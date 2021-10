Valkas un Valgas iedzīvotāji var turpināt šķērsot robežu bez ierobežojumiem

Uz visiem Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem iedzīvotājiem turpina attiekties īpašie robežas šķērsošanas nosacījumi. Valkas un Valgas iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku nav jāievēro pašizolācija vai jāveic tests, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

Tāpat kā līdz šim - pirms ierašanās Latvijā, ikvienam ir jāaizpilda anketa vietnē covidpass.lv. Valkas un Valgas iedzīvotājiem anketa jāaizpilda tikai reizi 30 dienās.

Arī Igaunijas Republika ir izveidojusi līdzīga veida anketu, bet Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē publicētā informācija (angliski / krieviski) liecina, ka šī anketa obligāti jāaizpilda tikai tiem ceļotājiem, kas Igaunijā ierodas ar lidmašīnu.

Savukārt, ja valstī ieceļo ar kuģi, autobusu vai automašīnu, ceļotāja anketa jāpilda ierodoties no valstīm, kas nav dalībvalstis saskaņā ar Šengenas nolīgumu un tās īstenošanas konvenciju. No tā izriet, ja dodaties uz Igauniju no Latvijas ar privāto auto, anketa nav jāpilda, jo Latvija ir Šengenas zonas dalībvalsts.