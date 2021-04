Valkā sāk domāt par jauniem mājokļiem

To, ka Valkas pilsētā trūkst dzīvokļu, apliecina “sakarsētā” īres tirgus situācija, jo faktiski ne pašvaldība, ne arī dzīvokļu īpašnieki, kuri savu nekustamo īpašumu piedāvā izīrēšanai, nespēj apmierināt lielo pieprasījumu.

Lai sāktu risināt šo pēdējos gados sasāpējušo jautājumu, Valkas novada dome spērusi drosmīgu soli – iegādājusies daļu no nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas F. Roziņa ielā 3A – aptuveni 12 dzīvokļus. Jāpiebilst, ka šī daudzdzīvokļu māja atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala, bet šī īpašuma daļas pirms darījuma piederēja ne tikai pašvaldībai un SIA “Valkas Būvnieks”, bet arī vienai privātpersonai. Pirms daudziem gadiem šajā īpašuma daļā bija izveidots veikals, pēc tam – dzīvoklis.

Lēmumu par šo nekustamā īpašuma pirkumu novada domes deputāti pieņēma 25. marta novada domes sēdē. Pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis stāsta, ka šo īpašumu dome iegādājās par 60 500 eiro (50 tūkstoši eiro plus pievienotās vērtības nodoklis). Pašvaldība pieņēma šī īpašuma īpašnieka – SIA “Valkas Būvnieks” – piedāvājumu ar mērķi šajā ēkas daļā izveidot vairākus daudzistabu dzīvokļus, jo pēdējā laikā tieši pēc tiem strauji audzis pieprasījums. Pēc V. A. Kraukļa teiktā, tas apliecina, ka uz dzīvi pierobežas pilsētā pārceļas ģimenes ar bērniem, pēc lielākas dzīvojamās platības raugās arī valcēniešu ģimenes, kurām dzimst trešais vai ceturtais bērns. Pašvaldības vadītājs atzīst, ka šis darījums lielā mērā varēja notikt arī tāpēc, ka valsts ir devusi zaļo gaismu vietvarām aizņēmumiem ar mērķi to ieguldīt dzīvojamajā fondā vai jaunu māju būvniecībā. Pēc īpašuma pārņemšanas jau nākamnedēļ kopā sanāks darba komisija, kas lems par to, kādus dzīvokļus vajadzētu izbūvēt, un tad pašvaldība projektētājiem pasūtīs tehnisko projektu. V. A. Krauklis cer, ka būvdarbi uzsāksies jau šogad. Taču ar to šis viss vēl nebeigsies, jo ir iecere uzsākt daudzdzīvokļu māju apguvi pamestajā Meliorācijas rajonā. V. A. Krauklis stāsta, ka ir plāns nākamgad vienu māju nodot siltināšanai.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kādu nākotni gaida nepabeigtā daudzdzīvokļu māja blakus ēkai F. Roziņa ielā 3A. Tā ne tikai kaitē kopējai pilsētvides ainavai, bet arī ir apdraudējums cilvēku dzīvībai – nereti tur ložņā bērni un pusaudži. V. A. Krauklis piekrīt, ka ar šo ēku ir lielas problēmas un diemžēl tām pagaidām neredz risinājumu. Šo privātīpašumu pārvalda tiesu izpildītājs. Pašvaldībai ar to jau kādu laiku ir sarakste par iespējamiem labvēlīgiem risinājumiem, bet neseko pilnīgi nekādas darbības.