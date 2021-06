Pirmajā iepriekšējā balsošanas dienā pašvaldību vēlēšanās nobalsojuši 1,66% vēlētāju

Pirmdien, 31. maijā, pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā pašvaldību vēlēšanās nobalsojuši 15 614 jeb 1,66 procenti vēlētāju. Pašvaldību vēlēšanām vēlētāju sarakstos ir reģistrēti 939 721 balsstiesīgais pilsonis.

Aktīvāki vēlētāji bijuši Vidzemē, kur pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā nobalsojuši 2,03% vēlētāju. Latgalē nobalsoja 1,61% vēlētāju, Zemgalē – 1,36% vēlētāju un Kurzemē 1,3% vēlētāju.

Pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā visaktīvāk vēlētāji balsojuši Saulkrastu novadā un Ādažu novadā, kur attiecīgi nobalsojuši 3,27% un 3,2% no balsstiesīgajiem. Savukārt zemākā vēlētāju aktivitāte bija Gulbenes novadā, kur iespēju nobalsot iepriekš izmantojuši 1,02% vēlētāju.

Salīdzinājumam iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2017.gadā šajos vēlēšanu apgabalos ietilpstošajās pašvaldībās pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā bija nobalsojuši 1,9% vēlētāju.

Ar informāciju par vēlēšanu aktivitāti var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) tīmekļvietnē. Šajā vietnē vēlētāji var iepazīties arī ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem, kā arī vēlēšanu naktī šajā vietnē tiks apkopoti un publiskoti vēlēšanu rezultāti.

Pirmdien iecirkņi vēlētājiem bija atvērti no pulksten 16.00 līdz 20.00. Nobalsot iepriekš varēs arī ceturtdien, 3. jūnijā, no pulksten 9.00 līdz 16.00 un piektdien, 4. jūnijā, no pulksten 13.00 līdz 20.00. Šo iespēju īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskus, vēlētājiem vēlēšanu iecirkņos jāievēro drošības pasākumi - jāietur divu metru distance, jādezinficē rokas, jāvelk sejas maska, kā arī ieteicams lietot savu pildspalvu. Ja vēlētājam to nebūs līdzi, vienreizlietojamo sejas masku un pildspalvu varēs saņemt iecirknī. Sejas maskas lietošana vēlēšanu iecirkņos ir obligāta. Izņēmums ir personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, kā arī vēlētāju bērni līdz 7 gadu vecumam. Balsotājiem seja uz brīdi jāatsedz, uzrādot pasi vai personas apliecību.

Vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī, un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19, un slimojošu personu aprūpētāji. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Balsošanas dokuments pašvaldību vēlēšanās ir derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiek likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiek lietots elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Reģistrējot vēlētājus elektroniskajā tiešsaistes reģistrā, vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenē vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu un pārliecinās, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiek atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju papildus ieraksta papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot ar reģistrācijas aploksni. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētājam ir tiesības balsot attiecīgajā vēlēšanu apgabalā un vai balsojums jau nav reģistrēts citā iecirknī. Vēlētāju reģistrā atzīmēs, ka vēlētājs nobalsojis attiecīgajā vēlēšanu iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiek 39 vēlēšanu apgabalos - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 33 novados. CVK, pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu, 28. maijā atcēla 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas Rēzeknes novadā un Madonas novadā. Par to, kad varētu notikt vēlēšanas šajos novados, vēl tiek diskutēts Saeimā, kurai jārod risinājums situācijai, ko radījis Satversmes tiesas spriedums un jānosaka jauna vēlēšanu diena. Savukārt Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiek, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 24.00.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums, ja viņi līdz 27. maijam reģistrējās balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.