5 jautājumi, kas sev jāuzdod, pirms iegādājaties bluetooth tumbiņu

Mūsdienās bluetooth tumbiņas vairs nav paredzētas tikai, lai klausītos mūziku – tas kalpo arī kā moderns interjera elements. Visiem patīk klausīties mūziku, tādēļ bluetooth tumbiņas ir lieliski piemērotas ikvienam dzīves notikumam, vai tas būtu ceļojums, elegantas svinības vai, piemēram, draugu pikniks svaigā gaisā.

Ņemot vērā, ka ir daudz un dažādi bluetooth tumbiņu modeļi, ir jābūt uzmanīgam, lai no plašā klāsta izvēlētos sev piemērotāko ierīci. Lūk, 7 lietas, kas jāapdomā, pirms iegādājaties bluetooth tumbiņu!

1. Vai tā ir pārnēsājama?

Kad cilvēks nolemj iegādāties bluetooth tumbiņu, visbiežāk viņam ir viena galvenā vēlme – lai to varētu pārnēsāt. Lai arī lielākā daļa bluetooth tumbiņu patiesi ir pārnēsājamas, ir tumbiņas, kas ir ļoti smagas un paredzētas mājas lietošanai.

Lai bluetooth tumbiņa būtu pārnēsājama, tai ir jābūt iebūvētam akumulatoram. Pārnēsājamā skaļruņa akumulatora darbības ilgums parasti ir aptuveni 6 –10 stundas, dažiem – pat 24 stundas.

Lai nodrošinātu maksimālu pārnesamību, daudzus modeļus iespējams uzlādēt ar pārnēsājamo mobilās uzlādes ierīci jeb powerbank.

Iegādājoties tumbiņu, pārliecinieties, vai akumulators ir iebūvēts, vai to iespējams uzlādēt ar powerbank palīdzību. Protams, vajadzības gadījumā pievērsiet uzmanību arī tam, lai tumbiņa būtu viegla.

2. Kuru Bluetooth versiju tā atbalsta – 4.0 vai 5.0?

Bluetooth 1.0 parādījās aptuveni pirms 20 gadiem, mūsdienās vairākums bluetooth tumbiņu atbalsta 4.0 vai 5.0 bluetooth versiju. Lai arī šie skaitļi ļoti neatšķiras, šķietami nelielā atšķirība var krasi ietekmēt ierīces darbību - Bluetooth 5.0 versijas bezvadu diapazons ir 120 metri, savukārt 4.0 versijas diapazons ir aptuveni 30 metri. Jāpiebilst, ka 5. versija ir arī ātrāka par 4. versiju.

Protams, lielākā daļa mūsdienu ierīču izmanto Bluetooth 5.0. Jāņem vērā, ka šādas ierīces ir atpakaļsaderīgas ar vecākām Bluetooth versijām, taču, izmantojot Bluetooth 5.0, ar vienu tumbiņu iespējams savienot vairākas ierīces. Tas noder ģimenēm, kurās ir vairāki melomāni ar atšķirīgām gaumēm!

3. Vai tā ir ūdensdroša?

Tā kā ūdens un elektronika visbiežāk nav savienojami jēdzieni, taču mēdz gadīties visādi, iespējams, vēlaties, lai Jūsu bluetooth tumbiņa zināmā mērā būtu ūdensdroša. Daži jaunākie skaļruņu modeļi spēj izturēt pat lietusgāzes, tādējādi tie ir droši lietošanai vannas istabā vai situācijās, kad dodaties baudīt ūdens priekus uz baseinu vai citu ūdenstilpi.

Mēs visi esam cilvēki, un mēs visi mēdzam kļūdīties, tādēļ arī bluetooth tumbiņas kļūst arvien izturīgākas pret dažādiem ārējās vides faktoriem, šajā gadījumā – ūdeni.

4. Vai tā ir vieda?

Vairākums bluetooth tumbiņu spēj ne tikai straumēt mūziku – tās nodrošina piekļuvi tādiem virtuālajiem asistentiem kā AmazonAlexa, Google Assistant un Siri. Tāpat jaunākās bluetooth tumbiņas ir aprīkotas ar mikrofonu un balss atbalstu, lai izpildītu Jūsu norādes un atbildētu uz Jūsu jautājumiem.

5. Vai tā ir kvalitatīva?

Nav šaubu, ka tumbiņas kvalitāte ir viens no būtiskākajiem parametriem. Cilvēki mēdz iegādāties tumbiņas, lai izbaudītu augstas kvalitātes mūziku, tādēļ svarīgi, lai izvēlētā tumbiņa skanētu labāk par viedtālruni. Kā pārbaudīt bluetooth tumbiņas kvalitāti?

Izejas jauda

Viens no galvenajiem kvalitātes rādītājiem ir izejas jauda (vati). Šī vērtība attiecas uz skaļruņa emitētajiem vatiem, kas ir cieši saistīti ar skaņas spiedienu decibelos jeb skaļumu. No 15 līdz 20 vatiem ir pietiekami, lai iegūtu aptuveni 80 dB, kas ir pietiekami liels apjoms, lai tumbiņa skanētu labi āra vidē. Ņemiet vērā, ka tumbiņu parasti neklausās visā skaļumā, jo tas rada skaņas izkropļojumus. Maksimālais atskaņošanas lielums - 80%.

Frekvenču diapazons

Skaņas spektrs jeb skaņas, ko spēj uztvert cilvēka auss, ir no aptuveni 20 Hz līdz 20 000 Hz.Ja bezvadu skaļrunis nav spējīgs izstarot visā šajā spektra diapazonā, būs skaņas, kuras līdz ausij nenonāks. Jo lielāks frekvenču diapazons, ko aptver bluetooth tumbiņa, jo skaņa tiks uztverta skaidrāk.

Skaņas sistēma

Katras tumbiņas sistēma sastāv no noteikta kanālu skaita. Vairākums bluetooth tumbiņu sastāv no 2.0 sistēmas (divi pilna diapazona skaļruņi) vai 2.1 sistēmas (plus viena apakšsistēma), kurai ir visaugstākā kvalitāte.

Pretestība

Omu pretestība bluetooth tumbiņās tiek apstrādāta ar elektriskās strāvas caurlaidību, un tā ir saistīta ar jaudu. Jo lielāka ir pretestība, jo zemāka ir tumbiņas raidītā jauda, jo labāka ir skaņas kvalitāte.

Izvēlies uzticamu pārdevēju – izvēlies 220.lv! Interneta veikalā pieejamas gan bluetooth austiņas telefonam, gan bluetooth tumbiņas ikviena melomāna gaumei.