4 Naudas Taupīšanas Patiesības

20 gadi ir vecums, kad jau vajadzētu sākt ietaupīt, nemaz nerunājot par vēl vecākiem cilvēkiem. Mūsu paaudze saskaras ar tādām finansiālām cīņām kā studentu kredīti, ekonomikas krīzes un sekojošās atveseļošanās un darba tirgus, kas ir konkurētspējīgāks nekā jebkad.

Tāpēc, lai gan naudas tērēšana visām tām lietām, kas vajadzīgas “pieaugušajiem”, var šķist pievilcīga, ir jāpiespiež sevi taupīt, cik vien iespējams, un lūk, kāpēc:

1. Ir svarīgi izstrādāt uzkrājumu stratēģiju

Uzreiz pēc augstskolas pabeigšanas ir viens no svarīgākajiem brīžiem divdesmitgadnieka dzīvē. Labi, ja izdodas uzreiz atrast darbu, tas arī nozīmē tūlītējus naudas tēriņus - mājokļa atrašana, transporta izdevumi uz darbu un atpakaļ. Un te tiek pieļautas pirmās kļūdas, nepieejot šiem tēriņiem stratēģiski - kas nepieciešams īstermiņā un kas izdevīgs ilgtermiņā. Gribas visu un uzreiz un tēriņi tiek norakstīti uz sķietamo labklājību un vajadzīgo statusu.

Risinājums ir sākt ietaupīt jau sešus mēnešus iepriekš, lai būtu ērts naudas spilvens, kas varētu palīdzēt samaksāt dzīvokļa īres drošības naudu, segt pārvietošanas izdevumus un visus nepieciešamos mēbeļu un dzīvokļa iekārtošanas tēriņus. Jāiemācās nepieciešamību sasniegt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa finanšu mērķus. Protams, ietaupīšana, pārvietojoties, vai arī, lai samaksātu par auto, ir laba, bet nav nepieciešamības ekonomēt uz pamatvajadzībām, lai tikai ietaupītu pensijai.

Jūsu dzīvesveids kļūst daudz prātīgāks, kad kļūstat stratēģisks, rīkojoties ar savu naudu, jo ir mazāk par ko uztraukties. Taupītāji plāno lietas, kas viņiem patiešām vajadzīgas un nepieciešamas. Ja sāksiet attīstīt šo stratēģiju jau tagad, varēsiet izmantot savas finanšu vadības prasmes, lai veiktu labākus pirkumus un labākus ieguldījumus. Veiksmīgi noguldītāji sāk agrīnu stratēģiju un zina, kādi ir viņu mērķi, attiecīgi ir gatavi strādāt šo mērķu labā.

2. Taupīšana padara jūs daudz elastīgāku

Ja esat cilvēks, kas taupa, ir iespēja izmantot negaidītas iespējas, jo esat finansiāli sagatavojies. Ja netaupītājs un tērētājs izmanto to pašu iespēju, tas var nozīmēt aizdevuma, patēriņa kredīta ņemšanu, lai finansētu pirkumu. Viņš var rēķināties ar nākamo ienākumu plūsmu, lai segtu parādu, vai tiek izdevumiem, kas rodas tā dēļ, lai galu galā to nomaksātu.

Labi sagatavots krājkonts var nodrošināt jums daudz lielāku elastību, iegādājoties lielākus pirkumus, piemēram, ziemas mēteli vai dīvānu. Dzīvojot zem saviem līdzekļiem un taupot, jūs esat labāk sagatavots, lai izmantotu iespējas, kad tās pēkšņi rodas. Interesanti, jo vairāk pieaug ietaupījumi, jo mazāk tie tiek tērēti. Kad runa ir par lielākiem pirkumiem, taupītājs kļūst daudz apdomīgāks.

3. Tam ir izšķiroša nozīme attiecībā uz finansiālo neatkarību

Ir diezgan daudz cilvēku jau 20-30 gadu vecumā, kuri joprojām ir ļoti atkarīgi no vecākiem. Vecāki daudz palīdz, kad jaunietis sāk patstāvīgo dzīves ceļu, var palīdzēt smagos brīžos, kas nereti var atgadīties, bet cita lieta, ja ir pilnas slodzes darbs, bet joprojām ir būtisks atbalsts no vecākiem finansiāla atbalsta saņemšanā. Tas ir vēl viens milzīgs iemesls, kāpēc jāpaplašina sava uzkrājumu stratēģija, jo agrāk sākat taupīt, jo neatkarīgāks varat būt nākotnē. Tad var lepoties, ka esat ceļā uz finansiālu neatkarību no vecākiem.

4. Ietaupījumi ir būtiski ikvienam, kas cenšas sekot saviem sapņiem

Vairāk nekā 40% mileniāļu paaudzes iedzīvotāji netaupa, jo vēlas pret sevi izturēties brīvi, atļauties visu, ko vēlas. Kaut arī reizi pa reizei ir vērts izturēties pret sevi īpaši un sevi palutināt, bieži vien tas nozīmē, ka neveidojat ārkārtas situācijas fondu. Naudas taupīšana ir izšķiroša, lai veidotu vēlamo dzīvi. Ja vēlaties, lai jums būtu iespēja atlicināt laiku no darba, nopirkt māju vai izveidot savu uzņēmumu, jums būs nepieciešama nauda, lai to izdarītu. Lai sekotu saviem sapņiem, jātaupa pietiekami daudz, lai varētu tos īstenot.