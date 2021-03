Dots starts priekšvēlēšanu cīņām

Trešdien, 17. martā, sākās un līdz 6. aprīlim turpināsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunizveidojamos novados un sešās valstspilsētās, izņemot Rīgu. Līdz ar to kandidātu saraksti jāiesniedz šo attiecīgo pašvaldību vēlēšanu komisijās, informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).

Jau piesakās pirmie

Smiltenes un Valkas novados pirmajā dienā, 17. martā, savu deputātu kandidātu sarakstu iesniedza tikai viena partija – “Latvijas attīstībai”.

“Sagatavošanās darbu bijām raiti sākuši februāra sākumā, un jau februāra beigās viss bija izdarīts. Saraksta un programmas savlaicīga un pareiza iesniegšana ir nozīmīgs posms priekšvēlēšanu maratonā. Jo ātrāk to izdara, jo ir lielāka iespēja izlabot kādas kļūdas, ja tādas tiek konstatētas,” “Ziemeļlatvijai” teic partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksta pirmais numurs Gita Mūrniece.

“Ziemeļlatvija” jau informēja, ka Smiltenes novadā būs vismaz pieci deputātu kandidātu saraksti: no partijas “Latvijas attīstībai”, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai! ‒ “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, partijas “Progresīvie”, partiju apvienības “Jaunā Vienotība” un Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) un Latvijas Reģionu apvienības (LRA), kas startēs ar apvienoto sarakstu. Gandrīz visas pārējās partijas savus sarakstus gatavojas iesniegt nākamajā nedēļā, bet ZZS un LRA – līdz marta beigām.

Šajās pašvaldību vēlēšanās partijām steigties ar sarakstu iesniegšanu pirmajās dienās pat nav būtiskas nozīmes. Vairs nav tā, – kurš pirmais iesniedz, tas tiek pie pirmā numura, proti, atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām šogad vēlēšanu zīmēs tiks drukāts kandidātu saraksta numurs, kuru noteiks izlozē.

“Pirmajiem saraksta iesniedzējiem būs iespēja šajā izlozē pirmajiem vilkt lozi,” skaidro jaunveidojamā Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere.

Izloze jāsarīko trīs dienu laikā pēc 6. aprīļa, kad noslēdzas deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš.

Partijām vēlams iepriekšējs pieraksts

CVK informē, ka deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām var iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētas politisko partiju apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā apvienībā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās kā deputātu kandidātiem ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Latvijas vēlētāju reģistrā un uz kuriem neattiecas likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi.

Lai kandidētu pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā deputāta kandidātam ir jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem – attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija ir jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai, jābūt attiecīgajā pašvaldībā nostrādājušam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020. gada 26. decembra vai tās teritorijā jāpieder likumā noteiktā kārtībā reģistrētam nekustamajam īpašumam.

“Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un attālinātajiem darba grafikiem vēlams, lai partiju pārstāvji uz konsultācijām vai sarakstu iesniegšanu vēlēšanu komisijā pieteiktos laikus, lai varam saplānot darbu,” piebilst Aurika Zīvere.

Pēc tam, kad saraksti un citi nepieciešamie dokumenti tiks iesniegti, vēlēšanu komisija pārbaudīs to atbilstību un lems par kandidātu sarakstu reģistrēšanu. Saņemtā informācija par deputātu kandidātiem tiks nosūtīta Totalitārisma seku dokumentēšanas centram un Iekšlietu ministrijas informācijas centram pārbaudei. Ja no šīm iestādēm atpakaļ atnāks negatīva informācija, tad tiks rīkota sēde, kurā lems par deputāta kandidāta svītrošanu no saraksta.