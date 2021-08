Valkā iedzīvotāji vāc parakstus pret spēļu zāles atvēršanu

Valkas novada domes Finanšu komitejā šo pirmdien, 16. augustā, tika izskatīts uzņēmuma SIA “LVBet” iesniegums ar lūgumu saņemt pašvaldības atļauju spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Valkā, Ausekļa ielā 4.

Uz sēdi bija ieradušies arī SIA “LVBet” pārstāvji, lai sīkāk pastāstītu par iecerētajiem plāniem šajā ēkā.

Smiltene līdzīgu lietu jau izcīnīja savā labā

Ēkā Ausekļa ielā 4 divas trešdaļas telpu tiktu izmantotas jaunas atpūtas vietas ierīkošanai, kas būtu domāta visa vecuma iedzīvotājiem un ģimenēm un nebūtu saistīta ar azartspēlēm. Tur atrastos boulinga zāle, šautriņas, biljards, citas aktivitātes un picu bārs. Atpūtas zonā galvenā ieeja būtu no ielas puses. Atlikušajā ēkas trešdaļā atrastos spēļu zāle. Spēļu zālei plānota atsevišķa ieeja no pagalma puses, telpas būtu pilnībā norobežotas no atpūtas centra daļas.

Ar vienu balsi “pret” (pret balsoja deputāts Agnis Birkavs) komiteja nolēma šo jautājumu virzīt tālāk izskatīšanai uz domes sēdi, kas notiks 26. augustā.

Deputāts Agnis Birkavs (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) savu balsojumu komitejas sēdē “Ziemeļlatvijai” motivē ar to, ka ir pret azartspēlēm pilsētas centrā, galvenās ielas malā. Pa šo ielu ikdienā staigā skolēni, jo netālu ir skola. “Atverot šajā vietā spēļu zāli, tiks traucētas iedzīvotāju intereses, naktsmiers un privātā dzīve. Šāda iestāde pilsētas centrā nav vēlama,” uzskata deputāts.

Ēka Ausekļa ielā (tajā savulaik bija kinoteātris, pēc tam – veikals) atrodas pilsētas centrā, tuvumā ir Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzija un daudzdzīvokļu māju mikrorajons. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas Valkā sākusies parakstu vākšana pret azartspēļu zāles atvēršanu šajā vietā. Divu dienu laikā bija parakstījušies jau teju 500 cilvēku.

Atgādinām, ka 2018. gadā Smiltenes novada domes deputāti tieši šim pašam uzņēmumam SIA “LVBet” atteica jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanu Baznīcas laukumā 15, Smiltenē (pilsētas centrā pie autoostas). Smiltenes novada domes lēmumu ietekmēja arī 1216 saņemtās anketas, kurās novada iedzīvotāji pauda viedokli, ka jaunas spēļu zāles atvēršana radīs interešu aizskārumu, proti, var pieaugt azartspēļu zālē nokļuvušo personu skaits, jo tiešā tuvumā ir dzīvojamās mājas, tāpat tuvu atrodas pašvaldības kultūras un izglītības iestādes, bet azartspēļu zāles līdzās pastāvēšana nav iespējama nesaderīgu vērtību dēļ. SIA “LVBet” pēc atteikuma ar pretenzijām pret Smiltenes novada pašvaldību tiesā nevērsās.

Novada mērs saredz vairāk ieguvumu, nekā risku

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešo daļu pašvaldības dome, lemjot par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, tāpēc Smiltenes novada dome toreiz arī lūdza sabiedrībai izteikt viedokli šajā jautājumā.

Uz “Ziemeļlatvijas” jautājumu, vai arī Valkas novada dome rīkos šādu aptauju, pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis atbild noliedzoši. “Nav būtiskas jēgas rīkot sabiedrisko apspriešanu, jo tāpat jau ir skaidrs, ka viena sabiedrības daļa būs “pret” un viena “par”. Deputātiem šāda aptauja daudz nepalīdzēs, vēl jo vairāk tāpēc, ka juridiski nevaram atteikt SIA “LVBet” iesniegumam, jo Valkas novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi par spēļu zāļu izvietojumu (no 2021. gada 17. aprīļa ir spēkā grozījumi Azartspēļu un izložu likuma 42. panta 10. daļā, nosakot, ka pašvaldībām ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt, savukārt 42. panta 3. daļa, ko izmantoja Smiltenes dome, nav mainījusies – redakcijas piezīme),” skaidro Vents Armands Krauklis un piebilst, ka Azartspēļu un izložu likumā noteiktajiem kritērijiem šī vieta pilnībā atbilst.

“Ja mēs atteiktu šo lietu (SIA “LVBet” iesniegumu – redakcijas piezīme), tad tālāk, visticamāk, sekotu tiesvedība. Piemēram, nesen Kuldīgā bija līdzīga situācija. Pašvaldība atteica šai pašai kompānijai (SIA “LVBet”), jo nevēlējās vecpilsētā spēļu zāli. Pēc tam uzņēmums pret pašvaldību vērsās tiesā, un tiesa uzlika par pienākumu domei izsniegt uzņēmumam atļauju spēļu zāles atvēršanai (Kuldīgā no teju 900 derīgām anketām 98% iedzīvotāju bija pret jaunu spēļu zāli, tomēr tik un tā pēc gandrīz divus gadus ilgušas tiesvedības Augstākā tiesa, pamatojoties uz likumdošanu, lēma par labu azartspēļu uzņēmumam – redakcijas piezīme). No SIA “LVBet” piedāvājuma Valkai es ieguvumus saredzu daudz vairāk, nekā riskus. Līdz šim izklaides iespējas Valkā ir ļoti ierobežotas. Par to mums bijušas daudz un dažādas aptaujas, tajās jauni cilvēki kā galveno problēmu norāda to, ka Valkā nav izklaides iespēju, bet šāds centrs tās pilnībā nodrošinās, tai skaitā ģimenēm ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem. Investori šo centru vēlas veidot visam Vidzemes reģionam un orientējas arī uz apmeklētājiem no Igaunijas. Valgā modernu līdzīgu atpūtas centru nav, ” stāsta Vents Armands Krauklis. Viņš arī piebilst, ka atpūtas zonas un spēļu zāles telpas tiktu pilnībā nodalītas un jauniešiem līdz 18 gadiem ieeja spēļu zāle ir stingri aizliegta, – ja to pārkāpj, tad uzņēmums pazaudē licenci, tāpēc kontrole ir ļoti liela.

Finanšu komitejas sēdē deputāti gan lūguši SIA “LVBet” pārstāvjus līdz domes sēdei pārrunāt ar uzņēmuma vadību, vai viņi būtu gatavi rakstiski apliecināt to, ka azartspēļu vieta šajā ēkā darbotos tikai tik ilgi, kamēr visiem iedzīvotājiem ir pieejami arī šī atpūtas centra pakalpojumi, lai nebūtu tā, ka uzņēmums pēc laika atpūtas centru slēdz un atstāj tikai spēļu zāli.

Pirms četriem gadiem domāja citādi

Atgādinām, ka SIA “LVBet” jau 2018. gadā Valkā bija nolūkojusi divas vietas spēļu zāļu un derību punktam: vienu – Valkas centrā, Semināra ielā 16A, bet otru – Valkas pilsētas nomalē, Rūjienas ielā 31, katrā no abām vietām plānojot izvietot vismaz 20 spēļu automātus, sporta derību termināļus un TV monitorus.

Atļaujas izsniegšanu azartspēļu vietas atvēršanai Semināra ielā 16A Valkas novada deputāti uzņēmumam “LVBet” toreiz atteica, bet atļāva atvērt spēļu zāles un derību punktu pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Rūjienas ielā 31 (bijušajā Latvijas–Igaunijas robežpunktā), kur jau atrodas alkohola veikals “Alko 1000 Market” (tur SIA “LVBet” piederošā spēļu zāle darbojas joprojām, bet vēl viena spēļu zāle Valkā atrodas Semināra ielā un pieder uzņēmumam “Joker”). Toreiz Valkas novada dome nolēma, ka azartspēļu vietas atvēršana Semināra ielā 16A vairāku iemeslu dēļ radītu būtisku valsts un Valkas pilsētas iedzīvotāju interešu aizskārumu, tāpat ņēma vērā, ka netālu no plānotās jaunās azartspēļu atrašanās vietas atrodas arī vairākas ar izglītību un jaunatni saistītas iestādes. 2018. gadā atsakot uzņēmumam “LVBet”, Valkas novada dome norādīja, ka Semināra ielā šobrīd jau atrodas spēļu zāle “Joker”, iedzīvotāji regulāri raksta sūdzības par troksni un nekārtībām, ko rada azartspēļu vietas apmeklētāji, un daudziem bērniem un jauniešiem uz ielas var nākties ikdienā saskarties ar azartspēļu apmeklētājiem, kuri bieži atrodas apreibinošu vielu iespaidā vai arī aizkaitinātā garastāvoklī. Tika arī norādīts, ka netālu esošo jaunatnes iniciatīvu centru pamatā apmeklē jaunieši, kuri pēc centra darba laika beigām varētu izvēlēties meklēt izklaidi tuvākajās publiskajās izklaides vietās, un tādas Valkā vakaros ir tikai azartspēļu vietas. Vai deputāti to visu ņems vērā, lemjot ar atļaujas izsniegšanu spēļu zālei Ausekļa ielā 4?

Jaušams, ka šobrīd ģeogrāfiskie kritēriji (centrs vai nomale) pašvaldības vadībā netiek apsvērti, vismaz publiski tie neizskan.

Ēka Ausekļa ielā 4 vēl nesen piederēja uzņēmumam SIA “Ziemeļlatvija”, kurā kapitāla daļu turētājs bija arī Vents Armands Krauklis (laikrakstam “Ziemeļlatvija” nav saistības ar SIA ar tādu pašu nosaukumu – redakcijas piezīme). 2020. gada rudenī SIA “Ziemeļlatvija” šo ēku pārdeva.

“Mēģināju pārdot jau kādus 10 gadus, līdz beidzot atradu pircēju. Ēku iegādājās ārzemju investori. Viena kompānija nopērk nekustamo īpašumu, bet cita kompānija tajā attīsta izklaides industriju. Es pircējam nevaicāju, ko viņš tur grasās darīt,” uz “Ziemeļlatvijas” vaicājumu atteic Vents Armands Krauklis.

Deputāts Agnis Birkavs izsaka aizdomas, vai tikai pašvaldības līmenī nepastāv SIA “LVBet” lobēšana, vai pat, iespējams, korupcija. “Paralēli darījumam ar šo nekustamo īpašumu tika mainīts Ausekļa ielas projekts – izkārtoja nobrauktuvi un stāvlaukumu uz Ausekļa ielu 4. Tas nozīmē, ka notiek lobijs attiecībā uz “LVBet”, un paralēli, iespējams, sadārdzinājās projekta izmaksas pie jau esošā naudas trūkuma, kas veidojas pašvaldībā,” savu viedokli pauž Agnis Birkavs.

Paraksti izplatās ķēdes reakcijā

Par to runā arī parakstu vākšanas akcijas organizētāji. “Jau tuvākajos mēnešos ir paredzēts Ausekļa ielas remonts. Nav saprotams, kāpēc par pašvaldības naudu tiktu izbūvēts stāvlaukums pie ēkas Ausekļa ielā 4, ja citās vietās tas netiek darīts,” teic parakstu vākšanas iniciatore valcēniete Jevgenija Seņkāne.

Pret spēļu zāles atvēršanu Valkas centrā, Ausekļa ielā 4, pāris dienu laikā esot parakstījušies jau teju 500 cilvēku. Jevgenija Seņkāne stāsta, ka informācija par tādu iespēju pilsētā izplatās pa ķēdīti un tie, kuri gribēs, atradīšot veikalus, kur ir pieejamas aptaujas lapas.

Aptaujas lapā, kas tiks iesniegta pašvaldībai, norādīts, ka ēka, kurā paredzēts atvērt spēļu zāli, atrodas pilsētas centrā, daudzdzīvokļu māju rajonā, tuvu izglītības iestādēm un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmiem, kur spēlējas bērni. Zinot totalizatoru un spēļu zāļu graujošo ietekmi uz cilvēku veselību un psihi un rūpējoties par bērnu un pārējo pilsētas iedzīvotāju drošību, tie cilvēki, kuri parakstās, lūdz pašvaldību nepiekrist atļaujas izsniegšanai.

“Mūsu, domubiedru, ir daudz. Pašvaldībai ir jāieklausās iedzīvotāju viedoklī! Es visvairāk uztraucos par bērniem. Dzīvoju šajā daudzdzīvokļu māju rajonā, iekšpagalms tur ir plašs, bērnu daudz. Vai viņi, tāpat arī veci cilvēki un citi valcēnieši, pēc spēļu zāles atvēršanas varēs iet tai garām nebaidoties? Spēļu zāles darba laiks ir 24/7. Nu nebūs te mierīgi un jauki. Krauklis to nevienam neiestāstīs. Mēs, cilvēki, neesam muļķi. Pilsētā jau ir spēļu zāle Semināra ielā. Šo rajonu iedzīvotāji atzīst par bīstamu, jo tur sastopami agresīvi noskaņoti cilvēki, notiek konflikti. Tāpēc, tiklīdz no kaimiņiem uzzināju, ka arī Ausekļa ielā 4 varētu būt spēļu zāle, nolēmu to tā neatstāt un vākt parakstus. Kādam tas ir jādara,” teic Jevgenija Seņkāne.

Sākumā bijusi doma pat pieteikt piketu, bet saistībā ar to, ka epidemioloģisko noteikumu dēļ piketā drīkst būt tikai līdz 50 cilvēkiem, bet šajā gadījumā ierastos pāris simti, viņa no piketa ieceres atteikusies.