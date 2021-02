Valkai piešķir divas papildu stundas rēķinu nomaksai

“Sirds vārās,” tā, atvainojoties par savas nostājas paušanu, saka valcēniete Elga Podniece, mūsu ilggadējā abonente. Viņa nav mierā ar to, kā, papildu jau tā valsts noteiktajiem ierobežojumiem, ar lokāliem apgrūtinājumiem tiek sarežģīta cilvēku dzīve.

“Ne visi cilvēki savus maksājumus var veikt internetā, ar mobilo telefonu. Arī es izpalīdzu radiniecei un maksāju vienu viņas rēķinu “Maximā”. Ērti – pie kases samaksā un miers. Arī šomēnes tā ap pulksten 15, izstaigājuši ar vīru līkumu pa pilsētu, iegāju veikalā, lai samaksātu šo rēķinu. Paņēmu groziņu un gāju pie kases, jo nekādus pirkumus veikt nebija nepieciešamības. Liels bija pārsteigums, kad kasiere man paskaidroja, ka nevarot pieņemt rēķina apmaksu, jo to varot no pulksten 8 līdz 10 no rīta un no pulksten 20 līdz 22 vakarā. Es nesaprotu, kurš ir izdomājis tik neloģisku risinājumu,” taujā Elgas kundze. Viņa novērojusi, ka tieši agrajās rīta stundās uz veikalu dodas iepirkties pensionāri, tad pircēju ir krietni vairāk nekā dienas vidū, kad vēl nav ieradušies strādājošie, kuri iepirkties nāk pēc darba. Savukārt pēc astoņiem vakarā gados veciem cilvēkiem likt nākt maksāt rēķinu ir neprāts, jo pensionāri tik vēlu apkārt nestaigā, jo ir tumšs, īpaši ziemā tas ir liels apgrūtinājums.

“Viena rēķina apmaksa dienas vidū, manuprāt, nekādu aizkavējumu nerada,” spriež mūsu lasītāja. Viņa brīnās arī par “Valkas Namsaimnieka” attieksmi, kas nepieņem maksājumus uz vietas. “Dome kasi atvēra, un cilvēki var doties nomaksāt īpašuma nodokli, bet namsaimniekam laikam nauda nav svarīga, durvis ciet. Tiešām “sirds vārās”, par to visu domājot. Kāpēc izdomā, kā sarežģīt, nevis atvieglot cilvēkiem dzīvi? Man tiešām interesē, kurš izdomāja tik neloģisku ierobežojumu “Maximā”. Domāju, “Ziemeļlatvija” jau nu var to uzzināt,” rosina E. Podniece.

Redakcija sazinājās ar veikala “Maxima” preses dienestu, izstāstīja lietas būtību un saņēma atbildi:

“Labdien, Ingūna,

tātad – īstermiņā ir pieņemts šāds lēmums, lai mazinātu cilvēku plūsmu veikalos, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar “Covid-19” pandēmijas izplatīšanos un valdības ierobežojumiem. Šāds laiks, apmaksāt rēķinus rīta stundās no plkst. 8 līdz 10 un vakara stundās no plkst. 20 līdz 22, ir ņemts, vadoties pēc kopējās plūsmas mūsu veikalos visā Latvijā.

Tomēr, ņemot vērā Valkas veikala specifiku, rēķinu apmaksu pielāgosim klientu plūsmai, to pagarinot no 8 līdz 11, kā arī vakarā no 19 līdz 22. Ceram uz sapratni!

Kopumā 2020. gadā ir vērojams 30% rēķinu apmaksas pieaugums visos “Maxima” veikalos, salīdzinot ar 2019. gadu. Valkā vērojamas nebūtiskas izmaiņas – ļoti minimāls kritums.

Ceru, ka informācijas noderēs, ar sveicieniem, Liene Dupate-Ugale, Komunikācijas vadītāja.”