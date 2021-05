Sākas iepriekšējā balsošana

Jau sestdien, 5. jūnijā, Latvijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā būs no pulksten 7 līdz 20. Iedzīvotāji varēs izmantot iespēju nobalsot iepriekš, sākot no pirmdienas, 31. maija.

Iepriekšējā balsošana notiks 31. maijā no pulksten 16 līdz 20, 3. jūnijā no pulksten 9 līdz 16, 4. jūnijā no pulksten 13 līdz 20. Apmeklējot vēlēšanu iecirkni, obligāti ir jālieto sejas maska, jadezinfecē rokas, jāievēro divu metru distance, kā arī šoreiz ir jāņem līdzi sava pildspalva. Ja vēlētājs tomēr būs piemirsis paņemt līdzi savu masku vai pildspalvu, to viņam būs iespēja saņemt iecirknī.

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) paustās informācijas, pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. “Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildu ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu,” vēsta CVK.

Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām šajās būs ievērojami mazāks vietvaru un ievēlamo deputātu skaits, jo Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Latvijā esošo 119 pašvaldību vietā turpmāk būs 42. Valkas novadā reformas rezultātā izmaiņu nebūs, savukārt esošajam Smiltenes novadam pievienojas Raunas un Apes novadi. Līdz ar to pašvaldību vēlēšanās iedzīvotāji no Apes vai Raunas savu izvēli var izdarīt arī kādā no Smiltenē esošajiem vēlēšanu iecirkņiem. Jaunajā Smiltenes novadā kopumā būs 17 vēlēšanu iecirkņi, bet Valkas novadā – septiņi.

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlētāji var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī un vēlēšanu laikā viņi atradīsies sava vēlēšanu apgabala teritorijā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar “Covid-19”.

“Tāpat pieteikt balsošanu atrašanās vietā drīkst arī slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi ir konkrētās pašvaldības vēlētāji un balsošanas laikā atradīsies aprūpējamā dzīvesvietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no pirmdienas, 31. maija, varēs vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu iecirkņu darba laikā. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, precīza adrese un ārdurvju kods, ja tāds ir, kā arī balsošanas atrašanās vietā iemesls (veselības stāvokļa dēļ vai slimojošas personas aprūpētājs) un jāsniedz informācija par atrašanos pašizolācijā vai mājas karantīnā saistībā ar “Covid-19”,” informē CVK Informācijas nodaļas vadītāja Laura Zaharova.

Iesnieguma paraugs pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Balsošana vēlētāja atrašanās vietā”. Iesniegums jānogādā iecirknī vai jānosūta attiecīgajai pašvaldības vēlēšanu komisijai līdz vēlēšanu dienai, 5. jūnijam.

Vēlēšanu iecirkņi Valkas novadā:

Nr. 894 Ērģemes pamatskola, Ērģeme

Nr. 898 Kārķu tautas nams, Kārķi

Nr. 906 Lugažu muiža, Lugaži

Nr. 885 Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka

Nr. 884 Pilsētas kultūras nams, Emīla Dārziņa iela 8, Valka

Nr. 908 Vijciema tautas nams, “Dalderi”, Vijciems

Nr. 909 Zvārtavas pagasta pārvalde, “Luturskola”, Stepi, Zvārtavas pagasts

Vēlēšanu iecirkņi jaunajā Smiltenes novadā:

Nr. 297 Apes tautas nams, Skolas iela 4, Ape

Nr. 891 Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts

Nr. 892 Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blome

Nr. 301 Gaujienas tautas nams, “Pilskalni”, Gaujiena

Nr. 896 Grundzāles kultūras nams, Tilta iela 5, Grundzāle

Nr. 900 Launkalnes tautas nams, Ezera iela 2A, Launkalne

Nr. 901 Palsmanes kultūras nams, Palsmane

Nr. 890 “Pašvaldības māja”, Bilska

Nr. 382 Raunas vidusskola, Skolas iela 1, Rauna

Nr. 893 SIA “Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Vidzeme

Nr. 887 Smiltenes novada Kultūras centrs, Gaujas iela 1, Smiltene

Nr. 888 Smiltenes sporta skola, Gaujas iela 2, Smiltene

Nr. 904 Smiltenes tehnikuma sporta zāle, “Kalnamuiža 8”, Smiltenes pagasts

Nr. 370 tautas nams, Palsas iela 11, Drusti

Nr. 313 Trapenes kultūras nams, “Bormaņi”, Trapene

Nr. 907 Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņi

Nr. 315 Virešu saieta nams, “Mākonīši”, Vireši