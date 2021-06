FOTO: Valkas novada balsstiesīgie iedzīvotāji aktīvi balso par jauno deputātu sasaukumu

Šodien jau no pulksten 7 no rīta Valkā, divos vēlēšanu iecirkņos pilsētas kultūras namā un J. Cimzes Valkas mūzikas skolā Valkas novada balsstiesīgie iedzīvotāji atdod savu balsi par vienu no trim deputātu kandidātu sarakstiem. Abos vēlēšanu iecirkņos atzina, ka cilvēku aktivitāte pārsteidz. Valkas novada vēlētāji ir vieni no aktīvākajiem Vidzemē. Abos iecirkņos ir bijuši gadījumi, kad vēlētāji nevar izpildīt sava pilsoņa pienākumu, jo beidzies derīguma termiņš personas apliecinošiem dokumentiem.