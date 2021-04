Veikalu atvēršanu uztver kā iespēju pamazām atgriezties ierastajā dzīvē

Pēc ilgās dīkstāves trešdien visā Latvijā, tostarp arī robežpilsētā Valkā, durvis vēra veikali, kuru platība nepārsniedz septiņus tūkstošus kvadrātmetru. Cilvēki steidza uz veikaliem, lai iegādātos nepieciešamās lietas, bet pārdevēji – beidzot atsākt darbu.

Trešdien pēcpusdienā “Ziemeļlatvija” devās uz vairākiem veikaliem lielveikalā “Walk”, lai raudzītos, kāda ir situācija saistībā ar iepirkšanos. To, ka tirdzniecība atsākusies līdz šim slēgtajos veikaliņos, apliecināja novietoto automašīnu skaits iepirkšanās centra stāvlaukumā. Jāteic gan, ka nevienai automašīnai nebija Igaunijas valsts numurzīmes, kas apliecina, ka Latvijas robežsargi igauņus joprojām stingri kontrolē un bez svarīga iemesla neielaiž Latvijas teritorijā. Iemesls – apmeklēt Valkas veikalus – netiek uzskatīts par svarīgu.

Pārsvarā iegādājas bērnu apģērbu

Jāteic, ka no visiem apmeklētajiem veikaliem tikai pie apģērbu veikala “Pepco” veidojās rinda, kurā vienlaicīgi stāvēja seši septiņi pircēji – pārsvarā sievietes ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Valcēniete divu dēlu māmiņa Inga Daniela uzskata, ka divas stundas stāvēt rindā pie veikala durvīm ir neprāts. Viņa atzīst, ka bijusi vēlme apmeklēt veikalu “Pepco”, lai ar atlaidēm iegādātos Ziemassvētku eglīšu bumbas, bet, ieraugot garo rindu, šis nodoms atmests.

“Negribu stāvēt rindā. Pirms pandēmijas apmeklēju šo veikalu, lai bērniem iegādātos ikdienā nepieciešamo apģērbu. Es, protams, atbalstu valdības lēmumu beidzot ļaut strādāt arī mazajiem veikaliem, bet, šķiet, šodien cilvēkus pārņēmusi masu psihoze. To visu redzot, jādomā, it kā cilvēkiem nebūtu bikšu. Vai tiešām viņi ir tiktāl nodzīvojušies? Es pati tīri labi vēl iztieku ar vecajām. Tas ir pārspīlēti – divas stundas stāvēt rindā, un pēc tam paši brīnās, kāpēc atkal pieaug saslimstības rādītāji,” saka Inga.

Lai iegādātos nepieciešamās preces, valcēniete Baiba Baranova rindā stāvējusi desmit minūtes.

“Veikalu apmeklēju, lai bērniem iegādātos T krekliņus, legingus un zeķītes. Šis ir veikals, kurā parasti iepirkos vismaz reizi mēnesī. Lietoto apģērbu veikalus neapmeklēju, izvēlos labāk iepirkties šajā veikalā, jo jauna prece ir jauna, nevis jau nēsāta,” uzskata Baiba.

Arī valcēniete Jogita Dica-Kalniņa paspējusi veiksmīgi iepirkties veikalā “Pepco”, kurā iegādājusies apģērbu bērniem.

“Te ir nopērkamas izskatīgas un salīdzinoši lētas lietas. Internetā apģērbu neiegādājos, jo nav iespēju ne uzmērīt, ne arī aptaustīt, lai spriestu par apģērba kvalitāti. Man tas nav mazsvarīgi. Turklāt man patīk iepirkties veikalā, kur strādā laipnas un pretimnākošas pārdevējas,” atzīst Jogita.

Iespēju iekļūt veikalā ar bērna ratiņiem gaida jaunā māmiņa. Viņa atzīst, ka te par draudzīgām cenām var iegādāties bērnu apģērbu un rotaļlietas.

“Šajā reizē esmu ieradusies ar mērķi iegādāties divarpus gadu vecam bērnam rotaļlietas. Personīgi izjutu, ka pandēmijas laikā bija problēmas ar apakšveļas un tāda nepieciešama sīkuma kā zeķu iegādi. Protams, esmu iepirkusies internetveikalos, bet tas ir diezgan sarežģīti. Internetā pasūtu preci un tad šaubos – derēs vai nederēs. Pirms pirkšanas vienmēr pielaikoju garās bikses, jo ražotājiem ir dažādi izmēri, tāpēc ne vienmēr tie sakrīt,” secina jaunā māmiņa. Viņa atzīst, ka līdz ar veikalu atvēršanu šķiet, ka dzīve pamazām atgriežas ierastajās sliedēs. Turklāt viņa pati strādā tirdzniecībā un nākusi pie atziņas, ka vairums cilvēku ir samierinājušies ar stingrajiem noteikumiem par groziņu un deguna un mutes aizsegu lietošanu, kā arī distancēšanos.

Dīkstāves pabalsts – lielāks par ikmēneša atalgojumu

Durvis vēris arī apģērbu veikals “Sidonas”, kurš jau no pirmās darba dienas pircējus pievilina ar visnotaļ iespaidīgu atlaidi. Vērojot notiekošo, jāsecina, ka veikala apmeklētāji galvenokārt iegādājas apakšveļu, džemperus un kleitas. To, ka tās pašlaik ir vispieprasītākās preces, apliecina arī pārdevējas Justīne Lasenberga un Ingrīda Paulsone.

“Priecājamies, ka pie mums iepērkas. Principā pērk visu no piedāvātā sortimenta. Diemžēl daudzi joprojām ir neapmierināti, ka, ienākot veikalā, jāpaņem iepirkumu groziņš. Pirms pandēmijas tas nebija jādara. Ir bijis, ka atgādinām to, bet pircējs uz to reaģē, apgriežoties un dodoties prom. Veikalu apmeklē tikai latvieši,” pirmās dienas novērojumos dalās I. Paulsone. Viņa stāsta, ka veikals bija slēgts no aizvadītā gada 19. decembra. Dzīvojot dīkstāvē, veikala darbinieces saņēma dīkstāves pabalstu.

“Darba devējs iesniedza nepieciešamo dokumentāciju, bet pabalstu izmaksāja no valsts budžeta. Mēs nebijām bez iztikas līdzekļiem, turklāt šis pabalsts bija lielāks par ikmēneša algas apmēru,” atklāj veikala darbinieces. Viņas joko, ka ir vienas no retajiem tirdzniecības darbiniekiem, kuras labprātāk vēl būtu sēdējušas mājās. Taču, kā atzīst abas darbinieces, ir prieks beidzot iziet sabiedrībā, jo vienmēr ir bijusi svarīga komunikācija ar cilvēkiem.

Pērk dīvānus un pasūta iekārtas

Izrādās, ka pirmajā dienā pēc veikalu atvēršanas, cilvēki steidz iegādāties ne tikai apģērbu, apavus, bet arī mēbeles. To “Ziemeļlatvijai” atklāj veikala “Optimus” vadītāja Kaija Stoļarčuka-Kuvšinšikova.

“Šodien jau bijuši daudz pircēju – arī daži igauņi. Ir veikti vairāki pasūtījumi. Cilvēki grib iegādāties priekšnama, virtuves un viesistabas iekārtas. Vēlas arī dažādas konfigurācijas kumodes. Spriežot pēc lielā pieprasījuma, vai nu cilvēki jau pirms pandēmijas bija ieplānojuši šos pirkumus, vai arī pandēmijas laikā iekrājuši naudu,” spriež veikala vadītāja. Viņa atzīst, ka, sarunājoties ar pircējiem, daudzi domājuši, ka pandēmijas laikā nav bijusi iespēja iegādāties mēbeles, bet to varēja darīt. Arī līdz šim divas dienas nedēļā veikals strādāja – vairāk gan kā internetveikalā pasūtīto mēbeļu izsniegšanas punkts. Vadītāja atzīst, ka pandēmijas laikā izjutusi satraukumu par to, ka, iespējams, varētu palikt bez darba. Taču tagad bažas ir pagaisušas, vienīgi ir samazinājies pircēju apjoms, jo šajā laikā igauņu pircēju skaits jūtami samazinājies stingro robežšķērsošanas noteikumu dēļ. Kaija atzīst, ka veikala klienti – diemžēl vai par laimi – ir pircēji no Igaunijas. Taču satraukumam neesot pamata, jo pirmajā dienā veikalu apmeklējuši vairāki pircēji no citām Latvijas vietām, piemēram, Rūjienas, un iegādājušies dīvānus.

“Ienākot veikalā, apmeklētāji apsveic ar dzīves atgriešanos ierastajās sliedēs,” priecājas vadītāja.