21. gadsimts ir attiecībās neesošo laikmets

Mūsdienās vientuļo pieaugušo skaits ir tik liels, ka kas tāds vēl nekad nav pieredzēts. Skaitļi nenozīmē tikai to, ka cilvēki pirms nonākšanas attiecībās ilgāk ir vieni. Vairāk cilvēku visu mūžu paliek vieni.



Gadiem ilgi kopienas visā valstī organizē piepilsētu mājās dzīvojošo ģimeņu kopas, bet ir dažas pazīmes, ka šī kārtība nedarbojas tik labi. Šīs mājas bieži vien ir pārāk izolētas – pārāk tālu no darba un viena no otras. Bet pētījumi arī parādīja, ka vientuļi cilvēki ievēro šīs tendences. Piemēram, viņi vairāk nekā precēti cilvēki palīdz un socializējas ar draugiem un kaimiņiem. Viņi arī biežāk apmeklē, atbalsta un uztur sakarus ar brāļiem un māsām, un vecākiem.

Faktiski cilvēki, kas dzīvo vieni, mēdz piedalīties vairāk pilsoniskās grupās un sabiedriskos pasākumos, reģistrējas vairāk mākslas un mūzikas nodarbībās un iet vakariņās biežāk nekā cilvēki, kuri dzīvo kopā ar citiem. Vientuļi cilvēki neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo vieni vai kopā ar citiem, vairāk kā brīvprātīgie iesaistās sociālo pakalpojumu organizācijās, izglītības grupās, mūzikai un mākslai veltītās organizācijās. Turpretī, kad pāri dzīvo kopā vai apprecas, viņi mēdz kļūt izolētāki, pat ja viņiem nav bērnu.

Diemžēl vientuļā dzīve joprojām tiek stigmatizēta, un vientuļi cilvēki parasti tiek stereotipizēti kā mazāk droši un uz sevi vairāk vērsti nekā precēti cilvēki. Viņiem saka, ka viņi mirst ātrāk, vieni un skumji, tomēr pētījumi par cilvēkiem, kuri dzīvo vieni, parasti atklāj, ka lielākajai daļai klājas labi; viņi nejūtas izolēti, kā arī nav skumji un vientuļi. Arī ziņojumi par vientuļo cilvēku agrīnu nāvi ir ļoti pārspīlēti, kā arī apgalvojumi, ka laulība nožēlojamos, slimos un vientuļos cilvēkus pārvērš laimīgos un veselīgos laulātajos. Dažos nozīmīgos veidos īpaši labi veicas arī vientuļajiem cilvēkiem. Piemēram, cilvēki ar daudzveidīgāku attiecību portfeli mēdz būt vairāk apmierināti ar savu dzīvi.



Turpretī pāru, kas visur dodas kopā, izolētība var atstāt viņus neaizsargātākus pret sliktāku garīgo veselību.

Pētījumi ir parādījuši, ka cilvēki, kas paliek vieni, izrāda lielāku pārliecību par savu viedokli un piedzīvo personīgāku izaugsmi un attīstību vairāk nekā cilvēki, kuri apprecas. Piemēram, viņi jēgpilnu darbu vērtē augstāk nekā precēti cilvēki. Viņiem var būt arī vairāk iespēju izbaudīt vientulību, kas daudziem patīk. Attiecībās neesoši cilvēki paplašina ģimenes tradicionālās robežas. Cilvēki, kas viņiem rūp visvairāk, varētu ietvert ģimeni tradicionālajā izpratnē.



Dažus no aizraujošākajiem jauninājumiem īsteno cilvēki, kuri vēlas gan vientulību, gan nelielu sabiedriskumu. Šie cilvēki var pārcelties uz savu dzīvokli, bet tas atrodas ēkā vai apkārtnē, kur jau dzīvo draugi un ģimenes locekļi.



Tā kā arvien plašāk kļūst zināms pilnvērtīgas un jēgpilnas dzīves potenciāls, dzīvošana vienatnē kļūst par patiesu izvēli. Mazāk cilvēku apprecēsies tikai tādēļ, lai aizbēgtu no kaut kā vai vienkārši darītu to, kas no viņiem tiek gaidīts, un vairāk cilvēku to izvēlēsies, jo tas ir tas, ko viņi patiešām vēlas.