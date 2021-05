Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, uz “Ziemeļlatvijas” jautājumiem atbild deputāti kandidāti. Saraksts Nr.3 Smiltenes novadā

Lai dotu iespēju lasītājiem uzzināt ko vairāk par katras kandidātu sarakstu komandas skatījumu uz novada nākotni, nosūtījām tām savus jautājumus. Ceram, ka tas palīdzēs saprast, ar ko viens saraksts atšķiras no otra, lai izvērtētu vēlreiz un vēlreiz, kam uzticēt novada vadību, kam ir nākotnes attīstības redzējums un spars darīt.

Esam saņēmuši no visiem trim Valkas novada un sešiem Smiltenes novada deputātu kandidātu sarakstiem atbildes un tās sākam publicēt laikrakstā un portālā “Ziemeļlatvija”. Secība būs tāda, kāds numurs sarakstam ir vēlēšanās.

Nr. 3 – partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksts Smiltenes novadā

1. Trīs prioritārie un konkrētie darbi, ko noteikti paveiksiet vairākuma iegūšanas gadījumā vai kas ir trīs vissvarīgākie darbi, pie kā jāķeras jaunajam sasaukumam?

Sociāli atbildīgs novads – veco ļaužu pansionāta rekonstrukcija un sociālā atbildība pret bērniem no nelabvēlīgām ģimenēs, invalīdiem un senioriem.

Dzīvojamā fonda sakārtošana Smiltenē, Apē, Raunā esošo iedzīvotāju noturēšanai un jaunu iedzīvotāju piesaistīšanai.

Infrastruktūra (ceļi, atpūtas vietas novadā).

2. Priekšsēdētāja loma ir ļoti būtiska. Ko jūs virzīsiet (redzat) šajā amatā. Ar kādiem sarakstiem iespējama koalīcija un ar ko – ne?

Latvijā ir teiciens – “Neskrien ratiem pa priekšu”. Arī priekšsēdētāja izvēlei ir liela nozīme – kas būs priekšsēdētājs, to noteiks tikai vēlētāji ar saviem plusiem vai svītrojumiem vēlēšanu zīmēs.

Smiltenē vēsturiski nav bijusi izteikti konstruktīva opozīcija. Bieži pierādās, – ja opozīcija ir konstruktīva, tad tā ir virzošs spēks ar priekšlikumiem, kā un ko izdarīt – argumentētu un pamatotu nostāju, nevis “viss ir slikti”. Mēs nedomājam, ka, novelkot tagad sarkanās līnijas – ar TO jā, ar TO nē, mēs veicināsim attīstību jaunajā novadā.

3. Kā saredzat iespējas risināt dzīvokļu jautājumu perspektīvā un vai pašvaldībai maz ar to jānodarbojas?

Bez pašvaldības atbalsta un līdzdalības šī jautājuma risināšana praktiski ir neiespējama.

Uz doto momentu jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecība novadā ir ekonomiski neiespējama vienam privātam investoram. Kā risinājumu šai problēmai nākotnē redzam privāto un publisko partnerību.

4. Kultūras dzīve, ko mainīt, uzlabot šajā jomā, lai cilvēki neteiktu – te nekas nenotiek, lai būtu piedāvājums dažādām iedzīvotāju kategorijām no bērniem līdz senioriem?

Vispirms kultūrai visdažādākajās tās izpausmēs ir jāienāk mūsu ikdienā – ne tikai svētkos un īpašos gadījumos. Tās pastāvīgā klātesamība bagātinātu, izglītotu un iepriecinātu (izstādes, lekcijas, semināri un citi pasākumi). Kultūras dzīvei ir jābūt vienotai un uz sadarbību vērstai starp visām jaunā Smiltenes novada teritorijām. Tai ir jābūt klātesošai un līdzvērtīgi pārstāvētai visos novada centros. Ir nepieciešams mērķtiecīgs darbs uz dažādu vecumu cilvēku iesaisti un dalību šādu pasākumu organizēšanā, tāpat arī – sadarbība ar blakus novadiem un novada kultūras dzīves organizēšanā.

5. Sports, tūrisms un aktīvais dzīvesveids, ko šajā jomā vajadzētu uzlabot. Kas tieši pašvaldībai būtu jāatbalsta un kā?

Vairāk atbalstīt sporta veidus un aktivitāšu iespējas tādos virzienos, kur ir iespējama visu paaudžu un dzimumu iesaiste. Novada vārda nešanai valstī noteikt prioritāros sporta veidus novadā, jo visiem finansējuma nepietiks. Ir nepieciešams novada vadības darbs, lai uzņēmējus ieinteresētu novada sportistu un kultūras pārstāvju atbalstā. Jāturpina piedāvāt bezmaksas nodarbības, jāveido jaunas dabas takas, tādējādi iedzīvotājiem aktualizējot sporta un veselības nozīmi katra cilvēka dzīvē.

6. Ko domājat par pašvaldību avīžu izdošanu? Kādu saredzat sadarbību ar vietējo laikrakstu?

Izveidojot labu saikni ar vietējo laikrakstu, kur katrā izdevumā būtu lapa atvēlēta pašvaldības informācijai. Tas reizē piesaistītu papildu uzmanību laikrakstam un reizē ietaupītu uz pašvaldības avīzes izdevumiem. Piemērs ir laikraksts “Diena” ar pielikumiem, kas būtu lietderīgs katra novada centra konkrētiem iedzīvotājiem. Piemēram, veidot pielikumus “Ziemeļlatvijai” – attiecīgi par novadu centriem un to aktualitātēm. Tāpat laikrakstu saturam vajadzētu saturēt iedzīvotājiem noderīgu informāciju un samazināt informācijas apjomu, kas saistīts ar visdažādākajām izmaiņām saistošajos noteikumos. Mūsuprāt, biežāk laikrakstos ir jāpublicē informācija par uzņēmējiem – no pašnodarbinātajiem līdz lielajiem uzņēmumiem, par to pienesumu, kādu viņi sniedz novada pašvaldībai.

7. Komunālā sfēra un pilsētas vizuālais koptēls. Joma, no kuras kapacitātes un varēšanas atkarīgs, kādu pilsētu un lauku teritoriju redz ikviens iedzīvotājs, arī iebraucēji. Cik jums ir svarīgi tērēt līdzekļus pilsētu sakopšanai un izskaistināšanai?

Komunālajā sfērā galvenais, lai ir uzturēti ceļi (tai skaitā ziemā un arī, domājot par ceļiem, kas nepieciešami bērniem nokļūšanai uz skolu, uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, pensionāriem un citiem), lai ir sakārtoti ūdensvadi un kanalizācijas sistēmas, lai ir saprātīga un sakārtota atkritumu apsaimniekošana. Protams, ka vizuālā vide ir viens no priekšnoteikumiem iedzīvotāju noturēšanai vai jaunu iedzīvotāju piesaistei, tāpat ciemiņu uzņemšanai (tur liela nozīme ir arī tūrismam). Līdzekļi ir jātērē, tikai jāseko šo tēriņu atbilstībai kvalitātei, kvantitātei un mērķa sasniegšanai.

8. Kā atdzīvināt pagastus, cik daudz to spēj ietekmēt pašvaldība?

Pagastu pārvaldniekiem ir jābūt radošiem un ar lielu vēlmi darboties un attīstīties, jo katrs atsevišķi un reizē kopīgi mēs varam sasniegt vairāk. Vēlams veicināt un sasniegt lielāku pašiniciatīvu. Kādu mēs redzam struktūru – mūsu novada iedzīvotājs visattālākajā novada teritorijā jeb nosūrī -> viņa pagasta pārvaldnieks -> pašvaldībā – attiecīgās struktūrvienības vadītājs -> pašvaldības vadītājs -> deputāti (vertikālā saikne, sākot no apakšas).

9. Kā jaunajā Smiltenes novadā tiks integrēti Smiltenes, Apes un Raunas novadi, kādas tradīcijas tiks turpinātas, kā tiks saliedēti visu trīs novadu iedzīvotāji, veidojot jaunu kopienu?

Jaunajai apvienoto novadu vadībai būs jāspēj sabalansēt visu novada iedzīvotāju intereses un mērķtiecīgi tās virzīt uz kopējo novada attīstību. Nebūs viegli, bet vienkāršāku šo uzdevumu dara tas, ka apvienotie novadi ir vieni no latviskākajiem Latvijas teritorijā. Būtiski būs saliedēt tos caur kultūru, sporta pasākumiem, iedzīvotāju iesaisti arī tādu lēmumu pieņemšanā, kas tieši neskar viņu lokālo vietu vai intereses, bet ir svarīgas novadam kopumā vai kādai konkrētai vietai novadā.

Iesāktās tradīcijas tiks turpinātas un integrētas jaunajā Smiltenes novadā. Nesen notika jaunā apvienotā novada radošā spēle, kur tika apskatīts šis jautājums, tika piedāvāti labi risinājumi, kuri tika iesniegti Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldē. Laiks rādīs, kuras iniciatīvas tiks īstenotas un kuras ne.

10. Kā pašvaldības darbā tiks iesaistīti iedzīvotāji, lai uzklausītu viņu viedokli un ierosinājumus?

Noteikti iedzīvotāju viedokli ir ne vien svarīgi dzirdēt un uzklausīt, bet vēl nozīmīgāk ir atbildēt un reaģēt, saglabājot un veicinot cieņas pilnas un uz savstarpēju sadarbību vērstas attiecības. Labas komunikācijas spējas ir laba novada ilgmūžība. Vēl viens iesaistes veids ir iedzīvotāju līdzdalības budžeta veidošana.

Reizēm der pakāpties augstāk un raudzīties uz zemi brīvam no cilvēciskām emocijām, kaislībām, kas plosa cilvēkus, un skaidri ieraudzīt galveno: mēs visi esam savstarpēji saistīti. Un šīs saiknes dēļ arī mīlēt vai vismaz cienīt un pamanīt citam citu vajadzētu ar pavisam citu spēku!



