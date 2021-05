Tuvojas vēlēšanas. Kā rīkoties vēlētājam?

Katrai partijai ir jādefinē sava galvenā pamatstratēģija (nevis – “darīsim to, plānosim to, rīkosimies tā...”) un tikai tad no tās izrietošās iespējas, ko var uz šīs bāzes darīt, ja iedzīvotāji to pieprasīs.

Vēlētājam jāzina, ka galvenais, kamēr ir partiju sistēma, ir partijas izvēle, ne konkrētais cilvēks šajā partijā, jo, ja balsosiet par kādu konkrētu cilvēku, jūs tāpat nobalsosiet par visu sarakstu un partiju, kaut vai visus izsvītrojot.

Tādēļ, lai vēlēšanās izvēlētos partiju, sekojiet šai vienkāršajai instrukcijai:

1) Izmetiet visas, kuras iepriekš, būdamas pie varas, neapmierināja;

2) Izmetiet visas, kurās atrodas personas, kuru darbs jūs neapmierināja;

3) Izmetiet tās, kurām bijuši lieli naudas izdevumi par dažādām reklāmām;

4) Izmetiet tās, kuras sola neiespējamo un runā tikai par atbalstiem;

5) Izmetiet tās, kuras sastāv gandrīz tikai no lielu uzņēmumu vadītājiem;

6) Neiekrītiet uz solījumu, ka jūs tiksiet uzklausīti, ja tas no šīs partijas nav darīts iepriekš un ka jūsu vēlmes un idejas tiks realizētas;

7) Ja vien tas iespējams, izvēlieties un noriskējiet balsot par pilnīgi jaunu, pie varas nebijušu politisko spēku, jo nākošreiz varēsiet “atspēlēties”.

Savukārt labam deputātam jābūt:

1) Ar savu galvu domājošam, cienot un respektējot citu viedokļus;

2) Jāspēj mainīt/koriģēt savu viedokli, ja oponentam ir spēcīgi argumenti;

3) Jāspēj uzklausīt un normāli reaģēt uz kritiku;

4) Labi jāpārzina un “jādeg” vismaz par vienu nozari;

5) Jābūt labām argumentācijas prasmēm un nedrīkst baidīties iesaistīties diskusijās ar sabiedrību;

6) Jāapzinās savi “limiti” (nezināšana, sliktās īpašības) – spēja būt kritiskiem pasšiem pret sevi;

7) Jāspēj bez agresijas atbildēt arī uz nepatīkamiem jautājumiem un komunicēt ne tikai ar domubiedriem;

8) Nedrīkst baidīties pieļaut kļūdas, vienlaikus spējot no tām mācīties;

9) Jāvēlas strādāt visas sabiedrības, nevis tikai savās personīgajās vai šauru interešu grupu interesēs;

10) Jāpiemīt “morālajam kompasam” – spējai iejusties citu cilvēku ādā un gatavībai cīnīties par savām vērtībām.

Šie ir tikai ieteikumi tiem, kuriem grūti izvēlēties vajadzīgo sarakstu, lai panāktu radikālas pārmaiņas pašvaldību pārvaldes sistēmā. – Veca mašīna par jaunu nekļūs, lai kā jūs to remontētu!