Valkas novadā iestājusies politiskā apātija

“Lasām, salīdzinām un izdarām secinājumus. Katrs latvietis deputātu kandidātu solījumos var atrast darbības vārdus, un tad jādomā pašiem, vai šie solījumi ir īstenojami,” iesaka aktīva valcēniete, cilvēks ar viedokli un skatījumu uz lietām, politikas zinātņu maģistre Vineta Skutāne. Viņa piekrita “Ziemeļlatvijas” aicinājumam izteikt viedokli par visām trijām priekšvēlēšanu programmām.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka 5. jūnijā notiekošajās pašvaldību vēlēšanās par 15 deputātu vietām Valkas novada domē cīnīsies trīs deputātu kandidātu saraksti: Vidzemes partija, “Latvijas attīstībai”, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” ‒ “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” un “Jaunā Vienotība”, Latvijas Zemnieku savienība.

V. Skutāne vērtējumu sāk ar teikumu: “Ja es mācētu dziedāt, tad pēc programmu izlasīšanas skandētu labi zināmo latviešu gavilējošo tautasdziesmu “Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā!”. Ar to mēs arī varētu beigt programmu vērtējumu.” Viņa atzīst, ka šai sarunai palīdzējis sagatavoties 7. maija “Ziemeļlatvijā” izlasītās visu trīs sarakstu līderu atbildes uz “Ziemeļlatvijas” uzdotajiem jautājumiem.

V. Skutāne ar skepsi atzīst, ka šādas priekšvēlēšanu programmas ilgi nav ne redzējusi, ne lasījusi, kurās galvenie darbības vārdi ir – turpināsim, darīsim, teiksim.

“Nezinu, ko darītu bērnu vecāki, ja skolotāji stāvētu klases priekšā un teiktu – veicināsim un apgūsim. Vai arī, ja darba devējs darbiniekiem teiktu – tad, kad es būšu veicinājis, ieraudzījis, izvērtējis, tikai tad jūs saņemsiet algu. Ar šīm priekšvēlēšanu programmām ir līdzīgi,” secina valcēniete. Viņa uzskata, ka Valkas novadā ir iestājusies politiskā apātija. Diemžēl nākas secināt, ka cilvēki pašvaldībā notiekošos procesus nevar ietekmēt, tāpēc arī tā noticis.

V. Skutāne diezgan atzinīgi izsakās par sarakstu, kuru nodēvējusi par jaunām asinīm, jo šie kandidāti līdz šim nav bijuši ievēlēti domē. Iespējams, viņi ievēlēšanas gadījumā varētu kaut ko mainīt un samaisīt pastāvošo gaisotni. Lasot priekšvēlēšanu programmas, vietējā vēlētāja sapratusi, ka visas programmas ir sasaistē ar partiju galvenajām programmām, kurās atrodami tie paši skaistie un daudzsološie vārdi, tāpēc gala rezultāts ir nekonkrētība. Tikai vienā programmā atradusi vārdkopu – efektīvi strādāsim, kas ļauj cerēt, ka, iespējams, beidzot vienā no sāpīgākajām pašvaldību jomām varētu būt gaidāma darba reorganizācija. Uzkrītoši programmās solīta medicīnisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. V. Skutānei radusies sajūta, ka līdz galam nav saprasti valsts noteikumi, kas izdoti par medicīnas pakalpojumu pārklājumu Latvijas teritorijā.

Izlasot viena no saraksta līderiem teikto, ka tas ir ārkārtīgi labi, ka novada domes sēdēs 95 procenti tiek pieņemts vienbalsīgs lēmums, rodas jautājums, vai novada domē vispār ir opozīcija. V. Skutāne atgādina, ka jebkurā politikas zinību grāmatā izlasāms: “Stipra demokrātija ir tad, ja ir stipra opozīcija.”

“Diemžēl Valkas novadā opozīcijas nav. Kas ir tie pieci procenti, kas nepiekrīt pozīcijas balsojumam, tie deputāti, kuri neatnāca uz novada domes sēdi, tie, kuri neko nesaka un nepiedalās diskusijā? Līdz ar to saprotu, ‒ ja nepastāv opozīcija, tā iestājas politiskā apātija. Līdz ar to ir apdraudēta arī novada attīstība,” norāda V. Skutāne. Viņa atzīst, ka daudzi jautājuši, kāpēc pati neveido sarakstu un nekandidē vēlēšanās. Tam atbilde viena – valcēniete ir sapratusi, ka viņa kā Vineta Skutāne var panākt daudz vairāk. Turklāt viņa uzskata, ka pašvaldības pārvaldes aparāts ir daudz par lielu, lai pārvaldītu Latvijas teritorijas un iedzīvotāju skaita ziņā mazāko administratīvo teritoriju – Valkas novadu. Diemžēl nevienā priekšvēlēšanu programmā nav izskatīta šī tēma. V. Skutāne uzsver – par visu pašvaldības struktūru efektīvu funkcionēšanu politiski atbildīgi ir pašvaldības deputāti.

“Vairākkārt to esmu teikusi vairākiem deputātiem – man nav līdz galam skaidrs, kādas pašvaldībai kā vienai no kapitāldaļu turētājām ir attiecības ar Vidzemes slimnīcu. Ja mēs kaut kur ieguldām savu naudu, gribam, lai tas būtu efektīvs ieguldījums un nes labumu. Diemžēl pašlaik nav nekādas skaidrības par to. Tas noteikti būtu darbs, kas jādara jaunajam deputātu sasaukumam,” domā V. Skutāne. Tāpat viņa liek aizdomāties, vai tikai skola ir pie vainas, kāpēc tik daudz jauniešu aizplūst prom no pilsētas.

“Šķiet, ka pašlaik novadā viss ir tādā piezemētā līmenī. Iespējams, pie vainas pandēmija. Bet vai uz to var visu norakstīt?” jautā valcēniete.