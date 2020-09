5 visbiežāk pieļautās kļūdas, kā rezultātā tiek bojāts matracis

Vidusmēra cilvēks miegā pavada gandrīz trešdaļu no savas dzīves, un labs miegs pozitīvi ietekmē cilvēka fizisko veselību un emocionālo labsajūtu. Galvenokārt vajadzētu ieguldīt finanses kvalitatīvā matracī, taču tikpat svarīgi ir prast matraci pareizi izmantot un aizsargāt no bojājumiem.

Lūk, 5 kļūdas, kuras mēdz pieļaut ikviens no mums, tādējādi bojājot matraci, un padomi, kā izvairīties no tām!

1. Nepietiekama aizsardzība pret šķidrumiem

Ne tikai tādi šķidrumi kā kafija un tēja, bet arī sviedri var iekļūt matrača augšējos slāņos, izraisot pārmērīgu baktēriju augšanu un arī nepatīkamu aromātu, ja matracis uzreiz netiek sakopts. Turklāt, ja šķidrums iekļūst matrača dziļākajos putu slāņos, rodas pleķi, kurus ir sarežģīti iztīrīt.

Padoms: Matrači ir daudz un dažādi – ja Jūs daudz svīstat, apdomājiet iespēju iegādāties atvēsinošu matraci. Ja Jūsu dīvāni un/vai gultas regulāri tiek aplietas, apdomājiet iespēju iegādāties matraču aizsargapvalkus vai necaurlaidīgus palagus.

2. Netiek iznīcinātas putekļu ērcītes

Katrā mājoklī ir mikroskopiski ķermeņi, putekļu ērcītes, kas barojas no atmirušām ādas šūnām un īpaši mēdz vairoties matraču augšējos slāņos. Lai gan tās nav iespējams likvidēt pilnībā, pastāv vairāki veidi, kā rīkoties, lai samazinātu to putekļu ērcīšu skaitu, ko sevī uzkrāj dīvāni un gultas.

Padoms: Putekļu ērcītes var kontrolēt, vismaz reizi nedēļā mazgājot gultas veļu karstā ūdenī. Vajadzētu arī regulāri atputekļot mēbeles un paklājus, ik pēc pāris mēnešiem iztīrīt matračus. Arī aizsargapvalki var pasargāt matraču augšējos slāņus.

3. Netiek mainīta pozīcija

Lielākajai daļai mūsdienu matraču vairs nav nepieciešama apgriešana, taču, regulāri mainot matrača pozīciju, iespējams patiesi pagarināt tā kalpošanas laiku. Pozīcijas maiņa nodrošina, ka ķermeņa svars tiek sadalīts vienmērīgi, tādējādi matracis netiek izgulēts.

Padoms: Vairums ekspertu iesaka ik pēc pus gada pagriezt matraci par 180 grādiem. Ja tomēr uzskatāt, ka neatcerēsieties to izdarīt, gultas matrači interneta veikalā 220.lv ir kvalitatīvi un pieejami plašā izvēlē – ienāciet un izvēlieties kvalitāti!

4. Nepareiza gaisa plūsma

Bez kārtīgas gaisa plūsmas, matracis uzkrāj sevī dažādas smakas un mitrumu. Nepareiza gaisa plūsma rodas tad, ja matraci regulāri apsedzis palags un sega, neļaujot matrača augšējiem slāņiem elpt.

Padoms: Katru reizi, kad maināt gultas veļu, vismaz pusstundu vēdiniet matraci, neapsedzot to. Ja iespējams,atveriet istabas durvis un logus. Papildu aizsardzībai iztīriet matraci ar putekļu sūcēju.

5. Nestabils pamats

Neatkarīgi no tā, vai matracis ir izgatavots tikai no putām vai no putu slāņu kombinācijas, ikvienam matracim ir nepieciešams stabils pamats. Ja gultai vai dīvānam, uz kura novietots matracis, nav pareizā atbalsta, tiek veicināta pārmērīga matrača izgulēšana, tādējādi radot neērtus spiediena punktus un nepareizu muguras izliekumu miega laikā.

Padoms: Iegādājoties matraci, pārliecinieties, ka Jūsu gulta vai dīvāns ir piemērots izvēlētajam matracim. Lielākajai daļai putu un hibrīdu matraču nepieciešams izturīgs atbalsts — platformas rāmis vai stienīši, kas nav lielāki par 8 cm. Tas palīdzēs saglabāt matraci vienmērīgu un veicinās labāku ķermeņa pozīciju miega laikā.

Pareizi kopts matracis kalpo aptuveni 7-10 gadus. Ieguldot finanses tādās lietās kā matrača apvalks vai stabils pamats, varat pat divkāršot matrača dzīves ilgumu.

Neatkarīgi no tā, cik labi Jūs rūpējaties par savu guļamvietu, matraci ik pa laikam nomainīt vai atjaunot. Ja domājat, ka pienācis laiks nomainīt arī gultu, ņemiet vērā, ka pieejams plašs dīvānu piedāvājums internetā – 220.lv noteikti varēsiet atrast savām vēlmēm un vajadzībām piemērotāko!