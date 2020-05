Alfarent sastatņu noma drošam un efektīvam darbam

Krišana no augstuma joprojām ir viens no izplatītiem un bīstamiem traumu gūšanas veidiem darba vietās, it īpaši, celtniecības objektos. Celtniecības jomā strādājošie nereti darbojas virs zemes, un par darbu augstumā tiek uzskatīts jau vismaz 1,5 metru paaugstinājums virs zemes. Šādos un citos gadījumos strādnieku drošībai un ērtībai darbu laikā tiek izmantotas sastatnes. Strādājot uz tām, cilvēki sastopas ar virkni dažādu drošības risku, tādēļ ir jāizvēlas tādas stalažas, kuras iespējams ne tikai viegli uzstādīt un nojaukt, bet arī spēj parūpēties par cilvēku aizsardzību darbu laikā.

Kvalitatīvu sastatņu noma ir pirmais solis ceļā uz drošu darba pienākumu veikšanu. Alfarent ir uzkrājis pieredzi šajā jomā vairāku gadu garumā, nodrošinot augsta līmeņa pakalpojumus dažādiem klientiem. Turpinājumā plašāk lasiet par to, kādu stalažu noma pieejama Alfarent.

Eiropas standartiem atbilstošu sastatņu noma

Alfarent piedāvā pilna cikla sastatņu servisu, kurā ietilpst ne tikai modulāro un fasādes sastatņu noma, bet arī to montāža un transports. Ikvienam klientam tiek piedāvāti efektīvi sastatņu nomas risinājumi atbilstoši vajadzībām. Visas nomas sastatnes atbilst EN 12811 un EN 12810 Eiropas standartiem, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanai, kā arī darba aizsardzības principiem kas apliecina produkcijas kvalitāti, drošību un efektivitāti. Jāpiemin, ka uzņēmums arī sagatavojis sastatņu montētājiem un būvniekiem noderīgu rokasgrāmatu – “Drošas sastatnes”.

Vairāku veidu stalažu konstrukcijas

Uzņēmuma Alfarent piedāvājumā ir sastatnes, kas piemērotas izmantošanai dažādiem nolūkiem. Tā vietā, lai iegādātos stalažas celtniecības un citu darbu veikšanai, sastatnes noma ir izdevīgāks un ērtāks risinājums. Piedāvājumā ir sastatņu noma mūrnieku vajadzībām, tāpat pieejami arī alumīnija torņi, kāpņu torņi un viegli pielāgojamas sastatņu konstrukcijas.

Sastatņu nomas cena atkarīga no vairākiem faktoriem, tai skaitā, to veida. Alfarent sortimentā ietilpst PERI UP ROSETT modulāro sastatņu noma, kā arī PERI UP T70 fasāžu stalažu noma. Uzņēmums sadarbojas ar PERI, kas ir pasaulē vadošais sastatņu ražotājs.

PERI UP T70 sastatnes ietver daudzpusīgus drošības risinājumus. Tās rūpējas par Jūsu aizsardzību un nodrošina vieglu lietošanu. Pieejami dažādu posmu garumi un vairāki papildu elementi vienkāršu un sarežģītu konstrukciju izveidei;

PERI UP ROSETT stalažas ir piemērotākas specifiskiem industriālajiem un celtniecības objektiem, tai skaitā, skatuves un tribīņu būvniecībā, mūrnieku vajadzībām, kāpņu torņos un citviet.

Uzziniet vairāk par sastatņu nomu, montāžu un transportēšanu šeit –Alfarent.lv!