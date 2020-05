5 videi un budžetam draudzīgi paradumi, kurus ieviest mājsaimniecībā

Lai gan vides problēmas var šķist kaut kas tāls un abstrakts, kas jārisina pasaules vadošajiem ekspertiem un politiķiem, patiesībā īstās pārmaiņas sākas ar katru indivīdu un mājsaimniecību. Mēs katrs ik dienu varam izdarīt daudzas un būtiskas izvēles, kas ir videi draudzīgas. Lūk, vismaz pieci paradumi, kas viegli ieviešami ikvienā mājsaimniecībā. Tie ne tikai palīdzēs dzīvot “zaļāk”, bet arī ļaus ietaupīt ģimenes budžeta līdzekļus.

1. Plāno maltītes un iepērcies pēc saraksta

Pārtika ir viena no lielākajām izdevumu pozīcijām mājsaimniecību budžetā, turklāt veido arī lielāko daļu atkritumu. Mainot savus pārtikas aprites paradumus, iespējams piedzīvot tiešām iespaidīgas pārmaiņas – ievērojami samazināt izdevumus par pārtikas produktiem, kā arī samazināt izmestās pārtikas apjomu. Kā to panākt?

Atbilde ir plānošanā – gan ēdienreižu, gan pārtikas iegādes. Jā, sākumā tas var šķist grūti, bet var izmantot dažādus palīgrīkus (aplikācijas, tabulas, sarakstus), kas atvieglos šo procesu. Nedēļas beigās ieteicams konstatēt, kādi produkti mājās jau ir, kādas maltītes no tiem var pagatavot, kādi produkti vēl nepieciešami. Izveidojot plānu visai nedēļai, viegli varēs sagatavot iepirkumu sarakstu, ar kuru doties uz veikalu. Tā varēs izvairīties no spontāniem pirkumiem un tādu produktu iegādes, kas sabojājas, jo netiek izmantoti.

2. Veido dārza labumu krājumus saldētavā

Vasara un rudens mūs lutina ar bagātīgu dārza un meža labumu klāstu. Protams, ka šie vitamīniem un uzturvielām bagātos produktus vislabāk lietot svaigā veidā, bet ieteicams padomāt arī par ziemu un pavasari. Saldētavā var veidot savu iecienītāko dārzeņu, zaļumu un ogu krājumus, ko ērti lietot maltīšu pagatavošanai ziemā. Tas palīdz ne tikai gatavot ātrāk, ērtāk un veselīgāk, bet arī samazinās izdevumus par pārtikas produktu iegādi. Turklāt ziemā nevajadzēs pirkt tik daudz dārzeņu un augļu, kas vesti no citām pasaules malām, kas rada negatīvu ietekmi uz klimatu.

3. Lieto elektroenerģiju gudri un taupīgi

Ikvienai mājsaimniecībai obligāto maksājumu sarakstā ir arī elektroenerģijas rēķins. Tā summa atkarīga no dažādiem faktoriem. Daudzus no tiem paši varam ietekmēt, samazinot elektroenerģijas patēriņu. Iespējams pārskatīt un mainīt elektroenerģijas lietošanas paradumus, padarot tos gan videi, gan maciņam draudzīgākus. Būtiskākie veidi, kā to paveikt:

neatstāt ierīces gaidīšanas režīmā;

mazgāt veļu zemākā temperatūrā;

atvienot ierīces no elektrotīkla;

izmantot ekonomiskās spuldzes;

izmantot saules gaismu un siltumu;

tējkannā liet tikai vajadzīgo ūdens daudzumu;

gatavojot ēdienu, uzlikt katlam vāku;

izvēlēties energoefektīvas ierīces.

Protams, jāpārliecinās arī par to, ka ir izvēlēts patēriņam atbilstošākais elektroenerģijas pieslēguma veids, lai nemaksātu par jaudu, kas netiek izmantota. Tāpat ieteicams arī paskatīties plašāk un izvērtēt atvērtā elektroenerģijas tirgus piedāvātās iespējas. Izvēlieties to pakalpojuma sniedzēju, pie kura elektroenerģija ir lētāka un pakalpojums atbilst tieši jūsu vajadzībām un lietošanas paradumiem.

4. Pērc kvalitatīvas lietas, kas kalpo ilgi

Veicot lielākus pirkumus, piemēram, mēbeles, sadzīves tehniku, apģērbu un apavus, labāk divreiz apdomāt, par ko maksājat savu naudu? Pērkot kvalitatīvas lietas, neskatoties uz augstāku cenu, galu galā tomēr varēsiet ietaupīt, jo šīs preces kalpos daudz ilgāk, kā arī samazināsies atkritumu daudzums, jo nevajadzēs ik pēc sezonas izmest apģērbu, apavus un dažādas mājsaimniecības preces.

5. Pirms izmet, salabo vai atrodi citu pielietojumu

Protams, arī kvalitatīvas lietas, kuras ilgi un uzticami kalpojušas, nolietojas un reiz ir jāizmet. Bet nākamreiz, kad kaut kas sabojājas, pirms steigties uz veikalu pēc jaunas, vajadzētu pārbaudīt, vai lieta tiešām nav salabojama. Prasmīgi sava aroda meistari salabos gan apģērbu, gan elektronikas ierīces, gan tiks galā ar nolietotām apavu zolēm. Tādā veidā tiks aiztaupīti jauni izdevumi un netiks papildināts atkritumu konteiners. Dažreiz lietām, kas vairs nepilda savu sākotnējo funkciju, arī var atrast jaunu pielietojumu, piemēram, traukus izmantot dārzā vai kā dekorus, nolietotu apģērbu pārvērst lupatiņās vai darināt no tā kaut ko oriģinālu.