Valkas novada gada juniors sportā - Dārta Estere Zunte

Valkas novada gada juniora titula ieguvēja ir skeletoniste Dārta Estere Zunte.

Aizvadītajā sezonā sasniegumu saraksts bija gana spožs – Altenbergā, Eiropas junioru čempionātā skeletonā – 4. vieta, Eiropas kausā - 4. vieta Kēningzē, divos posmos Altenbergā – 5. un 6. vieta, bet Siguldas posmā 2. vieta, un kopvērtējumā 4. vieta!

Ar skeletonu Dārtu iepazīstināja tēvs, kas aizvedis uz skeletona komandas testiem. Tieši viņš un ģimene palīdzēja un nodrošināja visu, lai veiksmīgi varētu sevi komandā pierādīt. Un ar šī raksta starpniecību arī Dārta nodod viņiem visiem milzīgu paldies!

Tieši janvāris un februāris ir aktīvā sacensību sezona skeletonistiem, tāpēc šobrīd Dārta atrodas ārzemēs.

Vai vari pastāstīt par skeletona sezonu?

Šī sezona no visām pārejām ļoti atšķiras, protams, pirmkārt, jau dēļ situācijas pasaulē. Tādēļ šosezon sanāca izlaist treniņnomenti Amerikā, kas bija plānota rudens sākumā, un arī sacensību grafiks ir ļoti blīvs, lai vairāk būtu iespējams visiem dzīvot “burbulī”. Oficiālo treniņu skaits ir samazināts no 3 uz 2, kā arī Covid-19 testi ir jātaisa 3 reizes nedēļā. Šis izbraukums noteikti ir viens no garākajiem, kāds man ir bijis, mājās atgriezīšos tikai pēc 6 nedēļām.

Nedaudz brīvāks laiks no treniņu darba man ir aptuveni mēnesi pēc sezonas beigām, kad arī sanāk vairāk laika veltīt atpūtai un mācībām.

Kādi mērķi Tev nosprausti tuvākajā nākotnē?

Šosezon reitinga punkti ir iesaldēti, bet mērķi nākamajā sezonā būs vairāki. Pirmkārt jau caur Interkontinentālā kausa sacensībām nodrošināt sev vietu Pasaules kausa apritē un veiksmes gadījumā cīnīties par vietu 2022.gada Olimpiskajām spēlēm.