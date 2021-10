Valkas pilsētas seja – Lugažu laukums iegūs jaunus vaibstus

Pagājušajā nedēļā Valkā, Lugažu laukumā, sākušies rekonstrukcijas otrās kārtas darbi. Nākamgad vasarā valcēnieši un pilsētas viesi varēs atpūsties, sēžot pie jaunās strūklakas un izbaudot izveidotā parka gaisotni. Drīzumā uzsāks arī ietvju pārbūvi Raiņa un Rīgas ielas posmos. Jāpiebilst, ka pilnā sparā rit darbi Ausekļa ielā.

Vēsturiski šajā vietā bija parks, bet padomju laikā – ap septiņdesmito gadu beigām – to pārveidoja par monumentālu laukumu, izliktu ar betona plāksnēm, kurā bija uzstādīta vadoņa – Ļeņina – galva. Laikiem mainoties, mainījās arī redzējums, kādai vajadzētu izskatīties šai vietai. Lugažu laukuma rekonstrukcijas pirmās kārtas rezultāts baudāms jau dažus gadus, atliek vien nedaudz pacietības – līdz 2022. gada 30. jūnijam. Tad laukuma pārbūve tiks pabeigta.

Pagaidām būvnieki vēl tikai iešūpojas

Valkas novada pašvaldības izpilddirektors Ainārs Zābers kopā ar “Ziemeļlatviju” ielūkojās Lugažu laukuma pārbūves projektā. Līdz gada beigām būvniekiem – SIA “VN Bruģis” no Valmieras –, ņemot vērā laika apstākļus, jāpaveic virkne plānoto darbu. Izpilddirektors atzīst, ka būvnieku un būvuzrauga izvēle ir laimes spēle, jo tas notiek pašvaldības izsludinātā iepirkuma procesā. Izvēle krīt uz tiem, kas piedāvā izdevīgāko cenu. No tā arī atkarīgs, kurš šo iepirkumu uzvar gadījumā, ja pārējie pretendenti to neapstrīd.

“Protams, vienmēr mums jārēķinās ar šaubu faktoru – kurš iepirkumu uzvarēja un kā viņam veiksies ar darbiem. Skatoties uz Ausekļa ielas pārbūves darbiem, jāsaka – tie iekavējās veselu mēnesi. Taču “8.CBR” ceļu būves firma ir nopietna, tāpēc mums īpašas bažas nebija. Pašlaik arī redzam, ka ielas pārbūve notiek saskaņā ar laika grafiku. Teikšu godīgi, saistībā ar Lugažu laukuma darbiem nelielas bažas pastāv, jo diezgan lēna ir iešūpošanās. Šajā objektā strādniekiem un tehnikai vajadzētu būt vairāk. Darbu apjoms, kas jāpaveic, ir ļoti liels,” norāda A. Zābers.

Līdz gada beigām būvniekiem ir jātiek galā ar plākšņu demontāžu, ar lietusūdens kanalizācijas tīkla izbūvi, jāizbūvē ūdensvads, jo laukumā būs strūklaka. Ir jāierīko arī sakaru kabelis, jo šajā vietā būs videonovērošana. Savukārt pavasarī jāveic labiekārtošanas darbi – dažādu košumkrūmu un koku stādīšana. Jāpiebilst, ka rekonstrukcijas laikā tiks nozāģētas trīs egles, kas aug Kārļa Ulmaņa pieminekļa tuvumā. Izbūvēs arī jaunas ietves.

“Pašvaldība rūpīgi pieskatīs šo objektu, jo Lugažu laukums tomēr ir Valkas pilsētas seja. Tas notiks tāpat kā ar Valkas un Valgas kopīgā centra izbūvi. Domāju, ka cilvēki ar kopīgo centru ir apmierināti un pieraduši,” cer A. Zābers. Viņš uzsver, ka Lugažu laukumā pats interesantākais objekts būs strūklaka. Tās diametrs – pieci metri, kopumā 24 strūklu augstums būs divi metri. Ap strūklaku plānoti dažādi soliņi, tostarp arī apļa veidā. A. Zābers sola, ka mēģinās ieturēt to pašu stilu, kāds ir soliņiem un atkritumu urnām jau rekonstruētajā laukuma daļā pie pilsētas kultūras nama. Projekta izstrādātāji iecerējuši, ka vienā no platajām ietvēm būs divi betona skeitparka elementi. Tos jaunieši varēs izmantot, piemēram, ar skrituļdēli vai skrituļslidām. Savukārt bērniem paredzēti spēļu elementi, piemēram, labi zināmā spēle “Klasītes”.

Tiks izbūvēta arī pilnīgi jauna ietve līdz strūklakai, sākot no Rīgas un E. Dārziņa ielas krustojuma. Pārējās ietves piedzīvos pamatīgu rekonstrukciju.

Lai īstenotu šo Lugažu laukuma pārbūves projektu, novada pašvaldība ņēmusi 400 tūkstošus eiro lielu aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases ar atlikto aizņēmuma maksājumu. Aizņēmuma atmaksāšana jāveic ar atlikto maksājumu – trīs gadi – no aizņēmuma saņemšanas brīža 30 gadu laikā, maksājot Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.

“Ziemeļlatvija” interesējās, kur tiks izlietotas noņemtās vēl nesadrupušās un derīgās betona plāksnes. A. Zābers atbild, ka tās noteikti izmantos citiem mērķiem, kā arī tiks piedāvātas interesentiem, piemēram, kādam lauksaimniekam. Savukārt bojātās utilizēs. Arī Ausekļa ielā no ietves strādnieki noņēma nosacīti vecu bruģi. To arī izmantos citos objektos. Par to tiek jau domāts.

Visus tirdzniecības namiņus pārvietos uz citu vietu

A. Zābers piekrīt apgalvojumam, ka šobrīd Valka atgādina būvlaukumu. Pēc trešdien notikušās būvsapulces jau tuvākajā laikā tiks sakārtotas ietves abpus Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajai baznīcai Raiņa un Rīgas ielās. Šī projekta ietvaros visi trīs tirdzniecības namiņi, kas atrodas Raiņa ielā blakus baznīcai, tiks pārcelti uz kopīgā dvīņu pilsētu centra teritoriju pie gājēju ietves iepretim ēkai Raiņa ielā 2, kur atrodas brīva zemes platība. Lai tirgotāji neizjustu neērtības, šajā vietā jau ir ierīkota elektrības padeve. Par labu tam, ka namiņi, kas nokrāsoti līdzīgi robežstabiem, jāpārvieto, ir apņemšanās apdzīvot dvīņu pilsētu laukumu. Sākotnēji bija iecere, ka šajā vietā varētu atrasties kafejnīcas vasaras terase, bet tā jau darbojas citā vietā, tāpēc arī pieņemts šis lēmums.

Tiks uzsākta arī bēdīgā izskatā esošās ietves posma no “Latvijas Balzama” veikala līdz E. Dārziņa ielai rekonstrukcija.

