Vēl nav skaidrības par "Valkas Namsaimnieka" kases darba laiku

Vairāki valcēnieši, kuri par komunālajiem pakalpojumiem līdz šim norēķinājās SIA “Valkas Namsaimnieks” kasē Rīgas ielā 22 (no pagalma puses), to varēs atsākt darīt no pirmdienas, 8. marta. Taču var gadīties, ka iedzīvotājiem būs vēl jāizjūt zināmas neērtības, jo, ņemot vērā 14 dienu kumulatīvo saslimstības gadījumu skaita pieaugumu Valkas novadā, kases darba laiks var mainīties.

SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis skaidro, – ja saslimstības rādītāji ar “Covid-19” nesamazināsies un turpinās pieaugt, tad, visticamāk, kase darbu neatsāks. Iestādes vadītājs uzsver, ka viņam šajā pandēmijas laikā svarīga ir darbinieku veselība, jo apsaimniekotāju biroja telpas nav plašas, turklāt vienā telpā ar kasi strādā arī iestādes darbinieces. Ārkārtējās situācijas laikā strādājošo darba grafiks izveidots tāds, lai viņi klātienē satiktos pēc iespējas retāk. Ir darbinieki, kuri darba vietā ierodas vakara stundās vai brīvdienās.

I. Meļķis “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka arī ir saņēmis iedzīvotāju pārmetumus saistībā ar skaidras naudas maksājumu nepieņemšanu kasē ar norādi, ka novada domes kase pašvaldības ēkā Semināra ielā 29 ir atsākusi darbu. I. Meļķis skaidro, ka novada domes kase atrodas atsevišķā telpā, bet namu apsaimniekotāju kase atrodas telpā, kurā darba vietas ir arī vairākiem darbiniekiem. Turklāt ir bijuši gadījumi, ka apmeklētājiem, kuri nākuši veikt maksājumus kasē, ir bijis vairākkārt jāaizrāda, lai viņi neuzturas telpās un savstarpēji neuzsāk sarunu, jo tas apdraud darbinieku veselību.

Gadījumā, ja kase 8. martā darbu atsāks, tad tās darba laiks būs darba dienās no pulksten 9 līdz 16. Taču, ja kase vēl kādu laiku būs slēgta, iedzīvotāji aicināti izmantot citas iespējas, lai samaksātu komunālo maksājumu rēķinus. To var izdarīt ar savas internetbankas starpniecību vai “Bill.me” platformu, “Latvijas Pasta” nodaļās vai arī Valkas veikalu “Maxima” un “Mego” kasēs.

Veicot SIA “Valkas Namsaimnieks” kases darba analīzi, atklājies, ka arvien vairāk iedzīvotāju izmanto citus maksāšanas veidus. I. Meļķis atklāj, ka, iespējams, ar laiku kasi likvidēs, jo tā nes finansiālus zaudējumus.

“Pagaidām kase vēl strādās, bet nākotnē veiksim analīzi. Iespējams, ka, veicot norēķinus skaidrā naudā par sniegtajiem pakalpojumiem, būs piemērota komisijas maksa. To rādīs laiks. Kases likvidēšana tiek apsvērta arī tāpēc, lai samazinātu skaidras naudas darījumus,” norāda I. Meļķis. Viņš pētījis, ka daudzās Latvijas pilsētās, kur agrāk bijušas Namu pārvaldes, šādas kases, kāda strādā Valkā, lielākoties nekur vairs nav. Taču pirms galīgā lēmuma pieņemšanas namu apsaimniekotāji veiks detalizētu analīzi.