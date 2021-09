Valkas bibliotēkā notiks pasākums par Eiropas nākotni un digitālajiem izaicinājumiem

No 9. septembra – 4. novembrim Latvijas reģionos, Eiropas Savienības (ES) informācijas punktos un Europe Direct centrā Jelgavā, notiks pasākumu cikls, veltīts Konferencei par Eiropas nākotni un digitālajiem izaicinājumiem.

Cikla noslēguma pasākums paredzēts 4. novembrī ES mājā, Rīgā. Pasākumu ciklu rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Savienības informācijas punktiem bibliotēkās un Latvijas Drošāka interneta centru. Pasākumu ciklu vadīs žurnālists un TV3 moderators Arnis Krauze.

Pasākumu pirmo daļu veidos saruna par aktuāliem ES jautājumiem par drošības, nodarbinātības, veselības, vides un klimata izmaiņu tēmām, uzklausot iedzīvotāju viedokļus, un idejas; tā iesaistot dalībniekus Konferences par Eiropas nākotni norisē. Katrā no pasākumiem piedalīsies kāds no ES lietu ekspertiem (Ārlietu ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlamenta birojs vai kāds no Eiropas Parlamenta deputātiem).

Pasākumu otrajā daļā interesenti aicināti piedalīties digitālo prasmju mācībās, kuras vadīs Anita Priede, Latvijas Drošāka interneta centra lektore. Mācības aptvers praktisku informāciju par digitālo tehnoloģiju iespējām ikdienā, dezinformācijas un viltus ziņu atpazīšanu, izvairīšanos no dažāda veida krāpniecības.

Tiekamies 21. septembrī Valkas novada Centrālajā bibliotēkā no plkst. 16.00 līdz 18.00. Šajā pasākumā sarunā par aktuālajiem ES jautājumiem piedalīsies Kristaps Briedis no Ārlietu ministrijas ES koordinācijas un politiku departamenta. Detalizēta informācija par nākamo pasākumu norises vietām un plānoto dienaskārtību atrodama šeit.

Visi cikla pasākumi plānoti klātienē. Pasākumu dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ interesentiem iepriekš sava dalība jāpiesaka, sazinoties ar attiecīgā pasākuma rīkotājiem, zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. Dalība pasākumos iespējama tikai uzrādot derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar ID-karti vai pasi.

Kas ir Konference par Eiropas nākotni?

Konference ir process, kurā ikviens Eiropas iedzīvotājs var dalīties ar savām domām un idejām par visu, kas palīdz veidot Eiropas kopīgo nākotni. Konferences rīkotāji - Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija - uzklausa un seko līdzi eiropiešu ieteikumiem un ierosinājumiem. Nākamā gada pavasarī konferences organizētāji nāks klajā ar secinājumiem, kuros būs apkopoti iedzīvotāju izteiktie ierosinājumi un sagatavotas norādes par Eiropas nākotni.

Aicinām ikvienu sekot Konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu platformai: futureu.europa.eu

Savu viedokli un idejas konferencē var izteikt IKVIENS tiešsaistes platformā savukārt pasākumus, kuru ietvaros tiek, apkopoti viedokļi un idejas, meklējiet šeit.

Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus.