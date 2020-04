10 ieteikumi, kā uzturēt veselīgus zobus visas dzīves garumā

Zobi ir tie, kuriem gandrīz vienmēr pievēršam uzmanību, skatoties uz citiem cilvēkiem un arī uz sevi spogulī, jo zobi ir būtiska daļa no vizuālā tēla, tāpēc ir saprotama vēlme lepoties ar skaistu smaidu. Diemžēl skaists smaids nerodas pats no sevis, tas tāds var būt tad, ja visas dzīves garumā tiek ievēroti vairāki būtiski zobu un mutes dobuma kopšanas nosacījumi. Ar tiem dalās “Dr. Apines zobārstniecības klīnikas” pieredzējušie speciālisti.

1. Rūpīgi jākopj piena zobi

Veselīgi un skaisti zobi patiesībā sākas jau agrā bērnībā, kad mazuļa mutē parādās pirmie piena zobiņi. Sākot no pirmā piena zoba ir jāuzsāk regulāra un pareiza zobu kopšana vismaz divas reizes dienā. Daudzi vecāki maldīgi uzskata, ka piena zobiem jau nav vērts pievērst uzmanību, tos jau var netīrīt, jo tāpat izkritīs. Bet tā ir kļūda, kas var radīt dažādas nepatīkamas sekas. Pāragra piena zobu zaudēšana var negatīvi ietekmēt īsto zobu un sakodiena veidošanos, var attīstīties runas traucējumi. Tieši piena zobu aprūpe ir būtiska, lai bērns mācītos pats kopt savu mutes dobumu un apzinātos, cik tas ir svarīgi.

2. Jāievēro pareiza zobu tīrīšanas tehnika

Zobu tīrīšana skaitās tikai tad, ja tā tiek veikta pareizi. Vai jūs zināt, kā zobi jātīra pareizi? Ir būtiski ievērot tīrīšanas laiku – vismaz trīs minūtes. Jātīra visas virsmas: iekšējās un ārējās sānu virsmas un kožamā virsma, kā arī mēle. Katram zobam jāvelta vismaz septiņas tīrīšanas kustības. Kā arī jāatceras, ka zobu suka jātur ieslīpi un jākustina virzienā projām no smaganām.

3. Jāizmanto zobu diegs

Būtiska zobu kopšanas rutīnas sastāvdaļa ir zobu diegs. To jāmāca izmantot arī bērniem. Zobu diega lietošana ir īpaši svarīga tiem, kuriem zobi ir cieši viens pie otra, tāpēc zobu suka nevar iztīrīt ēdiena paliekas un aplikumu zobu starpās. To vislabāk paveiks zobu diegs. Bieži vien bojājumi sākas tieši šajās grūti pieejamajās vietās, kuras netiek pienācīgi iztīrītas. Lai mazinātu zobu bojāšanās riskus, jāiekļauj zobu diegošana savā ikdienas rutīnā.

4. Jātīra zobi divas reizes dienā

Protams, jāatceras visiem it kā zināmā lieta, ka zobi rūpīgi ir jātīra gan no rīta, gan vakarā. Tomēr daudziem no mums pārāk bieži sanāk izlaist vienu vai otru reizi, kas nav tas labākais paradums, kuram ļauties. Jāveido sava ikdienas rutīna tā, lai nebūtu nekādu atrunu un iespējas aizmirst par šo tik svarīgo darbiņu, kas galu galā aizņem vien trīs minūtes. Vecāki ir tie, kuriem jārāda bērniem piemērs un pēc brokastīm un vakariņām jādodas uz vannasistabu bez liekas domāšanas, lai rūpīgi iztīrītu zobus.

5. Līdz 9 gadu vecumam bērna zobi ir jāpārtīra

“Dr. Apines klīnika” ir ģimenes zobārstniecība, tāpēc īpašu vērību pievērš arī pašiem mazākajiem pacientiem. Speciālisti vecākiem atgādina, ka pilnībā bērna pārziņā zobu tīrīšanu var nodot tikai apmēram no 9-10 gadu vecuma. Līdz tam laikam vecākiem vajadzētu bērna zobus pārtīrīt pēc tam, kad viņš to ir izdarījis pats. Tādā veidā būs pārliecība, ka tiešām šis darbiņš ir paveikt pietiekami labi, lai pasargātu zobus no bojāšanās.

6. Jāsamazina našķēšanās starp ēdienreizēm

Tas attiecas ne tikai uz bērniem, bet arī pieaugušajiem. Paradums ik pa laikam kaut ko uzkost noteikti nenāk par labu zobu un arī vispārējai veselībai. Jāturas pie regulāra maltīšu plāna, iekļaujot starplaikos ne vairāk kā 1-2 uzkodas. Vislabāk, ja tās ir veselīgas uzkodas, piemēram, svaigi augļi un dārzeņi. Vecākiem šāds paradums jāveido savā ikdienā un jāpalīdz to apgūt arī bērniem.

7. Jāizvairās no cukurotiem un gāzētiem dzērieniem

Cukurs nav zobu draugs. Tas pēc iespējas ir jāizslēdz no uztura. It īpaši no bērnu uztura. Kā arī jāizvairās no gāzētu un cukurotu dzērienu lietošanas, jo tie ievērojami palielina kariesa veidošanās risku.

8. Jāaizvieto zaudētie zobi

Ja gadījies kādu iemeslu dēļ zaudēt zobu vai pat vairākus, uzreiz ir jādomā par labākajiem risinājumiem, kā zobus aizvietot. Tās var būt protēzes vai implanti, viss atkarīgs no konkrētās situācijas un arī finansiālajām iespējām. Ja ilgstoši atstāj tukšas vietas mutē, var izmainīties sakodiens, ciest gremošanas sistēmas veselība, kā arī var būt kauns smaidīt, jo nav vēlmes, lai apkārtējie pamana, ka trūkst zobu.

9. Reizi gadā jāveic zobu higiēna

Būtiska zobu veselības uzturēšanas sastāvdaļa ir regulāra zobu higiēna, ko veic zobu higiēnists. Zobu higiēna ir kā ģenerāltīrīšana mutē, jo tās laikā tiek iztīrītas visas grūti pieejamās vietas. Kā arī zobu higiēna uzlabo zobu krāsu un palīdz izvairīties no sliktas elpas. Regulāra zobu higiēna jāveic jau kopš 2-3 gadu vecuma.

10. Regulāri jāveic profilaktiskās zobu pārbaudes

Zobārstniecības klīnika jāapmeklē ne tikai tad, kad kaut kas sāp, bet vēl pirms tam, lai veiktu profilaktiskas pārbaudes un preventīvi novērstu nopietnākus bojājumus un līdz ar to arī izdevumus, kā arī izvairītos no zobu zaudēšanas. Vislabāk, ja ir sava uzticamā zobārstniecība, ko var apmeklēt visa ģimene.

