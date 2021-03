Valkas kultūras nams izrotāsies “Pavasara rezonanses” gaismās

Valkas pilsētas kultūras nams 20. martā, iestājoties pavasara tumšākajai krēslai, izrotāsies “Pavasara rezonanses” gaismās.

Pavasaris jeb ziedonis ir pārejas gadalaiks no ziemas uz vasaru. Šis gadalaiks ir laiks, kad daba pamostas un atdzīvojas no ziemas bargā sala. Astronomiskais pavasaris ziemeļu puslodē sākas pavasara ekvinokcijas brīdī, šogad - 20. martā. Gaisa temperatūra jūtami iesils. Pavisam drīz sāks mosties zeme, plauks puķes, zaļos vainagus uzvilks koki, un celsies tie, kuri bija devušies ziemas guļā. Atlidos gājputni. Vērsies vaļā arī ūdenstilpnes - lielākas vai mazākas. Mūsu iedzīvotāji arvien biežāk brīvdienu vakaros dosies ģimeniskās pastaigās, lēnā skrējienā vai nūjošanā. Ja Jūsu aktivitāšu maršruts 20.martā būs pa Em. Dārziņa ielu vai Lugažu laukumu, to uz mirkli pavadīs Valkas pilsētas kultūras nama "Pavasara rezonanšu" trīs gaismas mirkļi - “Pakur gaidas”, “Cerību meklējumos” un “No pavasara neaizbēgsi”. Kaut arī pats kultūras nams iedzīvotājiem ir slēgts, tā darbinieki šajā laikā mācījās Ziemeļblāzmas akadēmijā, kā izgaismot kultūras iestādes.

Šis nav masu pasākums, tāpēc lūdzam visus būt saprotošus un nepulcēties uz Lugažu laukuma, bet, ja savu fizisko aktivitāšu laikā sastopat radus, paziņas vai draugus, lūdzu, ievērojiet 2m distancēšanos un lietojiet aizsargmaskas! Sargāsim sevi un citus!

Pavasarīgs gaismas mirklis - Jūsu dvēselei!