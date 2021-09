Ziedo asinis vairāk nekā 50 reižu

Pagājušajā nedēļā Valkā norisinājās donoru diena. Aicinājumam ziedot asinis atsaukušies 28 donori, no kuriem trīs to darīja pirmo reizi.

Asinsdonoru dienas Valkā organizē Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja. Šajā reizē asinis ziedot bija ieradies arī viens no aktīvākajiem asinsdonoriem Valkā – Intars Eglīte. Viņam oficiāli šī bija 50. ziedošanas reize, taču, ja klāt pieskaitītu asins ziedošanas reizes agrākā jaunībā, tad šis cipars būtu krietni lielāks. “Katru reizi, kad eju nodod asinis, to piefiksēju grāmatiņā, lai zinātu, kad nākamreiz varu iet nodod asinis, galvenokārt to daru Valkā, jo šeit asinsdonoru centrs brauc regulāri. Agrāk sanāca ziedot asinis arī kaut kur citur, daudzas reizes neesmu arī skaitījis. Tātad kopā man varētu būt vairāk par 70 asins nodošanas reizēm,” spriež I. Eglīte un turpina: “Tas bija kāds 1999. gads, kad pirmoreiz devos ziedot asinis. Tajā laikā mani vecāki bija tie, kuri aktīvi ziedoja asinis. Devos viņiem līdzi, lai redzētu, kā tas notiek, vairāk intereses vadīts.” I. Eglīte atklāj, ka viņa paziņu lokā arī tagad daudzi atbalsta asinsdonoru kustību. “Tiesa, ne kurš katrs var būt donors. Jābūt labai asinsainai. Pazīstu cilvēkus, kuri divas reizes aiziet nodot asinis, trešajā reizē noģībst un tad jau vairs uz turieni nedodas,” min I. Eglīte, kurš ikdienā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un no pieredzes zina, cik svarīgi sniegt palīdzību īstajā brīdī, kad kāds ir nonācis nelaimē. “Ja es to varu darīt un veselības stāvoklis atļauj, tad došos nodod asinis atkal un atkal. Bez kādiem iemesliem, jo visi taču zinām, ka Latvijas slimnīcās nemitīgi atrodas daudzi smagi slimi pacienti, kuriem nepieciešama asinsdonoru palīdzība. Turklāt pandēmijas laiks daudzus ir piebremzējis nodot asinis, tā nevajadzētu būt,” viņš saka.

I. Eglīte zina stāstīt, ka visiem, kas nodevuši asinis, tiek dota arī pusdienu nauda – 4,27 eiro, kas tiek ieskaitīta bankas kontā. Tāpat donoriem pienākas brīva viena darba diena (astoņas stundas), ko katrs var izmantot pēc saviem ieskatiem (pieskaitīt atvaļinājumam vai izmantot citā dienā).

Starp donoriem bija arī valcēniete Vivita Ķīkule, kura uzskata, ka šajā reizē Valkā bija pietiekami aktīvi cilvēki un viņu tas priecē. Pēc viņas domām, asinis noteikti jāturpina ziedot un jārod tāda iespēja pat ne tik vienkāršos epidemioloģiskos apstākļos.

“Ziedot asinis aktīvi sāku tad, kad studēju Rīgā. Mums bija pasniedzēja, kura labi argumentēja, kāpēc cilvēkiem būtu jāziedo asinis. Mani tas uzrunāja, un sāku iet nodot asinis, tiklīdz tas ir atļauts – gadā minētās četras reizes. Ja vesels cilvēks, ziedojot asinis, var palīdzēt citiem, tad tas ir jādara. Turklāt pēc izglītības esmu sabiedrības veselības speciāliste un uzskatu to arī par savu pienākumu šādā veidā palīdzēt cilvēkiem,” norāda V. Ķīkule un piebilst, ka pauze asins ziedošanā ir bijusi tad, tad pieteicies ģimenes pieaugums, kad likumsakarīgi to darīt nevar. “Būt par donoru ir liela atbildība, kas arī ikdienā prasa ievērot zināmu režīmu, lai nododamajām asinīm būtu laba kvalitāte. Tas savā ziņā ir dzīvesveids – jāpiedomā, ko ēdam, vai pietiekami daudz kustamies, jāseko līdzi veselības stāvoklim un tamlīdzīgi,” pamato donore.

Tie, kas dodas ziedot asinis pirmoreiz, nereti saskaras ar zināmu satraukumu, taču donori norāda – asins ziedošana nav satraukuma vērta, tieši pretēji – ikvienu sagaida smaidīgs personāls, ieinteresēts aprunāties ar katru ziedotāju, izvērtējot veselības stāvokli. Tāpat donoriem ir iespēja uzzināt arī par saviem veselības rādītājiem, tostarp saņemt konsultācijas no mediķiem, noskaidrot savu asinsgrupu. Proti, ja asinsainā atklājas kādas būtiskas novirzes no normas, tad asinsdonoru centra darbinieki sazinās ar ziedotāju un viņu par visu informē.

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina iedzīvotājus būt aktīviem un atsaucīgiem, sekot VADC izbraukumu grafikiem (to var redzēt VADC mājaslapā) vai doties uz kādu no pastāvīgās ziedošanas vietām. Bez donoru ziedotajiem asins komponentiem daudzos gadījumos ārsti nevar palīdzēt smagi slimiem pacientiem.

Ziedot asinis var vecumā no 18 līdz 65 gadiem, personas svaram jābūt ne mazākam par 50 kilogramiem. Donors pēdējā laikā nedrīkst būt slimojis, viņam jābūt veselam. Dienā pirms asins nodošanas nevar būt lietots alkohols. Svarīgi, ka donors ir paēdis, izgulējies un tamlīdzīgi. Par asins donoru varēsi kļūt, ja neesi nodevis asinis vismaz deviņas nedēļas un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis četras reizes (attiecas uz sievietēm) vai sešas reizes (attiecas uz vīriešiem, turklāt pēc sestās reizes vīriešiem jāievēro trīs mēnešu pārtraukums). Svarīgi atcerēties, ka donoram līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam (pasei, personas apliecībai (eID) vai jebkuram citam personu apliecinošam dokumentam).