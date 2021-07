Zibenīgi reaģē uz iedzīvotāju kritiku

“Parasti neburkšķu, bet šis mani apmulsināja. Varbūt tad vispār jānovāc?” brīnās trīs bērnu māmiņa Līga Šnuka.

“Jā, tā ir pašvaldības problēma – kaut ko izveidot un aizmirst par uzturēšanu,” par redzēto ar savu viedokli dalās Madara Ozoliņa.

2014. gada 19. septembra laikraksta “Ziemeļlatvija” publikācijā “Bērniem dāvina taku” lasāms, ka šo bērniem domāto Džungļu taku pilsētai uzdāvināja vietējais uzņēmums SIA “Valkas meliorācija”. Uzņēmuma galdniecībā galdnieka Daiņa Breidaka vadībā izveidoja bērniem tīkamus vides objektus.

Pirmo reizi Džungļu taku bērni varēja sākt izmantot togad notikušajos Tālavas ielas svētkos. Tolaik pilsētas kultūras namā darbu uzsāka Līga Šnuka, kurai arī radās iecere par šādas takas izveidi.

Diemžēl gadu gaitā Džungļu taka piedzīvojusi regulārus vandaļu “uzbrukumus”. To “Ziemeļlatvijai” atzina novada pašvaldības Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbu vadītāja – dārzniece Alita Plūksna. Viņa stāsta, ka katru pirmdienu šajā vietā bija ne tikai jālabo salauztās ierīces, bet arī jālasa sasisto pudeļu lauskas un atstātie sadzīves atkritumi.

“Diemžēl šī vieta pilsētā bija pārvērtusies par dzertuvi,” secina A. Plūksna. Viņa norāda, ka šāda vieta, kas atrodas prom no cilvēku acīm, pilsētā nav vienīgā. Diemžēl arī Pedeles dabas taka pārvērtusies par “tusiņu” vietu. Par to “Ziemeļlatvija” rakstījusi ne reizi vien. Izrādās, ka tā saucamie “saules brāļi”, kā mēdz teikt par cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās, šajā karstajā laikā mēdz uzturēties Cimzes kapu apkārtnē zem lielajiem kokiem. Sarunā ar vienu no pilsētas teritorijas zāles pļāvējiem atklājās, ka šie cilvēki šādā veidā atpūšas vietā, kur tiešām to nevajadzētu darīt. Turklāt viņi sasit pudeles un samet garajā zālē. Pļaujot zāli ar jaudīgu trimmeri, lauskas lido pa gaisu un mēdz savainot strādniekus. Nesen bijis gadījums, ka, agrā rīta stundā pie kapiem pļaujot zāli, divus “dzīves svinētājus” pamodinājis salīdzinoši skaļais trimmeris. Apskatot vietu, kur abi atpūtušies, varējis saprast, ka te notikušas “dzīres”.

“Ziemeļlatvija” vairākkārt uzklausījusi valcēniešu stāstīto, ka stipri iereibuši un apšaubāma paskata cilvēki manīti jaunajā Valkas un Valgas centrā sēžam uz soliņa uz pašas Latvijas–Igaunijas robežas. Jāpiekrīt cilvēku teiktajam, jo arī “Ziemeļlatvija” vairākkārt ir pamanījusi stipri iereibušas kompānijas sēžam uz šī īpašā soliņa, bet viņiem pie kājām – vairākas atvērtas kaut kādu dzērienu pudeles. Tāpat “Ziemeļlatvija” redzējusi, ka Raiņa ielas malā, kas izveidota par gājēju ielu, saulē guļ stipri iereibis vīrietis. Tuvējo māju iedzīvotāji bija zvanījuši Valsts policijai, kura arī atsūtīja ekipāžu. Pēdējā laikā šādi gadījumi bijuši vairāki, kad pie gājēju ielas soliņiem pulcējas stipri iereibušas kompānijas un jautri pavada laiku. Diemžēl to visu redz ne tikai vietējie valcēnieši, bet arī Valgas iedzīvotāji, kas šķērso robežu, un arī tūristi. Saprotams, ka veci cilvēki, māmiņas ar maziem bērniem nevēlas sēdēt uz soliņiem blakus skaļai iereibušu cilvēku kompānijai. Allaž šādās situācijās tiek teikts, ka visur policistu blakus nenoliksi, taču problēmai risinājums jāmeklē.