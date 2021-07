10 ieteikumi kā sadzīvot ar psoriāzi

Pētījumi norāda uz korelāciju starp psoriāzi un stresu. Dažiem cilvēkiem pirmais uzliesmojums ir bijis īpaši saspringtā dzīves laikā. Citi uzskata, ka viņu psoriāzes simptomi pasliktinās, kad viņi ir pakļauti stresam. Nav iespējams izvairīties no visa stresa mūsu dzīvēs, bet var izmēģināt šos 10 padomus, lai efektīvāk pārvaldītu psoriāzi un stresu.

1. Stresa menedžments

Lai gan ne vienmēr var izvairīties no stresa, var mēģināt to ierobežot. Kad nevar pilnībā izvairīties no stresa situācijas, to var mēģināt mainīt. Ja iespējams, būtu labi gan ģimenē, gan starp draugiem un darbavietā izrunāt to, kā stress ietekmē jūsu ādas veselību. Tas dotu iespēju cilvēkiem un kolēģiem izprast nepieciešamību pēc iespējas izvairīties no liekiem uztraukumiem.

2. Izglītojies

Uzziniet visu iespējamo par psoriāzi un simptomiem. Zināšanas var dot drošības sajūtu, ka zināsiet, kā rīkoties psoriāzes uzliesmojuma brīdī, jo citādi tā var šķist nekontrolējama. Saprotot to, kas notiek uzliesmojuma laikā, būsiet labāk sagatavojies to pārvaldīt - zināsiet, kas gaidāms, un neuztrauksieties par to, kas varētu notikt tālāk. Uzzinot kā norit psoriāzes ārstēšana, būsiet labāk gatavs sarunāties ar savu ārstu.

3. Nosaki prioritātes

Pārskatiet savu ikdienas grafiku un nosakiet prioritāti tam, kas jums vissvarīgākais, piemēram, ieviesiet ādas kopšanas rituālu psoriāzes uzliesmojuma laikā. Stresa pārvaldības ietvaros iemācieties pateikt “nē” uzdevumiem vai pienākumiem darbā un mājās, kuri jums ir par daudz vai potenciāli radīs lielu stresu.

4. Izgulies

Nav neviens pētījums, kas tieši saistītu psoriāzi ar miega trūkumu, bet miega trūkums rada stresa stāvokli ķermenī, kas jebkuru problēmu tikai pasliktinās. Lai iegūtu kvalitatīvāku miegu un labāk pārvaldītu psoriāzi un stresu, ievērojiet grafiku: ejiet gulēt un mostieties katru dienu apmēram tajā pašā laikā, uzturiet guļamistabu tumšu un vēsu.

5. Rūpējies par ādu

Ādas profilaksei psoriāzes uzliesmojuma laikā ir pieejama speciāla kosmētika, kuras iegādei un lietošanai jābūt prioritāšu saraksta augšgalā. Uzklājiet ārsta izrakstītās zāles, pat ja tas prasa daudz laika. Neaizmirstiet lietot arī citas zāles kā noteikts. Pareiza ādas kopšana var mazināt psoriāzes uzliesmojumu biežumu un intensitāti.





6. Meklē atbalstu

Meklējiet iespēju paust savas sajūtas un neapmierinātību, jo tas palīdzēt tikt galā ar ikdienas stresu. Meklējiet atbalstu ģimenē vai starp draugiem. Kontrolēt stresu var palīdzēt arī terapeits.

7. Kusties

Regulāri vingrinājumi ir lieliska stresa pārvaldīšanas tehnika. Atvēliet vismaz 30 minūtes sportam trīs reizes nedēļā. Aerobie vingrinājumi, piemēram, pastaigas, riteņbraukšana vai peldēšana, ir viens no labākajiem veidiem, kā atbrīvot sakrāto stresu un spriedzi. Neļaujiet psoriāzes simptomiem atturēt jūs no sporta zāles vai peldbaseina apmeklējuma.

8. Joga, meditācija un masāža

Joga, meditācija vai masāža var palīdzēt mazināt psoriāzes stresu. Ja izvēlaties masāžu, būtu labi atrast speciālistu, kurš saprot psoriāzi un tās cēloņus, jo šāds speciālists zinās, kā rīkoties, lai mazinātu nepatīkamo uzliesmojumu.

9. Uzticies savam dermatologam

Jums un jūsu ārstam ir jāsadarbojas, lai psoriāzes ārstēšana izdotos. Ir svarīgi, lai būtu uzticība un pārliecība par ārstu, lai lieki nesatrauktos par to, vai izvēlētais ceļš patiesi ir labākais. Ja psoriāzes ārstēšana nevedas, jūs izmēģinat jaunasmetoes un tās joprojām nepalīdz, nebaidieties lūgt cita ārsta viedokli.

10. Izvairies no neveselīgiem ieradumiem

Var rasties kārdinājums pievērsties alkoholam vai smēķēšanai, lai mazinātu stresu. Bet atcerieties, ka to sniegtais atvieglojums ir tikai īslaicīgs, un šie neveselīgie ieradumi faktiski var pasliktināt jūsu psoriāzes simptomus. Turklāt šie ieradumi var veicināt citus medicīniskos apstākļus, piemēram, vēzi un depresiju. Noteikti izvēlieties pozitīvas stresa pārvaldīšanas metodes, kurām nav negatīvas puses.

Ja nepieciešamas zāles psoriāzes ārstēšanai, ielūkojies InternetAptieka.lv un pasūti savas zāles jau tūlīt! Piegāde bez maksas!