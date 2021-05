Pašvaldības vēlēšanās vēlētāji var balsot atrašanās vietā, ja veselības dēļ nevar nokļūt iecirknī

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19.

Tāpat pieteikt balsošanu atrašanās vietā drīkst arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi ir konkrētās pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā.

Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu iecirkņu darba laikā. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, precīza adrese un ārdurvju kods, ja tāds ir, kā arī balsošanas atrašanās vietā iemesls (veselības stāvokļa dēļ vai slimojošas personas aprūpētājs) un jāsniedz informācija par atrašanos pašizolācijā vai mājas karantīnā saistībā ar Covid-19. Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”.

Iesniegums jānogādā iecirknī vai jānosūta attiecīgajai pašvaldības vēlēšanu komisijai līdz vēlēšanu dienai, 5. jūnijam. Tomēr jāņem vērā, ka, piesakot balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, vēlēšanu iecirkņa komisija izbrauks pie vēlētāja tikai tad, ja varēs paspēt ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz balsošanas beigām, plkst. 20.00.

Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņa komisija dosies pie vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai atrašanās vietā. Ņemot vērā, ka nav iespējams noteikt precīzu laiku, cikos komisija ieradīsies, vēlētāji ir aicināti būt saprotoši un uzturēties iesniegumā norādītajā adresē.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Video par balsošanas pieteikšanu atrašanās vietā.

Uzziņai:

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;

piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00, 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 24.00.

Vēlētājiem, kuri vēlas balsot pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.