (22. augustā pulksten 00.23 Valkas novada pašvaldības deputāts, bijušais domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš savā “Facebook” kontā publicēja savu viedokli “125 000 EUR vērts balsojums jeb kā priekšnieks deputātus pārdeva” par iespējamo Venta Armanda Kraukļa kā Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja ieinteresētību azartspēļu atļaujas izsniegšanā uzņēmumam “LVBet”).

“Ziemeļlatvija” ar Gitu Avoti sazinājās vakar, 23. augustā. Tobrīd deputāte no sava komentāra par azartspēļu zāles atvēršanu Valkas centrā atteicās, sakot, ka tas būtu pāragrs, proti, vakar vakarā “Zoom” platformā bija paredzēta Vidzemes partijas Valkas frakcijas sēde, pēc kā “stāsts jau var būt cits”.

“Darām visu, lai šo jautājumu padarītu cilvēkiem vēlamāku un nepieņemtu sasteigtus lēmumus. Saprotam, cik ļoti pašreiz ir nepatīkama situācija. Pirms Finanšu komitejas sēdes daudzi fakti mums nebija zināmi, nebija blakus informācijas, ko tagad uzzinām no “Facebook”,” atzina Gita Avote.

Lielākais spiediens – uz deputātiem pedagogiem

Visvairāk sabiedrības spiedienu spēļu zāles lietā izjūt tie Valkas novada pašvaldības deputāti, kuri ir pedagogi, proti, tieši ar viņu godaprātu un sirdsapziņu bērnu un jauniešu priekšā valcēnieši saista cerības uz pašvaldības atteikumu azartspēļu organizētājam.

Pedagogs (ilggadējs sporta skolotājs) ir tagadējais Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles pārzinis Andris Dainis (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”). Viņš uzsver, ka ir kategoriski pret azartspēļu organizēšanu Valkas pilsētā.

“Attiecībā uz lēmuma pieņemšanu es vēl esmu pārdomās, kamēr neesmu saņēmis no visām ieinteresētajām personām, ieskaitot novada mēru, skaidrojumu par šo jautājumu – precīzu, konkrētu, izvērtētu, ar plusiem un mīnusiem. Domāju, ka šis punkts (SIA “LVBet” iesnieguma izskatīšana – redakcijas piezīme), kas ietverts 26. augusta domes sēdes darba kārtībā, ir sasteigts. Nav skaidrojuma sabiedrībai, kā tam būtu bijis jābūt. Es sestdien un svētdien saņēmu ļoti daudz zvanu no cilvēkiem, kuri mani pazīst un ievēlējuši, tas nozīmē, ka sabiedrība nav vienaldzīga par to, kas notiek mūsu pilsētā. Skaidrs ir arī tas, ka Valkā jauniešiem pietrūkst saturīgu atpūtas un izklaides iespēju. Kaut ko lietas labā cenšas darīt, piemēram, bērnu un jauniešu centrs “Mice”, bet ar to nepietiek. Jāuzrunā arī tā jauniešu daļa, kas centra aktivitātēs neiesaistās, un jārada piedāvājums atbilstoši viņu vēlmēm un mūsdienīgai sapratnei par atpūtas iespējām. Tas pats attiecas arī uz ģimenēm ar bērniem un citiem interesentiem,” domā Andris Dainis.

Valkas novada pašvaldības deputāte, Valkas mākslas skolas skolotāja Maruta Stabulniece (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”) savu komentāru vakar “Ziemeļlatvijai” atteica – viņa piedalījās seminārā Rīgā un brīva laika sarunai ar laikrakstu neesot.

Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Vilmārs Vesingi (Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”) sarunā ar “Ziemeļlatviju” arī piekrīt, ka jautājums par SIA “LVBet” iesnieguma izskatīšanu ir sasteigts, bet tādā ziņā, ka uzņēmējs, kurš to virza, nav mēģinājis sabiedrībai īsti izskaidrot savu biznesa ieceri, to, ka bez spēļu zāles ēkā ir paredzētas arī citas aktivitātes.

“Aicinājām Finanšu komitejā uzņēmumam to darīt, bet lēmums jāpieņem jau šonedēļ. Emocijām nav laika nosēsties un informācijai iziet plašumā. Jautājums jau ir nodots uz domes sēdi, un neesmu pārliecināts, ka to tā var apstādināt. Protams, jautājums ir ļoti sāpīgs. Neviens no mums nav aktīvs azartspēļu atbalstītājs. Ja tā būtu tikai spēļu zāle, nebūtu pat runas, ko darīt, bet ir pievienotā vērtība (atpūtas centrs – redakcijas piezīme), kāda nekad iepriekš nav bijusi šāda tipa jautājumos. Tajā pašā laikā tas ir pilsētas centrs. Man ir divējādas sajūtas. Es šobrīd nevaru komentēt, kā šis jautājums izvērsīsies līdz galam,” vakar, 23. augustā, “Ziemeļlatvijai” atzina Vilmārs Vesingi.

Nelietīgi meli vai loģisks secinājums?

Piedevām jautājumu saasinājis jau pieminētais Valkas novada pašvaldības deputāta, jurista Viestura Zariņa (“Jaunā Vienotība”, “Latvijas Zemnieku savienība”) viedoklis “125 000 EUR vērts balsojums jeb kā priekšnieks deputātus pārdeva”, ko viņš publicējis savā “Facebook” kontā.

Savā viedoklī Viesturs Zariņš raksta, ka tikai tagad sapratis, kāpēc 2020. gada 17. oktobrī Vents Armands Krauklis pārdeva savam uzņēmumam piederošo ēku Ausekļa ielā 4, Valkā, Polijas uzņēmējam (tam pašam, kuram pieder spēļu zāle Rūjienas ielā 31) par 200 000 eiro, bet maksājums bija sadalīts divās daļās – 75 000 eiro pirmais maksājums un 125 000 eiro otrais maksājums, kas jāveic līdz 2021. gada 31.decembrim. Viesturs Zariņš arī raksta, ka poļiem ir tiesības līdz 2021. gada 31. decembrim pieprasīt atpakaļpirkuma tiesības bez jebkāda līgumsoda.

“2021. gada 16. augusta Finanšu komitejas sēdē parādījās jautājums par azartspēļu atļaujas izsniegšanu SIA “LVBet” Ausekļa ielā 4, Valkā. Tajā brīdī es sapratu, ko patiesībā V. A. Krauklis pārdeva 2020. gada 17. oktobrī. Viņš pārdeva ne tikai ēku par 75 000 EUR, bet arī pašvaldības atļauju spēļu zāles atvēršanai par 125 000 EUR,” savā “Facebook” kontā raksta Viesturs Zariņš.

“Tie ir nelietīgi meli, kas neatbilst patiesībai,” tā “Ziemeļlatvijai” par Viestura Zariņa rakstīto sociālajos tīklos saka Vents Armands Krauklis.

“Savas frakcijas deputātiem izstāstīšu detaļās, kas un kā. Taču jebkurš, kurš kaut ko saprot no pašreizējās situācijas nekustamā īpašuma tirgū, saprot arī to, ka 200 000 eiro par šo īpašumu ir ļoti lēti. Tas, ko raksta Zariņš, ir viņa sāpe par to, ka viņš nav domē (Viesturs Zariņš šajā sasaukumā vairs nav domes priekšsēdētāja vietnieks – redakcijas piezīme). Otrkārt, viņš priekšvēlēšanu laikā vairākas reizes teica – ja mēs runāsim par Ķieģeļcepli, tad viņš mani iznīcinās kā politiķi un kā cilvēku. Tagad cilvēks to dara,” piebilst Vents Armands Krauklis.

Taujāts, vai tādā gadījumā viņš neapsver vērsties tiesā ar prasību par cieņas un goda aizskaršanu, Vents Armands Krauklis atbild noliedzoši. Tas esot tukšs laika patēriņš iztērēt nervus un enerģiju.

Savukārt Viesturs Zariņš “Ziemeļlatvijai” teic, ka atbild par savā viedoklī rakstīto. Norādītās summas viņš redzējis zemesgrāmatā.

“Tas, ka pirmā daļa ir par ēku un otrā – par atļauju, ierakstīts dokumentos nav. Tas ir tikai izsecināms. Neviens racionāli domājošs uzņēmējs nepirks Valkā īpašumu par tik lielu naudu – 200 000 eiro, un arī neviens pārdevējs neparakstīs tādus līguma nosacījumus, ka pircējs drīkst atkāpties bez līgumsoda. Ja mēs (Valkas novada dome – redakcijas piezīme) atļauju neiedosim, tad viņi (SIA “LVBet”) tur, visticamāk, neko netaisīs. Ja man pārmet, kāpēc es tikai tagad taisu brēku, tad es tikai tagad, lasot Finanšu komitejas materiālus, secināju, ka tur būs spēļu zāle. Iepriekš neviens to neteica. Tāpēc arī Valkas novada domei nav saistošo noteikumu par spēļu zāļu izvietojumu Valkas pilsētas teritorijā, jo tas līdz šim nav bijis aktuāli. Vienreiz, 2018. gadā, jau aizliedzām šim pašam uzņēmumam atvērt spēļu zāli Semināra ielā, un nekādas pretenzijas netika celtas,” uz “Ziemeļlatvijas” repliku, ka šādi noteikumi tagad būtu liels atspaids, atteic Viesturs Zariņš.