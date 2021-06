Krauklis vai Zariņš – tāds ir jautājums

Vēl pirms neilga laika, vērtējot Valkas novadā pašvaldību vēlēšanās startējošo sarakstu pro­grammas un piedāvājumus, kā arī analizējot novada situāciju, J. Cimzes Valkas ģimnāzijas skolotāja un politoloģe Vineta Skutāne kā mīnusu minēja politisko apātiju, kas pie mums valda. Nu tai pielikts trekns punkts.

Proti, starp šībrīža galvenajām novada domes personām izvērties publisks konflikts, kas rada šaubas, vai konfliktējošās puses pēc vēlēšanām spēs sēsties pie viena galda un domāt par novada attīstību kopā vai tomēr tikai un vienīgi atsevišķi. Vents Armands Krauklis vai Viesturs Zariņš ‒ tāds šobrīd ir jautājums. Ejot uz vēlēšanām, katram tas arī jāapzinās, ko novada domes vadības krēslā sēdināsim.

Kaut pēc deputātu kandidātu iztaujāšanas bijām domājuši beigt publikāciju ciklu saistībā ar vēlēšanām, nevaram ignorēt publisko konfliktu, kas izveidojies starp galvenajiem pretendentiem uz Valkas novada mēra amatu – pašreizējo novada vadītāju Ventu Armandu Kraukli un viņa vietnieku Viesturu Zariņu. Formāli strīds ārpus domes sienām izgāja ar Vidzemes partijas, “Latvijas Attīstībai” reklāmas laikrakstā publicēto priekšsēdētāja atbrīvotās vietnieces un partijas biedres Undas Ozoliņas komentāru ar nosaukumu “Šo vēlēšanu galvenais jautājums ‒ kurš vadīs novadu?”, kurā viņa noraksturojusi abus mēra amata kandidātus, veltot viņiem vienu un to pašu frāzi tikai apgrieztā nozīmē. Proti, par Kraukli sakot, ka viņš strādā pēc principa – kāpēc nedarīt, ja var izdarīt, savukārt par Zariņu – kāpēc darīt, ja var nedarīt. U. Ozoliņa raksta par V. Zariņu: “Šajos 12 gados neatceros, kad būtu nācis ar kādu ideju vai ierosinājumu, vien bijis klāt notiekošajā. Zinošs juridiskajos jautājumos, bet regulāri neievēro termiņus un aizmirst norunāto, par darbiem jāatgādina vairākas reizes. Tāpēc nereti svarīgi iepirkumi kavējas vai arī tiek pieļautas būtiskas kļūdas, kas rada zaudējumus pašvaldībai.” Tālāk rakstīto necitēsim, jo šī priekšvēlēšanu avīze izdota 4350 eksemplāros, tāpēc domājams, ka daudzi vietējie vēlētāji, kuri seko līdzi priekšvēlēšanu aktivitātēm, gan jau būs šo komentāru izlasījuši.

V. Zariņš atbildi parādā nepalika, gan norādot, ka uz Vidzemes partijas muļķībām neatbildētu, ja tik daudzi cilvēki nesūtītu ziņas ar lūgumu reaģēt uz šo visu. Sociālajā vietnē www.facebook.com savā kontā sekoja atbildes vēstule ar pieteikumu – U. Ozoliņa samelojusies.

“Ja Vidzemes partija uzskata par darbu to, ka ir nobalsojusi par kādas būves būvniecību, pēc tam pārgriezuši lentīti, apēduši kūku un nofotografējušies, tad viņi tiešām ir ļoti cītīgi strādājuši visus šos gadus! Un tā ir mūsu nelaime, ka viņu ieskatā tas ir smags darbs. Bet tas darbs, ko padarām mēs, parastie cilvēki, nekad nav ticis atzīts. Valkas novadā šajos 12 gados ir uzbūvēti ļoti daudz objekti. Un pilnīgi pie katra objekta izveides savu darbu ir ieguldījis mūsu būvinženieris Māris Zālītis ‒ viens no diviem iepirkumu speciālistiem un es kā Iepirkumu komisijas vadītājs un jurists, kurš ir gatavojis visus projektēšanas, būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības iepirkumu nolikumus un līgumus. Visur, kur ir bijusi iesaistīta Eiropas Savienības nauda ‒ gan projekta ieviešanas laikā, gan daudzus gadus pēc tam, ir strādājis kāds no Attīstības nodaļas projektu speciālistiem. Diemžēl neviens no īstā darba darītājiem nav Vidzemes partijas biedrs, tādēļ neesmu ne no viena Vidzemes partijas ievēlēta deputāta dzirdējis pasakām paldies Attīstības un plānošanas nodaļai, kuri cīnās par projektu sekmīgu ieviešanu, iepirkuma speciālistēm, kuras cīnās ar papīru kalniem līdz asarām, būvinženierim, kurš viens pats sagatavojis visu tehnisko daļu daudzajiem būvprojektiem un būvdarbiem.”

Soctīklu sabiedrība pie V. Zariņa ieraksta pauž viņam atbalstu, sakot, ka Unda ar šādu rīcību iezāģējusi pašu partijai un tagad par to vairs nebalsos. Jāpiebilst gan, ka U. Ozoliņa piemin iniciatīvas trūkumu, bet V. Zariņš stāsta par saviem tiešajiem darba pienākumiem. Savu viedokli sociālajos tīklos izteikusi arī pašvaldības darbiniece Gunta Smane. Viņa raksta: “Ļoti skumji lasīt šo informāciju un vēl avīzes pirmajā lapā. Visu cieņu Venta darbības novērtējumam, tā tas arī ir, bet kāpēc bija jānomelno Viesturs, kura darbs novada attīstībā ir līdzvērtīgs un ļoti godprātīgs. Visu lielo investīciju projektu iepirkumi balstās uz Viesturu, visi svarīgie juridiskie jautājumi. Man ir prieks strādāt kopā ar tik labiem vadītājiem un skumji lasīt šādu informāciju...”

Šobrīd izskatās, ka U. Ozoliņa ir tā, kas pielējusi eļļu ugunij, bet tie, kas tomēr seko līdzi politiskajām diskusijām, skatījās kandidātu diskusijas TV, lasīja sarakstu līderu atbildes uz “Ziemeļlatvijas” redakcijas un lasītāju jautājumiem, pamanīja, ka tieši “Jaunā Vienotība”, Latvijas Zemnieku savienība un V. Zariņš spēra pirmo soli un kritizēja pašreizējā sasaukuma vai, konkrētāk, mēra V. A. Kraukļa darbu. Jau pirmajās diskusijās V. Zariņš V. A. Krauklim pārmeta, ka viņš pārlieku augstprātīgi izturējies pret kaimiņiem, neprasmīgi tos pārliecinot pievienoties Valkas novadam, kā rezultātā nu Valkas novads ir mazākais valstī. Vēl pie V. A. Kraukļa mīnusiem Zariņš minēja, ka Krauklis nepienācīgi novērtē vietējos deputātus (nav aicinājis uz tikšanos ar prezidentu un ministriem) un nepasaka paldies domes darbiniekiem.

“Ziemeļlatvija” aicināja V. A. Krau­kli un V. Zariņu komentēt, jāatzīst, nepatīkamo un saspīlēto situāciju. Abiem uzdevām jautājumus, abi mums sniedza atbildes. Jāteic gan, ka šoreiz līdzšinējais pašvaldības vadītājs vārdos neizplūda, savukārt viņa vietnieks atbildēja ļoti izsmeļoši un gari.

“Ziemeļlatvija” jautā V. A. Krau­klim.

- Lūdzu komentēt radušos situāciju par publisko plēšanos ar Viesturu Zariņu. Vai ar šo publisko konfliktu, kas izraisījās pēc Undas Ozoliņas raksta “Šo vēlēšanu galvenais jautājums – kurš vadīs novadu?” publicēšanas Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” priekšvēlēšanu izdevumā un Viestura Zariņa atbildes sociālajos tīklos, kur Undas rakstītais tiek traktēts kā samelošanās, tiek pārvilkta svītra iespējamai 1. un 3. saraksta sadarbībai?

V. A. Krauklis: - Vispirms jāsaka, ka visi Undas Ozoliņas rakstā minētie fakti atbilst patiesībai. Domāju, ka vēlētājiem šādas lietas (“Kieģeļcepļa” sāga) ir jāzina un tad katram jāvērtē ‒ tas bija vai nebija ētiski un vai par to jānes politiskā atbildība vai nē. Un vērtējums ir viens ‒ balsojums. Salīdzinoši nelielā novadā – jo vairāk deputāti sadarbojas, jo labāk. Netaisāmies vilkt “sarkanās līnijas”, bijām, esam un būsim atvērti sadarbībai ar visiem deputātiem.

- Kas notiks gadījumā, ja pēc vēlēšanām Vidzemes partijas saraksts negūs vairākumu un koalīciju veidos 2. un 3. saraksta ievēlētie deputāti? Ja tā būs, vai redzat sevi šajā sasaukumā?

V. A. Krauklis: - Tāds scenārijs ir iespējams, tad domāšu, ko darīt, bet tā kā Valkas novada attīstībā esmu ielicis ne tikai enerģiju, izdomu, bet arī mīlestību, būtu dīvaini apvainoties un visam atmest ar roku.

- Kā vērtējat Viestura Zariņa kandidatūru novada domes priekšsēdētāja amatam? Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt Valkas novada domes vadītājam, lai novads attīstītos?

V. A. Krauklis: - Lielā mērā piekrītu Undas Ozoliņas rakstā paustajam viedoklim, tie, kuri skatījās LTV 1 debates, lieliski par to varēja pārliecināties. Bet, neapšaubāmi, Viesturs ir zinošs juridiskajos un būvniecības jautājumos. Vai ar to pietiek, lai sekmīgi vadītu tik sarežģītu novadu kā mūsējais, lai lemj vēlētāji.

“Ziemeļlatvija” jautā V. Zariņam.

- Lūdzam komentēt radušos situāciju un publisko konfliktu. Savā kontā sociālajos tīklos, atbildot uz Undas Ozoliņas rakstīto publikācijā “Šo vēlēšanu galvenais jautājums – kurš vadīs novadu?”, norādāt, ka rakstītais ir meli, precīzāk, Unda samelojusies. No atbildes konteksta nav īsti saprotams, kas tieši ir tā samelošanās.

Komentāri sociālajos tīklos liecina, ka daudzi nosoda Undas izvēlēto stratēģiju un pārmetumu izteikšanu otra saraksta mēra amata kandidātam. Sola šī iemesla dēļ balsot par Zariņu. Vēlētājiem būtu skaidri jāsaprot, ka, izdarot izvēli starp Vidzemes partijas, “Latvijas Attīstībai” un “Jaunās Vienotības”, Latvijas Zemnieku savienības sarakstu viņi balso par Kraukli vai Zariņu kā mēru. Vai skaidri apzināties, ka spēsiet vadīt un attīstīt Valkas novadu, ja vēlētāji dos šādu uzticības mandātu, vai tomēr Valkas situācijā, novadu vadot, labāka izvēle būtu Krauklis ar viņam piemītošo ideju pārpilnību, caursišanas spējām un atpazīstamību valsts mērogā?

V. Zariņš: - Saasinājums manās un Vidzemes partijas attiecībās sākās tajā brīdī, kad publiski pateicu, ka kandidēšu uz priekšsēdētāja amatu. Acīmredzot tā jau bija kļūda, jo uz šo amatu laikam konkurence nedrīkst būt. Otra mana kļūda bija, ka es atļāvos nedaudz pakritizēt līdzšinējo vadības stilu un norādīt uz dažām neveiksmēm. Ir cilvēki, kas neveselīgi uztver jebkādu kritiku. Man laikam bija jāstāsta, cik viss mūsu pašvaldībā ir skaisti un ka nekas labāks nevar būt, bet tad jau es melotu. Es esmu redzējis visus procesus no iekšienes un zinu patiesību daudz labāk nekā paši Vidzemes partijas deputāti. Vienkārši nevēlos attīstīt konfliktu tālāk. Vidzemes partijas avīzes raksts man pārsteigumu nesagādāja, jo ik pa laikam dzirdēju indīgas piezīmes un jutu mājienus, ka kaut kas tiek gatavots. Un tas salīdzinājums ir vienreizējs – kā gaismas spēku cīņa pret tumsas spēkiem. Man šķiet, ka šāda priekšvēlēšanu cīņas taktika bija iedarbīga pirms 20 gadiem, nedomāju, ka šodienas Valkas novada iedzīvotāji to uztvers nopietni, ņemot vērā, ka raksts tika publicēts tieši nedēļu pirms vēlēšanām. Ja par melošanu rakstā, tad jau savā atbildē “Facebook” profilā norādīju, ka nevar novelt uz mani visas Iepirkumu komisijas darba neveiksmes. Iepirkumu komisijā strādā seši komisijas locekļi, no kuriem trīs ir Vidzemes partijas deputāti. Viņi ir tikpat atbildīgi par visām veiksmēm un neveiksmēm kā es un pārējie komisijas locekļi. Vienmēr esmu teicis, ka deputātiem jāsaprot sava darba nozīmība, jābūt arī gataviem tam, ka kļūdas gadījumā sekas var būt pietiekami sāpīgas. Visi ir pieradināti, ka var pacelt roku balsojot un vienmēr viss ir labi, bet, ja divas vai trīs reizes visu šo gadu laikā ir sanācis nepatīkams rezultāts, tad atbildēt neviens negrib un vajag atrast vainīgo. Es nekad neesmu izvairījies no atbildības, vienmēr pateicis godīgi, ja kaut kas nesanāca, bet nepiekritīšu publiskai apvainošanai, ka tā ir mana vaina tikai tādēļ, ka es šo darbu pārzinu, bet citi nē, tādēļ tikai man būtu jāuzņemas vaina. Tad sanāk tā – algu mēs saņemam vienādu, lepojamies ar paveiktajiem darbiem, bet kļūdas gadījumā atbild Viesturs Zariņš, jo citi taču neko nesaprot. Ir melots, ka ne reti ir pieļautas būtiskas kļūdas iepirkumos. Ikviens var papētīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, cik Valkas novada domes iepirkumi 12 gadu laikā ir apstrīdēti. Pats neesmu pētījis, bet 12 gados ir kādi seši gadījumi, kad mūsu iepirkums ir bijis apstrīdēts, un tikai vienu vai divas reizes ir bijis mums nelabvēlīgs spriedums, kas pat nav izraisījis sekas. Nedomāju, ka vispār kādai pašvaldībai Latvijā tā būtu veicies. Tas, ka ir valsts iestādes, kuras tendenciozi cenšas ieturēt no pašvaldībām ES finansējumu, neliecina par pašvaldības nekvalitatīvu darbu. Kas attiecas uz ražošanas teritoriju “Ķieģeļceplis”, tad es nekad neesmu slēpis, ka uz Valku cenšos atvest investorus. Bet es ar to nelielos, kamēr darbs nav paveikts. Un nepatiesība ir, ka ražošanas teritorija ir šī sasaukuma neveiksme, kā tas tiek pasniegts rakstā. Kā ražošanas objekts šis ir viens no veiksmīgākajiem objektiem, kāds Valkas novadā radīts, to ir apstiprinājuši daudzi potenciālie investori. Neveiksme ir Covids, jo ražošanas teritorija tika pieņemta nomā 2019. gada decembrī, bet 2020. gada martā sākās pandēmija, un tādos apstākļos neviens investors nebija gatavs uzsākt jaunu projektu. Nekad neesmu slēpis arī savu saistību ar šo projektu, bet arī nepopularizēju. Kad notika kāda balsošana, es skaidri pateicu, ka balsošanā nepiedalos, bet neviens no deputātiem nepaprasīja, kāpēc es nepiedalos. Balsojumi projekta laikā bija dažādi, bet neviens ne reizi neko nejautāja. Es esmu no tiem deputātiem, kas vienmēr balso vai nu “par” vai “pret”, bet nekad neatturos, bet, ja nepiedalos, tad tam ir svarīgs iemesls. Ja es būtu staigājis pie deputātiem un lūdzis, lai viņi šajā jautājumā balso vienādi vai otrādi un slēpis, ka esmu personīgi iesaistīts, tad man varētu pārmest noklusēšanu. Man varētu pārmest slēpšanu, ja darbotos aiz brāļa vai sievas muguras, kā citi mēdz to darīt, bet tā taču nebija. Nevienam Vidzemes partijas deputātam nekas neinteresēja līdz brīdim, kad beidzot kāds skaļi pateica, ka viena no ieinteresētajām personām projektā esmu es. Tad kur šajā visā ir objektivitāte ‒ jebkurš cits var idejas realizēt, bet Viesturs Zariņš nē? Rakstā ir nepatiess apgalvojums, ka pērn pašvaldības budžetā ieplānoti 28 000 eiro, bet saņemti – 0!!! SIA “WAUMILD” par Ķieģeļcepļa nomu pērn samaksāja 4215,64 eiro. Ja nodomi nebūtu nopietni, neviens uzņēmums tā vienkārši nemaksātu tik lielu nomas maksu. Iestājoties Covid izraisītajai panikai, bija neiespējami turpināt maksāt nomas maksu. Bet uzņēmums maksāja elektrības rēķinus, apdrošināja teritoriju pret negadījumiem un kopā ar pašvaldību aktīvi meklēja citu investoru. Nav saprotams, kāpēc U. Ozoliņa vaino mani par 29000 EUR ieplānošanu šī gada budžetā un nesaņemšanu, ja 2020. gada 30. novembrī nomas līgums ar SIA “WAUMILD” ir lauzts. Acīmredzot, operējot ar žilbinošiem skaitļiem, vēlas radīt par mani priekšstatu kā lielu zaudējumu nodarītāju pašvaldībai. Kas attiecas uz parādu pret domi, tad atkal tiek melots, ka esmu vairākkārt solījis parādu nokārtot. Es neko tādu neesmu solījis. Es esmu vairākkārt solījis atrast investoru, lai objekts nestāvētu tukšs. SIA “WAUMILD” bija gatavs jebkurā laikā izbeigt nomas līgumu arī ātrāk, bet tas situāciju nemainītu, jo objekts stāvētu tukšs neatkarīgi no līguma un budžetā ienākumi nebūtu. Ja projekts būtu izdevies iecerētajā laikā, Vidzemes partija to atkal pierakstītu pie saviem labajiem darbiem un nevienam pat neinteresētu, ka esmu atvedis uz Valku investorus un palīdzējis radīt jaunas darba vietas. 8. jūnijā Igaunijas – Latvijas kopuzņēmums “ESTLAT Building Co OÜ” ir gatavs parakstīt nomas līgumu un trīs mēnešu laikā uzsākt koka karkasa māju ražošanu, divos gados ieguldot ražošanas teritorijā 1,6 milj. EUR investīcijas un radot 40 jaunas darba vietas. Esmu pārliecināts, ka šis beigās būs šīs domes veiksmīgākais stāsts, jo daudz grūtāk uz Valku ir atvest kaut ko pilnīgi jaunu, nekā palīdzēt jau veiksmīgi strādājošiem uzņēmumiem. Atbildot, vai es spēšu veiksmīgi vadīt Valkas novadu, varu droši teikt, ka spēšu. Protams, man nepiemīt tādas oratora spējas kā V. A. Krauklim. Es vienmēr par šīm spējām esmu viņu apbrīnojis, bet visas pārējās viņam piedēvētās īpašības ir diezgan pārspīlētas. Es ļoti labi zinu, kā strādā pašvaldība, es neesmu cilvēks no ielas, kas, nezinot pašvaldības iespējas un darbības principus, var solīt brīnumus. Es zinu arī savas vājās vietas, pie kurām būs jāpiestrādā, bet tas mani nebaida, jo mans moto nav tas, ko U. Ozoliņa cenšas cilvēkiem iestāstīt.

- Kāpēc priekšvēlēšanu diskusijās izvēlējāties taktiku pārmest savam darba devējam pašreizējam pašvaldības vadītājam Ventam Armandam Krauklim daudzas lietas, piemēram, augstprātību un neprasmi runāt ar kaimiņiem reformas sakarā, deputātu darba nenovērtēšanu, pašvaldības budžeta plānveidīgu tērēšanu attiecībā par datortehnikas iepirkumu un vēl citas lietas. Visticamāk, ka Undas komentārs bija kā atbilde uz šo stratēģiju.

V. Zariņš: - Skaidrības labad – mans darba devējs nav V. A. Krauklis. Mans darba devējs ir iedzīvotāji, ievēlot par deputātu, un domes deputāti, ievēlot par priekšsēdētāja vietnieku. Tā nebija nekāda taktika pārmest kaut ko V. A. Krauklim. Tā kā Vidzemes partija pilnīgi visu novadā paveikto uzskata kā savus darbus un apgalvoja, ka ir vienīgie, kas spēj arī nākotnē nest gaismu Valkai, tad normāla prakse ir pateikt to, ko partija nav izdarījusi un ka ne ar visu tā tiek galā. Un šeit nav nekāda sakara ar datortehnikas iepirkumu vai budžeta tērēšanu. Es nevaru pateikt, ka viss ir labi un ka novads tiek vadīts ideāli, ja tā nav. Tieši tas, ka visas nozīmīgās lietas tiek izspriestas varbūt Vidzemes partijas iekšienē, bet varbūt bezmiega naktīs ar sevi, ir tas, kas buksē Valkas novadā. Ja šodien reformas sakarā man tiek teikts, ka arī es varēju iesaistīties un palīdzēt, tad tā nav taisnība. Es šādos jautājumos nekad neesmu bijis pieaicināts, es nekad neesmu zinājis priekšsēdētāja vai Vidzemes partijas plānus, cik tālu ar ko un kas ir sarunāts. Es nevaru zināt, kad viņi tiek vai netiek galā. Ja ar tevi nerunā un neaicina uz sarunām, tu saproti, ka esi nevajadzīgs un bez tevis konkrētos jautājumos var iztikt. Tad, kad netiek galā, ir jau par vēlu ko glābt. Un man ir sajūta, ka zem priekšsēdētāja goda ir netikt ar kaut ko galā vai kaut ko nevarēt sarunāt. Ja es domātu, ka viss ir tik labi, cik tiek pasniegts, tad man tiešām nebūtu vajadzības kandidēt.

- Vai pastāv kāda iespējamība, ka pēc publiskā konflikta tomēr spētu veidot koalīciju ar Vidzemes partiju?

V. Zariņš: - Viena no manām rakstura īpašībām ir spēja visu ātri aizmirst un piedot. Es varu izkauties un pēc tam kopīgi konjaku iedzert. Es nespēju uz kādu dusmoties ilgāk par dienu. Ja tik daudzi pilnīgi nepazīstami cilvēki mani neaicinātu izteikt publiski viedokli par rakstu Vidzemes partijas avīzē, es nebūtu atbildējis “Facebook” profilā. Bet es arī nevienu rakstīto vārdu neesmu gatavs ņemt atpakaļ vai atvainoties par to. No savas puses neredzu iemeslu ar kādu turpināt konfliktēt un teikt, ka nesadarbošos novada interesēs.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka Valkas novadā iesniegti un reģistrēti trīs saraksti. Saskaņā ar izlozi tie sakārtoti šādā secībā:

Nr. 1 Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”,

Nr. 2 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Nr. 3 “Jaunā Vienotība”, Latvijas Zemnieku savienība.

Tātad bez jau pieminētajiem sarakstiem, ko pārstāv V. A. Krauklis un V. Zariņš, vēlētājs var atdot balsi arī par sarakstu nr. 2, kur pirmais numurs ir Juris Žurovičs. Pirmsvēlēšanu laikā šis saraksts gan nav izteicies, ka mēra krēslā virzīs sava saraksta pirmo numuru. Visai iespējami, ka no šī saraksta ievēlētajiem rokās varētu nonākt trumpis jeb izšķirošā balss balsojumā par nākamo Valkas novada vadītāju, ja balsu sadalījums kādam no saraksties nebūs izteiktā vairākumā.