Vakcinēties neplāno 18 Valkas novada pašvaldības darbinieki

Joprojām virmo runas par to, cik darbinieku Valkas novada pašvaldībā nevar veikt darba pienākumus, jo kategoriski attiekušies vakcinēties pret Covid-19.

Jāpiebilst, ka “Ziemeļlatvija” vairākkārt ir rakstījusi par šo tēmu. Arī novada pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis norādīja, ka pašvaldībai ir jāievēro valdības pieņemtie noteikumi un nostāja būs strikta bez izņēmumiem pret visiem darbiniekiem.

Novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītāja Arita Ārgale skaidro, ka pašvaldība nav tiesiska no darba atbrīvot tos, kuri 15. novembrī nevarēja uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Taču ir darbinieki, kas paši ir uzrakstījuši atlūgumu ar vēlmi pārtraukt darba attiecības. A. Ārgale min, ka viens pedagogs aizgājis no darba J. Cimzes Valkas mūzikas skolā, divi – Ērģemes pamatskolā. Pašvaldības amatpersona skaidro, ka situācija mainās katru dienu, jo daudziem darbiniekiem ir darba nespējas lapa vai arī izmanto iespēju izņemt atvaļinājumu. Savukārt Valkas pirmsskolas izglītības iestādē no darba atstādināti seši strādājošie bez iespējas saņemt atalgojumu.

Pēdējie apkopotie dati liecina, ka kopumā 52 pašvaldības iestāžu darbiniekiem vēl nav aktīvi sadarbspējīgi sertifikāti. Līdz 15. decembrim viņi var strādāt klātienē, veicot testēšanu. Pēc 15. decembra viens darbinieks, kurš turpina darbu testējoties, vēl nevarēs uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu un, visticamāk, viņu nāksies atstādināt. Pašlaik no darba pienākumu veikšanas klātienē kopumā atstādināti 11 pašvaldības darbinieki. Savukārt vakcinēties neplāno 18 darbinieki.

A. Ārgale uzskata, ka kopumā situācija pašvaldībā ir normalizējusies. Arī līdz šim valdošais darbinieku stress ir rimis.