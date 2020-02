6 finansu uzdevumi 2020.gadam, lai uzkrātu nākamo 3 gadu laikā

Gada sākums ir biežākais laiks, kad apsolam sev darīt jaunas un labākas lietas. Lielākā daļa apņemšanos izskatās aptuveni šādi:

Vairāk vingrot Veselīgāk ēst Mazāk laika pavadīt pie telefona un vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni un draugiem, Biežāk ceļot

Tad kādu dienu aizmirsti nopirkt dārzeņus, tāpēc pasūti picu. Kādu vakaru izlaid sporta zāli, un drīz vien tas pārvērtīsies par izlaistu nedēļu, tad arī mēnesi.

Daudzi veic arī finansiāla rakstura apņemšanās - sastādīt budžetu, strādāt labāk, pelnīt vairāk, nomainīt darbu, strādāt vēl vienu darbu, nodarbināt sevi brīvā laikā, izveidot pasīvu ienākumu avotu utt.

Šajā rakstā piedāvājums sešiem finansu izaicinājumiem, kurus sistematizējot savā ikdienā, dažu gadu laikā izveidosiet būtiskus naudas uzkrājumus.

1. Ierobežot tiešsaistes iepirkšanos

Iepirkšanās tiešsaistē daudziem ir viena no lielākajām vājībām. Iepirkties ir tik viegli, sevišķi jau pārbaudītos resursos kā Amazon, lokālā interneta veikalā, kur jau pievienota kredītkartes informācija un atliek tikai nospiest pogu “Pasūtīt”. Interneta veikali arī arvien labāk spēj piedāvāt tieši konkrētam pircējam vispiemērotāko preci.

Pirmkārt, ieteicams novākt internetveikalu ikonas no datora darbavirsmas, grāmatzīmēm, no jebkuras vietas, kur tās ir bieži redzamas. Otrkārt, ieteicams iziet no personīgā profila un izveidot sarežģītu, grūti iegaumējamu paroli, kuru novietot mazāk pieejamā vietā. To nāksies meklēt tikai tad, kad patiešām ir vajadzība pēc kādam pirkuma nevis “vienkārši tāpat kaut ko nopirkt” gadījumos. Treškārt, ieteicams atteikties no e-pasta sūtījumiem no veikaliem un atsekot no tiem sociālos tīklos. Tādā veidā pasargāsiet sevi no neatvairāmiem piedāvājumiem.

2. Vairāk izmantot bezmaksas alternatīvas

Kāpēc jāpērk grāmatas, ja var apmeklēt tuvējo bibliotēku, kur noteikti lielākā daļa no vēlamām grāmatām būs pieejamas. Varbūt Spotify vietā var izveidot mīļāko dziesmu sarakstu YouTube kanālā, kur tas būs pieejams bez maksas? Mēs dažādos servisos, kuru alternatīvas, ne vien lētākas, bet bieži vien bezmaksas ir brīvi pieejamas, iztērējam milzīgas naudas summas. Vai tiešām ir nepieciešams internets tālrunī, ja mājās un darbā ir pieejams WiFi pieslēgums? Varbūt ir vērts nomainīt tarifu?

3. Izmantojiet naudas atgriešanas programmas

Ja parēķina, ka par katru iztērēto eiro lielveikals atmaksā 1 centu un mēnesī sanāk iepirkties vismaz 100 EUR vērtībā, tad gadā izveidojas vismaz 12 EUR ietaupījums.

Nākamais - degvielas uzpildes stacijas piedāvājums, uzpildoties tikai pie viņiem, saņemt 5 centu atlaidi degvielas litram un vēl par uzkrātiem punktiem iespējams sakrāt bezmaksas auto mazgāšanas iespēju.

Un tā mēs varam sameklēt virkni ar lojalitātes programmām, kuras visas sasummējot, mēs tiekam pie ievērojamiem papildus līdzekļiem, ko vienkāršā situācijā mēs neiegūtu.

4. Izveidot automātisku pārskaitījumu uz krājkontu

Tas ir kaut kas tāds, par ko runā daudz un ko jaunie tehnoloģijas uzņēmumi jau izveidojuši nākamā līmenī. Piemēram, Revolut aplikācija piedāvā automātiski ieskaitīt seifa kontā nelielu daļu no katra pārskaitījuma. Vienkāršā veidā to var paveikt, izveidojot vienu vai vairākus maksājumus internetbankā no pamatkonta uz uzkrājumu kontu, piemēram, algas dienā. Uzkrājumu konts nav katru dienu acu priekšā un tam noteikti nav piesaistīta karte, pretējā gadījumā cēlie mērķi izirs samērā ātri.

5. Iegādāties vairāk klasisku un mazāk luksusa lietu

Tas attiecas uz daudzām pirkumu kategorijām, it īpaši uz apģērbu, dārglietām, apaviem un mājas aksesuāriem. Ievērojot dažādas tendences, dažādiem stila priekšmetiem var iztērēt vairākus simtus eiro, kas, kā vēlāk izrādās, pēc kāda laika nevienam nav nepieciešami. Dārglietu iegāde ir vēl viens paradums, ko jācenšas salauzt. Dažas dārglietas tiek izmantotas tikai dažas reizes, tajā pašā laikā kādā meistaru tirdziņā vai ceļojumā var iegādāties vienkāršas, bet skaistas, klasiskas rotaslietas.

6. Mazāk tērēt lietām, vairāk — pieredzei

Bieži vien ir vajadzīgs ilgs laiks, lai saprastu, ka nauda, kas tiek tērēta pieredzei, ir daudz vērtīgāks ieguldījums par naudu, kas tiek tērēta lietām. Patiesībā mums ir viss, kas vajadzīgs un vēl vairāk. Mums skapji ir pārpildīti, ir pārāk daudz dažādu nieku, kuri nekad netiek lietoti. Var taču lietot vienas vai divas smaržas nevis 5 dažādas, var nēsāt 2-3 apavu pārus nevis desmitiem.

Kad pavadam laiku kopā ar ģimeni, apmeklējot kādu pasākumu, tas nozīmē, ka tērējam naudu, lai pavadītu kvalitatīvu laiku. Nedēļas nogales ceļojums kopā ar mammu pie radiniekiem nozīmē tēriņus, kas rada atmiņas. Jaunas pilsētas apmeklēšana kopā ar draugiem nozīmē naudu, kas tiek tērēta jauniem piedzīvojumiem, jautrībai un smiekliem. Nauda, kas iztērēta par pieredzes iegūšanu, kaut vai izmantojot patēriņa kredīta iespējas, mums nozīmē daudz vairāk nekā māja, kas pilna ar lietām, kas agri vai vēlu nebūs vajadzīgas.