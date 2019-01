Valkas pilsētas teātra izrāde – Antons Čehovs “Jubileja”

Piektdien, 15. februārī plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) uz izrādi – Antona Čehova “Jubileja”, aicina Valkas pilsētas teātris.

Antons Čehovs (1860-1904) - rakstnieks un ārsts, vodeviļu “Jubileja” uzrakstīja 1891. gada decembrī, trīsdesmit viena gadu vecumā.

Tas ir stāsta “Nevarīga būtne” pārstrādājums, ko ar diezgan lieliem labojumiem 1892. gadā autors ievietoja savā lugu krājumā.

Valkas pilsētas teātrī šis ir piektais Antona Čehova darba iestudējums, šoreiz vodeviļa vienā cēlienā ar groteskas elementiem par haosu, ko ap sevi, paši to negribēdami, rada cilvēki, kuri, nepareizā vietā un laikā kļūdoties, ar ironiju runā par nopietno un bez smaida – par smieklīgo, radot jautrību, asprātību un negaidītus notikumu pavērsienus.

A. Čehovs tāpēc ir ģeniāls, ka viņš vodeviļas centrā ieliek notikumu. Galvenais nav kaut kāds sižetiņš, bet tas, kas notiek starp cilvēkiem, ir tik nesamelots, godīgs un guļ paša Čehova pārdzīvojumos. Viņam nav mazu vai lielu cilvēku. Viņam ir interesanti cilvēki ar savu patību, kas ir vērtība.

Tieši ar to viņš ir atšķirīgs, ka ārkārtīgi mīl savus dīvainos, visādos, pavisam ne varonīgos vai pilnvērtīgos, varoņus. Viņā ir tā mīlestība pret to, kā ir, nevis pret to, kā vajadzētu būt vai ir pareizi. Tas ir Čehova fenomens.

Iestudējuma režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis. Režisora palīdze Evgenija Kozlova.

Lomās: Juris Mencis, Gunita Gendrjuka, Vilis Daņilovs un Daiga Putniņa.

Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties pie kultūras nama dežuranta/kasiera katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00. Biļete maksā 3 eiro.