Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, uz “Ziemeļlatvijas” jautājumiem atbild deputāti kandidāti. Saraksts Nr.5 Smiltenes novadā

Lai dotu iespēju lasītājiem uzzināt ko vairāk par katras kandidātu sarakstu komandas skatījumu uz novada nākotni, nosūtījām tām savus jautājumus. Ceram, ka tas palīdzēs saprast, ar ko viens saraksts atšķiras no otra, lai izvērtētu vēlreiz un vēlreiz, kam uzticēt novada vadību, kam ir nākotnes attīstības redzējums un spars darīt.

Esam saņēmuši no visiem trim Valkas novada un sešiem Smiltenes novada deputātu kandidātu sarakstiem atbildes un tās sākam publicēt laikrakstā un portālā “Ziemeļlatvija”. Secība būs tāda, kāds numurs sarakstam ir vēlēšanās.

Nr. 5 – Jaunās konservatīvās partijas Smiltenes novada saraksts

1. Trīs prioritārie un konkrētie darbi, ko noteikti paveiksiet vairākuma iegūšanas gadījumā vai kas ir trīs vissvarīgākie darbi, pie kā jāķeras jaunajam sasaukumam?

Izvērtēsim un veidosim vienotu sociālā atbalsta un pabalstu sistēmu, apvienotajā novadā pielīdzinot to augstākajam līmenim, lai visi novada iedzīvotāji būtu ieguvēji.

Apzināsim resursus, lai pašvaldības līmenī maksimāli skaidri un efektīvi nodrošinātu rīcības plānu jaunā mācību gada uzsākšanai un pandēmijas radīto seku likvidēšanai. Plānosim elastīgas šī plāna izmaiņas dažādu situāciju veidošanās gadījumos. Mērķis – palīdzība un atbalsts tiem, kam tas ir vajadzīgs.

2021. gada budžeta caurskatīšana. Lielu akcentu liksim uz savlaicīgu kvalitatīva 2022. gada budžeta veidošanu, to saskaņojot ar iedzīvotāju interesēm.

2. Priekšsēdētāja loma ir ļoti būtiska. Ko jūs virzīsiet (redzat) šajā amatā, ar kādiem sarakstiem iespējama koalīcija un ar ko – ne?

Mums ir spēcīga līderu komanda, kas gatava uzņemties atbildību par domes vadību visās nozarēs. Domes darbā un sadarbībā kā prioritāti izvirzīsim mūsu programmas galveno mērķu sasniegšanu.

3. Kā saredzat iespējas risināt dzīvokļu jautājumu perspektīvā un vai pašvaldībai maz ar to jānodarbojas?

Dzīvesvieta cilvēkam ir gan privāta nepieciešamība, gan izaicinājums labklājībai. Mūsu plāns ir labklājība, tāpēc esam paredzējuši jaunajā pašvaldības struktūrā risinājumu šai svarīgajai, bet novārtā atstātajai vajadzībai. Īstenošanas gaitā rīcības plāns paredz esošā dzīvojamā fonda ēku un būvju apzināšanu, inventarizāciju un uzskaiti, jaunu dzīvojamo platību būvniecību, piesaistot ES finansējumu, tajā skaitā jaunatvērto ES plānu īres namu būvniecībai. Atbalstīsim privāto iniciatīvu, privāto partnerību ēku celtniecībā.

Uzskatām, ka pašvaldībai ir jābūt savam dzīvojamajam fondam, tam jākalpo par instrumentu novada attīstībai un elastīgai iedzīvotāju piesaistei novadam. Pašvaldības dzīvojamajam fondam ir jābūt kā risinājumam dabas stihijās, ugunsnelaimēs un citos nelaimes gadījumos, kā iespējai piesaistīt jaunos speciālistus novadam, kā reemigrantu pirmajam mājoklim, līdz tie atrod sev vēlamo dzīvesvietu. Visa novada vienmērīgas attīstības kontekstā jāizskata neizmantotās iespējas – nomaļus esošā dzīvojamā fonda iespējama sakārtošana.

4. Kultūras dzīve, ko mainīt, uzlabot šajā jomā, lai cilvēki neteiktu – te nekas nenotiek, lai būtu piedāvājums dažādām iedzīvotāju kategorijām no bērniem līdz senioriem?

Izvērtēsim, kāpēc Smiltenē nenotiek aktīva kultūras dzīve. Ņemsim piemēru no tiem pagastiem un novadu centriem, kur kultūras dzīve ir labi organizēta, aktīva un daudzveidīga. Apzināsim visa apvienotā novada neizmantotās iespējas – iedzīvotāju iniciatīvas kultūras pasākumu organizēšanā. Rosināsim sadarbību gan ar Rīgu, gan citu novadu kultūras centriem, lai Smiltenē un visā Smiltenes novadā veidotos aktīva un daudzveidīga kultūras dzīve, kas būtiski bagātinātu iedzīvotāju izklaides un atpūtas iespējas. Lielāku kultūras pasākumu laikā pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizēsim sabiedriskā transporta iespējas no novada attālākajiem ciematiem uz kultūras pasākuma norises vietu, šādi nodrošinot kultūras pasākumu pieejamību visiem iedzīvotājiem. Organizēsim plaši pieejamu informāciju par plānotajiem kultūras pasākumiem un to apmeklēšanas iespējām.

5. Sports, tūrisms un aktīvais dzīvesveids, ko šajā jomā vajadzētu uzlabot? Kas tieši pašvaldībai būtu jāatbalsta un kā?

Atbalstīsim amatieru sportu visās vecuma grupās, dodot pieeju sporta zālēm, stadioniem un sporta inventāram visos tajos laikos, kad netrenējas profesionāļi vai jaunieši. Rosināsim amatieru sporta komandu veidošanu, sporta spēļu un masu sporta pasākumu tradīciju veidošanu un attīstību, iesaistot jauniešus un citus interesentus, sabiedriski aktīvus cilvēkus un interešu grupas, veicināsim sadarbību sportā starp novadiem. Pārņemsim labo pieredzi no tiem pagastiem, kur sporta aktivitātes notiek. Atbalstīsim veloceliņu izbūvi un velomaršrutu attīstību novadā. Veidosim draudzīgāku infrastruktūru tiem, kas pārvietojas ar velosipēdiem un elektroskūteriem.

6. Ko domājat par pašvaldību avīžu izdošanu? Kādu saredzat sadarbību ar vietējo laikrakstu?

Pašvaldības avīzei ir jābūt tikai informatīvam izdevumam stingri noteiktajā likumdošanas kārtībā. Tai ir operatīvi, precīzi un korekti jāatspoguļo pašvaldības darbība, pieņemtie lēmumi, gaidāmie pasākumi, projekti, publiskās apspriešanas u.c. pašvaldības aktuālā informācija. Pašvaldības informatīvais izdevums nedrīkst būt propagandas rīks vai iedzīvotāju izklaides avīze.

Sadarbība ar vietējo laikrakstu visnotaļ veicināma. Vietējo laikrakstu redzam kā neatkarīgu informācijas sniedzēju iedzīvotājiem par visām novada aktualitātēm, kā sabiedrības viedokli pārstāvošu, ar kritisku skatu uz nepilnībām novadā, kā iedzīvotājiem uzticamu, daudzpusīgu un ticamu informācijas avotu.

7. Komunālā sfēra un pilsētas vizuālais koptēls. Joma, no kuras kapacitātes un varēšanas atkarīgs, kādu pilsētu un lauku teritoriju redz ikviens iedzīvotājs, arī iebraucēji. Cik jums ir svarīgi tērēt līdzekļus pilsētu sakopšanai un izskaistināšanai?

Būtiska nozīme novada attīstībā ir labi organizēta un pārvaldīta komunālā saimniecība. Šobrīd atsevišķi darbojošās Smiltenes, Apes un Raunas komunālās saimniecības ir jāizveido par spēcīgu un efektīvu pašvaldības uzņēmumu. Svarīgākais komunālās saimniecības sakārtošanā būs resursu kapacitātes un kvalitātes izvērtēšana. Saredzam iespējas gudri un prātīgi (iedzīvotājiem lietderīgi) organizēt jauno komunālo saimniecības pārvaldi, panākt pozitīvas pārmaiņas centros, ciemos un viensētās. Pilsētu vizuālā tēla veidošanā svarīgs ir viss novada tēls. Izcelsim un attīstīsim katrā pagastā to atšķirīgo un unikālo, ar ko tas var lepoties. Mums svarīgs ir visa novada tēls.

8. Kā atdzīvināt pagastus, cik daudz to spēj ietekmēt pašvaldība?

Mūsu programmā prioritāte ir ceļi. Ceļiem ir būtisks nosacījums apvienotā novada attīstībā. Izveidosim novada ceļu karti, kurā atspoguļoti – lielie, mazie uzņēmumi un zemnieku saimniecības, biedrības, kultūras, tūrisma un sporta aktivitāšu vietas u.c. svarīgu objektu pieejamība. Vērtēsim ceļu noslodzi, stāvokli, prioritāro ceļu remontu nepieciešamību, ar nolūku sekmēt ceļu tīkla efektivitāti visu iedzīvotāju interesēs.

Novada iedzīvotājiem ļoti svarīgs ir sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamības jautājums, pievērsīsim uzmanību tā risināšanai. Ceļi un sabiedriskā transporta pakalpojums ir kā “novada asinsrites sistēma”, to stāvoklis būtiski ietekmē visu novadu, ikvienu ciemu. Sakārtoti ceļi un sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamība spēs nodrošināt spēcīgu un sabalansētu visa novada ekonomisko attīstību.

9. Kā jaunajā Smiltenes novadā tiks integrēti Smiltenes, Apes un Raunas novadi, kādas tradīcijas tiks turpinātas, kā tiks saliedēti visu trīs novadu iedzīvotāji, veidojot jaunu kopienu?

Mūsu programmā ir paredzēta Smiltenes, Apes un Raunas novadu tradīciju apzināšana, saglabāšana, uzturēšana un popularizēšana. Jaunajā novadā Smiltene kļūs par novada centru, Rauna un Ape iegūs pagastu statusu. Jaunizveidotajam Smiltenes novadam kultūras jomā būs jauns pienākums – jārada iespējas un jāatbalsta pagastu daudzveidīgā kultūras mantojuma un tradīciju kopšana, jaunās kopienas saliedēšana. Sadarbojoties jārod iespējas veidot dažādus vietējo kultūru atbalstošus pasākumus.

10. Kā pašvaldības darbā tiks iesaistīti iedzīvotāji, lai uzklausītu viņu viedokli un ierosinājumus?

Mūsu prioritāte ir komunikācija un sadarbība ar sabiedrību.

Jebkurš iedzīvotājs un novadā strādājošais nepieciešamības gadījumā var griezties ar ierosinājumu un saņemt atbildi, mēs paredzam nodrošināt pieejamu un skaidri saprotamu kārtību, vietu, laiku un saziņas līdzekļus ērtai un ātrai informācijas nodošanai un saņemšanai. Mēs sekmēsim pilsētu un pagastu iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidi, lai veicinātu komunikāciju un sadarbību ar visiem iedzīvotājiem.

Mums ir būtiskas priekšrocības salīdzinoši ar pārējām vēlēšanu komandām. Mēs esam dažādi cilvēki – katrs sava darba profesionālis. Mums ir dažādas profesijas un daudzu gadu pieredze dažādās jomās. Starp mums ir izteikti līderi, kuri iedvesmo citus, strādā un uzņemas atbildību par savu darbu. Mūs vieno mērķis – panākt Smiltenes novada izaugsmi ikviena iedzīvotāja interesēs.



Ar citu deputātu kandidātu sarakstu laikrakstā "Ziemeļlatvija" publicētajām atbildēm varat iepazīties sadaļā "Pašvaldību vēlēšanas".

Valkas novadā:

Nr. 1 - Vidzemes partijas, “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksts

Nr.2 – Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu kandidātu saraksts Valkas novadā

Nr.3 – “Jaunās Vienotības”, Latvijas Zemnieku savienības deputātu kandidātu saraksts Valkas novadā

Smiltenes novadā:

Nr. 1 - Partijas “Progresīvie” deputātu kandidātu saraksts

Nr. 2 - Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” deputātu kandidātu saraksts

Nr. 3 – partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksts Smiltenes novadā

Nr. 4 – partiju apvienības “Jaunā Vienotība” Smiltenes novada saraksts