Līdz augusta vidum jānovērš nepilnības

Aizvadītajā rudenī daudzi autovadītāji, kuri ikdienā mēroja ceļu no Valkas uz Valkas pagasta Lugažiem, bija nemierā ar to, kādā kvalitātē ceļu būvnieki – SIA “Valkas ceļi” – paveica savu darāmo. Cilvēki bija nemierā gan par cietā seguma kvalitāti, gan arī par to, kā izskatījās ceļa malas.

Valkas novada pašvaldības izpilddirektors “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka ir notikusi darba tikšanās ar ceļu būvniekiem. Šajā tikšanās reizē pašvaldība iesniegusi novēršamo rekonstruētā ceļa posma defektu aktu, nosakot termiņu, līdz kuram tie ir jāpaveic, – 15. augusts. Līdz noteiktajam termiņam būvniekiem jānovērš “brāķis” piecām kontrolakām.

“Šopavasar jau būvnieki bija veikuši izbūvi, bet diemžēl vēl ir dažas nepilnības saistībā ar kontrolaku līmeni. Nevar tā būt, ka aka uz ceļa ir iesēdusies vai pacēlusies virs ceļa līmeņa. Tas ir jāizdara līdz 15. augustam, kā arī trijās vietās jāpielabo ceļa cietais segums,” skaidro izpilddirektors. Viņš atzīst, ka aizvadītajā gadā pašvaldība šajā vietējai sabiedrībai nozīmīgā infrastruktūras objektā veiktos būvdarbus pieņēma, bet ar attiecīga finansējuma ieturēšanu līdz brīdim, kamēr darbi tiks pabeigti kvalitatīvi.