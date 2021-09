Valkas pilsētas pievārtē izzāģē pāraugušus krūmus

Valkas pilsētas teritorijā viena no ar krūmiem aizaugušākajām un ar dažādiem atkritumiem piedrazotākajām vietām atrodas pilsētas pievārtē, kur pirms daudziem gadiem bija iekārtota auto treniņu trase topošajiem autovadītājiem. Valcēnieši šo vietu atzina par labu esam sēņošanai, tāpēc daži bija izbrīnīti, ieraugot rosāmies strādniekus ar motorzāģiem.

Tautā šo vietu dēvē par bijušo DOSAAF trasi, un tā ir netālu no privātā autoservisa un autoveikala Vienības gatvē. Pamestā trase atrodas nomaļus, prom no cilvēku acīm, tāpēc kompānijas to bija iecienījušas savdabīgai atpūtai – ugunskuru kurināšanai un alkoholisko dzērienu lietošanai. Par to joprojām liecina sasisto pudeļu lausku kaudzes un pamestas alus skārdenes. Taču šajā vietā aug sēnes, pat apšu bekas. Bijušo trasi nereti apmeklēja pensionāri, kuriem nav citas iespējas tikt uz mežu. Ieraugot strādniekus ar motorzāģiem, valcēnieši lūdz “Ziemeļlatviju” noskaidrot, kāpēc šajā teritorijā izzāģē kokus un vai tur tiks veidota jauna velotrase.

Sazinoties ar novada domes izpilddirektora vietnieku – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Gintu Stālmeisteru, viņš skaidro, ka aizvadītajā nedēļā nodaļas strādnieki šajā vietā zāģēja pāraugušus krūmus. Viņš atzīst, ka daudzus gadus šī vieta ir pamesta un nekopta, bet ir kaut kas jāsāk darīt lietas labā, jo šī teritorija ir pilsētas robežās. Runas, ka te būs jauna velotrase, G. Stālmeisters noliedz, jo šādām baumām nav absolūti nekāda pamata. Viņš piekrīt, ka, iedzīvotāji, ieraugot strādniekus rosāmies vietā, kur gadiem nekas netika darīts, varētu būt izbrīnīti.