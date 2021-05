Klātienes pašvaldību debatēs ReTV iztaujās Valkas un topošā Valmieras novada kandidātus

Vai partiju solījumi saskan ar to, ko no jaunās pašvaldības sagaida iedzīvotāji? Kā līdzšinējo dzīvi savā pilsētā vai pagastā vērtē iedzīvotāji un cik daudz no politiķu iepriekš solītā ir realizēts dzīvē? Šie un citi jautājumi ReTV Ziņu dienesta un portāla TVNET veidotajās klātienes pašvaldību debatēs “Latvija testē pašvaldības”.

Kopumā abos medijos tiks pārraidītas 15 debates. ReTV Ziņu dienests uz debatēm aicina iedzīvotāju ziņā desmit skaitliski lielāko pašvaldību visu sarakstu līderus. TVNET īsteno piecas debates, fokusējoties uz skaitliski mazākajām pašvaldībām. Visas debates būs pieejamas ar surdotulkojumu.

ReTV turpina debašu principu – testēt. Kandidātiem būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas parāda politiķu izpratni, zināšanas un izglītības līmeni par Pašvaldību likumu; par vispārējiem noteikumiem, kas skar pašvaldības, arī par vēsturi, kultūras un arī ikdienišķiem jautājumiem. Diskusijas vada Ģirts Timrots. Pēc ReTV Ziņu dienesta pieredzes pērn, rīkojot Rīgas pašvaldības debates “Latvija testē Rīgu”, tieši testi sagādā vislielākās grūtības mēra amata kandidātiem.

TVNET fokusā pieci mazākie Latvijas novadi – Alūksnes, Līvānu, Saulkrastu, Valkas un Ventspils. Lai gan četrus no tiem, izņemot Saulkrastu novadu, administratīvi teritoriālā reforma neskar – teritoriju robežas paliek līdzšinējās – konkurence par iespēju nokļūt pie novada vadības stūres ir augsta, un kandidātu diskusijas sit augstu vilni. Savukārt jaunajā Saulkrastu novadā apvienosies divi kardināli atšķirīgi novadi – atpūtniekiem pievilcīgie Saulkrasti un Sēja, kurā dominē lauksaimniecība. Diskusijas TVNET vada Mārtiņš Daugulis.

Debatēs tiks vērtēts katras pašvaldības iedzīvotāju bezdarba līmenis, analizējot datus, kas apkopoti sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Tāpat mēra amata kandidātiem būs jāatbild, kā mazināt korupcijas un nesaimnieciskas rīcības riskus (dati apkopoti sadarbībā ar KNAB un Valsts kontroli); kā uzlabot pašvaldības tēlu sabiedrības acīs. Tēla aptaujas veicis portāls TVNET, sniedzot ieskatu par Latvijas iedzīvotāju viedokli par konkrēto pašvaldību.

Debatēs tiks parādīts arī konkrētās pašvaldības iedzīvotāju viedoklis par problēmām. Kandidāti tiks aicināti atbildēt, kā šīs problēmas risināt.

Pirmās debates kanālā ReTV pirmdien, 17.maijā, plkst. 21.25, un nākamajā dienā tās varēs noskatīties arī portālā TVNET.

Debašu ētera laiki kanālā ReTV:

17.05. plkst. 21.25 (Bauskas novads)

18.05. plkst. 18.00 (Alūksnes novads)

19.05. plkst. 18.00 (Līvānu novads)

19.05. plkst. 21.25 (Cēsu novads)

21.05. plkst. 21.25 (Daugavpils)

22.05. plkst. 21.25 (Jelgava)

23.05. plkst. 21.25 (Jēkabpils novads)

24.05. plkst. 21.25 (Jūrmala)

25.05. plkst. 18.00 (Saulkrastu novads)

26.05. plkst. 18.00 (Valkas novads)

26.05. plkst. 21.25 (Liepāja)

28.05. plkst. 21.25 (Tukuma novads)

29.05. plkst. 21.30 (Ogres novads)

30.05. plkst. 21.30 (Valmieras novads)

01.06. plkst. 18.00 (Ventspils novads)

Projektu finansē NEPLP no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.