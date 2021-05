Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, uz “Ziemeļlatvijas” jautājumiem atbild deputāti kandidāti. Saraksts Nr.3 Valkas novadā

Lai dotu iespēju lasītājiem uzzināt ko vairāk par katras kandidātu sarakstu komandas skatījumu uz novada nākotni, nosūtījām tām savus jautājumus. Ceram, ka tas palīdzēs saprast, ar ko viens saraksts atšķiras no otra, lai izvērtētu vēlreiz un vēlreiz, kam uzticēt novada vadību, kam ir nākotnes attīstības redzējums un spars darīt.

Esam saņēmuši no visiem trim Valkas novada un sešiem Smiltenes novada deputātu kandidātu sarakstiem atbildes un tās sākam publicēt laikrakstā un portālā “Ziemeļlatvija”. Secība būs tāda, kāds numurs sarakstam ir vēlēšanās.

Nr.3 – “Jaunās Vienotības”, Latvijas Zemnieku savienības deputātu kandidātu saraksts Valkas novadā

1. Trīs prioritārie un konkrētie darbi, ko noteikti paveiksiet vairākuma iegūšanas gadījumā vai kas ir trīs vissvarīgākie darbi, pie kā jāķeras jaunajam sasaukumam?

“Jaunā Vienotība” un Latvijas Zemnieku savienība ir strādājusi Valkas novada labā jau no novada izveidošanas brīža. Lepojamies, ka esam jauni, bet ar lielu pieredzi, pārstāvam dažādas jomas, bet esam ar kopīgu mērķi. Mūsu rindās ir kandidāti ar pieredzi pašvaldības, valsts iestāžu un valsts uzņēmumu darbā, uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, izglītībā, būvniecībā, nekustamo īpašumu un mežu apsaimniekošanā, civilajā aizsardzībā un sociālajā aprūpē. Mēs esam gatavi šīs zināšanas pielietot darbā.

Viena no būtiskākajām lietām katrā pašvaldībā ir dzīves vide. Mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā vidē jau šodien, nevis nepārredzamā nākotnē, kad varbūt būs vairāk naudas. Tādēļ par prioritāti izvirzām tieši savas apkārtnes sakopšanu un dzīves vides uzlabošanu. Daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana līdz šim praktiski nav veikta. Ir konsekventi jāizvirza mērķis – katru gadu viens līdz divi pagalmi (atkarībā no lieluma), kuri ir jāsakārto, paredzot gan vietas auto stāvvietām, gan ģimeņu atpūtas zonām ar rotaļu laukumiem.

2. Komunālā sfēra un pilsētas vizuālais koptēls. Joma, kur ir nemainīga situācija – trūkst līdzekļu, tehnikas un atbildīga darbaspēka. Joma, no kuras kapacitātes un varēšanas atkarīgs, kādu pilsētu un lauku teritoriju redz ikviens iedzīvotājs, arī iebraucēji. Cik jums ir svarīgi tērēt līdzekļus pilsētas sakopšanai un izskaistināšanai. Ir idejas, kādu vēlaties redzēt Valku?

Lai arī pašvaldība ir kļuvusi sakoptāka, tomēr līdzekļi pilsētas un pagastu vides uzturēšanai nekad nav bijuši pietiekami un pats apsaimniekošanas process ir bijis pārāk saspringts – zāle un krūmi visur aug vienlaicīgi. Apsaimniekojamās teritorijas ar laiku kļūst vairāk, tādēļ ir jāplāno piesaistīt papildu resursus šī darba veikšanai. Ļoti būtiski ir tas, kā mēs izskatāmies svētkos. Tie, kas aktīvi ceļo pa Latviju, zina, ka ir pilsētas, uz kurām gribas regulāri aizbraukt kaut vai Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Ja uz Valku gribētos atbraukt kaut vai vienu mēnesi gadā ap Ziemassvētkiem, tas jau būtu papildu ieguvums gan mūsu veikaliem, gan ēdināšanas uzņēmumiem, varbūt pat stimuls atvērties kādai kafejnīcai. Ir jārada iemesls uz Valku atbraukt (ideāli, ja visos gadalaikos), bet tad ir ar kaut ko jāizceļas. Šis ir tas būtiskais, ko gribam pateikt – Valka it kā skaļi izskan, bet pilsētas viesi nemaz tik daudz tās spozmes neredz, ja vien viņiem nav sagatavota speciāla programma ar uzņēmumu un tradicionālu tūrisma objektu apskati.

3. Valkā ilgus gadus kā problēma ir kafejnīcas neesamība. Kāpēc tā? Nav kur aiziet, nav kur pasēdēt, saka kā veci, tā jauni. Ko te varētu darīt? Un vai to redzat kā pašvaldības uzdevumu?

Valkā ļoti trūkst kafejnīcas, tuvākajā laikā viena kafejnīca plāno atvērties, bet, vai tā pastāvēs, tas ir atkarīgs gan no uzņēmēja, gan no iedzīvotājiem, gan pašvaldības – vai tā spēs radīt apstākļus pilsētā, lai uz Valku brauktu viesi atkal un atkal...

Īpaši neesam pavirzījušies arī ar bērnu brīvpusdienām skolās, kas neprasa pat kreatīvu pieeju – vajag tikai politisku lēmumu to izvirzīt par prioritāti, jo prioritārām lietām nauda budžetā atradīsies, pat ja būs jāatsakās no kaut kā otršķirīga.

4. Vēlētāji ne vienmēr spēj izprast pašvaldības funkcijas un arī iespējas. Piemēram, jaunu darba vietu radīšana tiek allaž uzsvērta kā darbs, ko pašvaldībai vajadzētu veikt. Ko reāli varat solīt vēlētājiem šajā jomā? Atbalsta sniegšana uzņēmējiem ir uzteicama, taču kā ievērot vienlīdzīgas attieksmes principu. Atbalstu no pašvaldības saņem pārsvarā jaunie uzņēmumi, kuri gatavi veidot ražotni, veikalu, bet tie, kuri gadiem jau strādā? Vai jāatbalsta arī tie un kā?

Ar ES finanšu līdzekļu piesaisti arī turpmāk strādāsim pie industriālo zonu radīšanas un aicināsim investorus attīstīt uzņēmējdarbību Valkas novadā. Bet šajā jomā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, mēs nedrīkstam radīt situāciju, ka ar pašvaldības atbalstu atvedam uzņēmēju, kurš konkurē ar uzņēmējiem, kas jau gadiem pašvaldībā strādā attiecīgajā nozarē un visu ir izcīnījuši saviem spēkiem. Izņēmums būtu vienīgi veselīga konkurence uz darbaspēku, ja darbiniekam būs izvēle, kur strādāt, tad ir tikai pozitīvi, ka šī iemesla dēļ darba apstākļi uzlabojas un darba algas pieaug visos uzņēmumos. Kā atbalstu uzņēmējiem saredzam jaunas Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnes ieviešanu, kura būtu veidota uz pilnīgi citas platformas kā līdzšinējā. Šeit līdzīgi kā sociālajos tīklos katram būtu iespēja izveidot savu profilu, kur iespējams pievienot detalizētu uzņēmuma aprakstu un informāciju par precēm un pakalpojumiem, šo profilu viegli sinhronizējot arī ar uzņēmumam jau esošām tīmekļvietnēm un citiem profiliem. Šādas platformas ir ieviestas vairākās Somijas pašvaldībās un darbojas veiksmīgi, jo caur vienu pašvaldības tīmekļvietni ir iespējams sasniegt visus pašvaldības uzņēmējus, pat viesu namos rezervēt naktsmītnes un pieteikties pie friziera.

5. Priekšsēdētāja loma ir ļoti būtiska. Ko jūs virzīsiet (redzat) šajā amatā. Ar kādiem sarakstiem iespējama koalīcija un ar ko – ne?

Runājot par koalīcijas veidošanu ar konkurējošiem sarakstiem, negribam nospraust sarkanās līnijas, jo ļoti būtiskas ir sarunas pēc vēlēšanām. Neviens saraksts nevēlas nokļūt opozīcijā, bet ļoti neveselīga ir līdzšinējā situācija, kad vienam sarakstam ir nospiedošs vairākums, līdz ar to pārējiem atliek tikai izvēlēties visam piekrist. Šādā situācijā pat neveidojas īsts dialogs, jo nav jau iespējas iziet uz kompromisiem – vai nu visam piekrīti, vai nepiekrīti, tāpat viss notiks pēc viena prāta. Līdz ar to mūsu saraksts izvirza Viesturu Zariņu priekšsēdētāja amatam.

6. Kultūras dzīve, ko mainīt, uzlabot šajā jomā, lai cilvēki neteiktu – te nekas nenotiek, lai būtu piedāvājums dažādām iedzīvotāju grupām no bērniem līdz senioriem?

Kultūras dzīve vēl tuvākajā laikā būs pietiekami liels izaicinājums saistībā ar pulcēšanās ierobežojumiem. Bet arī šeit mēs saredzam iespējas pārorientēties uz citiem formātiem. Piemēram, amatierteātrus aicinātu iestudēt lugas ar mazāku personāžu skaitu, kaut vai monoizrādes. Domāju, ka pašvaldība spētu pietiekami kvalitatīvi nodrošināt izrāžu skatīšanos interneta platformās tiešsaistē. Ja runājam par kultūru, kas bija pirms ierobežojumiem, tad nedomājam, ka ir nepieciešams būtiski mainīt iesāktās tradīcijas. Bet tajā pašā laikā nevajadzētu koncentrēties uz to, ka katru nedēļas nogali vasarā obligāti jānotiek kādam kultūras pasākumam. Tos pat varētu apvienot, lai ir pilna diena ar kultūras pasākumu dažādību, jo cilvēki nav gatavi katru nedēļas nogali baudīt kultūru tikai savā dzīvesvietā. Cilvēki vēlas nedēļas nogalēs izbraukt arī ārpus sava novada, vēlas arī pastrādāt mazdārziņos, bet, ja katru nedēļas nogali ir pa pasākumam, apmeklētāju skaits sarūk.

7. Sports un aktīvais dzīvesveids, ko šajā jomā vajadzētu uzlabot. Kas tieši pašvaldībai būtu jāatbalsta un kā?

Līdzīgi kā ar kultūras dzīvi, arī sportā ir jāsaglabā tradīcijas. Tradicionālie sporta pasākumi ir jāpieslīpē līdz katram sīkumam. Mums nevajag piebāzt kalendāru ar pasākumiem tikai tādēļ, lai teiktu – atkal Valkā pasākums! Ir jārada kvalitāte, nevis kvantitāte, lai par katru pasākumu sportisti justos pacilāti un organizatori gandarīti. Kas attiecas uz sporta infrastruktūru – lai padarītu novada iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem labāk pieejamas sporta un aktīvās atpūtas iespējas, Valkas pilsētas stadionā jāmaina futbola laukuma segums un jāatjauno skrejceļa segums. Jāizbūvē arī multifunkcionāls āra sporta laukums, kur kvalitatīvi nodarboties ar florbolu, volejbolu, badmintonu, basketbolu. Jāattīsta arī āra trenažieru laukumi, domājot par to lietderīgu pielietojumu gan profesionālajā sportā, gan ikdienas fizisko aktivitāšu nodrošināšanai aktīvās atpūtas cienītājiem. Nepietiek ar to, ka āra trenažieri ir tepat, pāri robežai, jo cilvēki ir ļoti dažādi. Ir, kas labprāt sporto vienatnē, tālāk no burzmas, tādēļ uz pieblīvēto Igaunijas laukumu nemaz nevēlas doties. Ir jārada izvēles iespējas.

Ilgtermiņa attīstības pamatā ir rūpīgi izstrādāta un skaidri saprotama pašvaldības nostāja izglītības nozares atbalstīšanā. Kā prioritātes izvirzīsim jaunu pedagogu piesaisti novadam. Uzskatām, ka līdz šim pienācīgi netiek novērtēti esošie novada pedagogi, kas ar iedvesmu strādā ikdienā un dalās pieredzē arī ar kolēģiem, jo ar Cimzes balvas pasniegšanu un J. Cimzes rudens lasījumiem ir par maz. Strādāsim arī pie vidusskolēnu piesaistes novadam.

8. Ietvju un ceļu jautājums. Ko iespējams darīt, lai mazāk būtu vietas, kur kaklu kāds var nolauzt. Darbu kvalitātes un izmaksu kontrole – joma, kas šobrīd buksē?

Saistībā ar ietvēm un ielām – šī ir joma, kuru varēs minēt vēlēšanu programmās vēl gadiem, bet šobrīd būtiski ir nospraust prioritātes. Katru gadu cenšamies pārbūvēt noteiktu ietvju daudzumu. Veicot ielu pārbūvi, diezgan bieži “uzķeramies” uz lētajiem piedāvājumiem, līdz ar to rezultāts neapmierina jau pēc gada. Ja mainītu domāšanu, kas pārsvarā vērsta uz “lētumu”, un noteiktu darbiem būtiski lielāku garantijas termiņu, tad atsijātos nekvalitatīvie būvdarbu veicēji, kuri pēc tam saka – ko jūs gribat par tādu cenu! Situāciju uzlabotu arī tas, ja mēs neizietu uz kompromisiem ar būvdarbu veicējiem un būtu stingrāki savos principos – ja tehnoloģija vai laikapstākļi neļauj pabeigt darbus šogad, tad būvēt tālāk neļaujam. Bet to ir iespējams izdarīt tikai tad, ja finansējums nav jāiztērē līdz noteiktam datumam, citādi tas tiek zaudēts. Šis ir iemesls, kādēļ Valkas novadā ir dažkārt nācies samierināties ar brāķi.

9. Kā atdzīvināt pagastus, cik daudz to spēj ietekmēt pašvaldība?

Pagastos pandēmijas laiks ir palīdzējis daudzām lauku mājām atdzimt, jo ir cilvēki, kas izvēlas bēgt no pilsētu burzmas. Bet jāsaprot, ka šādi cilvēki neizvēlēsies pagasta daudzdzīvokļu mājas, jo tieši no tādas dzīves viņi bēg. Līdz ar to cilvēku skaitam pagastos ir tendence samazināties. Bet, lai dzīvotu pagasta viensētā, ir jābūt sakārtotai asinsritei – ceļam.

10. Vai saredzat problēmu policijas darbā vai pārmetumi nevietā? Ko vajadzētu mainīt, uzlabot, lai cilvēki justos pasargātāki un uzticētos pašvaldības policijai?

Pašvaldības policijas darbinieku skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu viņu pieejamību visu diennakti un visas dienas nedēļā. Nedaudz palielinot darbinieku skaitu, ir jādomā par iespējām ieviest mājas dežūras, kas nozīmētu, ka pašvaldības policijas darbiniekam ir jābūt sasniedzamam arī tad, kad fiziski viņš neatrodas patruļā vai darba vietā. Bet arī policijas darbinieki ir cilvēki, tādēļ šādi soļi ir rūpīgi jāpārdomā. Vienlaikus ir jāstrādā arī pie pašvaldības policijas pakalpojumu uzlabošanas.

11. Ko domājat par pašvaldību avīžu izdošanu? Kādu saredzat sadarbību ar vietējo laikrakstu?

Pēdējos gados aktuāls ir pašvaldību avīžu izdošana jautājums. Nevar viennozīmīgi vērtēt šo jautājumu ar “negatīvi” vai “pozitīvi”. Negatīvi ir gadījumā, kad pašvaldības avīze tiek izmantota vadošās partijas un priekšsēdētāja slavināšanai, kas novērojams daudzās pašvaldībās. Negatīvi ir arī tas, ka šādas avīzes atņem tematus reģionālajiem laikrakstiem, kuri arī veido darba vietas pašvaldībā. Bet ir pozitīvi, ja, sniedzot objektīvu informāciju, pašvaldība var sasniegt katru iedzīvotāju. Nav noslēpums, ka daudzi iedzīvotāji reģionālo laikrakstu nevar atļauties. Šādos gadījumos pašvaldībai būtisko informāciju ar bezmaksas izdevumu ir iespējams cilvēkiem nogādāt. Bet šādām avīzēm būtu jābūt pietiekami lietišķām un “sausām”, nevis ar kārtējo priekšsēdētāja foto pirmajā lapā. Objektīvāk būtu, ja par visiem pašvaldības darbiem izsmeļoši rakstītu reģionālie laikraksti.

