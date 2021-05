Apsardzes sistēmas un risinājumi ar uzticamu partneri

Drošākai dzīvei svarīgi atrast pieredzējušu un veiksmīgu apsardzes firmu, kurai drošības risinājumi izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem, pielāgojoties katrai situācijai un vajadzībai. Augstākā līmeņa drošības pakalpojumus jau no 2010. gada sniedz uzņēmums “Eurocash1”, nepārtraukti paplašinoties un attīstoties savā jomā. Arvien ieviešot un izmantojot modernākās sistēmas un risinājumus, izvirzījies kā viens no veiksmīgākajiem uzņēmumiem Latvijā, savā jomā.

Daudzpusīgais “Eurocash1” pakalpojumu klāsts un drošības risinājumi ikvienam

Uzņēmums piedāvā apsardzes risinājumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, jo drošība ir būtiska visiem. Plašais piedāvājumu klāsts ietver sevī:

Mājokļa un biroja signalizācijas vai apsardzes komplektus;

Tehniskā apkope un konsultācijas;

Fiziskā apsardze personām un objektiem;

Patrulēšana, regulāri pārbaudot objektu;

Modernākās drošības risinājumu jeb signalizācijas uzstādīšana;

Tehniskā apsardze ar nepārtrauktu 24/7 objektu uzraudzību, uzstādot dažādu līmeņu novērošanas, kā arī ugunsgrēka drošības sistēmas;

Inkasācijas pakalpojumi skaidrās naudas pārvadājumi Latvijā un pasaulē, kā arī vērtspapīru, dokumentu, kravu, transportlīdzekļu vai cita vērtīga materiāla eskorta pārvadājumi.

“Eurocash1” spēcīgā komanda reaģē ātri un darbu paveic profesionāli. Kvalificētie speciālisti ir prasmīgi, zinoši un atbildīgi savu darbu izpildē. Visi pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar regulām un augstākajiem drošības standartiem. Uzņēmums uzsver, ka būtiski ir nevien piedāvāt uzticamus pakalpojumus, bet arī būt pārliecinātam par kvalitatīvu darbu izpildi.

“Eurocash1” ir guvis ievērojamu uzticību no saviem klientiem, attīstoties un kļūstot par vienu no lielākajām apsardzes firmām Latvijā, sniedzot individuāli izstrādātus risinājumus. Lai veicinātu savu klientu uzticību “Eurocash1” izstrādājuši arī bezmaksas mobilo lietotni, kuru iegūt ir pavisam vienkārši – instalējot to savā mobilajā ierīcē. Lietotnē iespējams sekot līdz mājas, uzņēmuma telpu vai lauku saimniecības drošības stāvoklim. Mobilā lietotne sniedz iespēju saņemt trauksmes vai sistēmas darbības traucējumu paziņojumus, lai Jūs vienmēr būtu informēts par notiekošo. “Eurocash1” neapstājas pie sasniegtā un arvien attīstās, pielāgojot savus pakalpojumus klientu vēlmēm. Aktivizējiet apsardzi jau šodien, zvanot pa tālruni +371 67896301 vai apmeklējot eurocash1.lv un esi drošs par savu izvēli!