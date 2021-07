Augusta sākumā oficiāli atklās Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centru

2021. gada 6. augustā norisināsies Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra oficiālā atklāšana. Svinīgais notikums sāksies ar Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa un Valgas pagasta vadītājas Monikas Rogenbaumas uzrunas vārdiem.

Plānots, ka svinīgajā notikumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas un Igaunijas ministrijām, būvdarbu firmas AS “TREV-2 Grupp”, arhitektu biroja “In Project Studio Barcelona SPC” un INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotā sekretariāta.

Plkst. 13.00 jaunizbūvēto centru ar lentes griešanu simboliski atklās uz Latvijas – Igaunijas valsts robežas esošā jaunizbūvētā gājēju tilta.

6. augusta vakarpusē plkst. 19.00 Dvīņu pilsētas centrs tiks “ieskandināts” ar muzikāliem priekšnesumiem gan no vietējiem amatiermākslas kolektīviem, gan Latvijā labi pazīstami māksliniekiem.

“Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības” projekta kopējās izmaksas ir 5 303 202,66 EUR, no kurām aptuveni 57% (2 999 999,98 EUR) finansē INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (ERAF). Valkas novada domes budžets ir 3 184 343,01 EUR, no kuriem Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289,19 EUR un valsts budžeta dotācija ir 88 899,36 eiro. Valgas pašvaldības budžets ir 2 118 859,65 EUR, no kura Igaunijas-Latvijas programmas atbalsts ir 1 488 710,79 EUR.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde nav atbildīga par šīs informācijas izmantošanu.