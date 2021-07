Arī trauku mazgājamā mašīna ir jālieto pareizi – 5 padomi, kā to darīt

Latvijas tirgū arvien pieaug trauku mazgājamo mašīnu popularitāte, bet daudzi lietotāji neatvēl laiku, lai izlasītu to lietošanas instrukciju. Tieši šī iemesla dēļ tiek pieļautas pāris kļūdas, kas pēc tam liek šaubīties par ierīces sniegumu. Ikvienam ir sava trauku mazgājamās mašīnas piepildīšanas metode, un visi domā, ka viņu veids ir labākais, kā to izdarīt, tomēr ievietotā izkārtojums nav vienīgais svarīgais faktors, kas nodrošinās jums tīrus traukus. Izvairieties no šīm kļūdām, lai parūpētos, ka jūsu trauki tiek pareizi tīrīti un trauku mazgājamā mašīna var jums kalpot pēc iespējas labāk.

Pārliecinieties, ka ūdens ir pietiekami karsts

Trauku mazgājamā mašīna vislabāk darbojas, ja karstā ūdens temperatūra ir virs 40 grādiem, jo tā ir optimālā temperatūra pārtikas traipu izšķīdināšanai. Ja jūsu karstā ūdens pieslēgums nevar nodrošināt šādu karstumu, tad var gadīties, ka arī jūsu trauku mazgājamā mašīna nespēj pilnvērtīgi veikt savus pienākumus tieši šī iemesla dēļ.

Pilnībā nepiepildiet augšējo nodalījumu

Traukiem vienmēr jābūt uz apakšējā statīva, jo tie ir īpaši paredzēti to turēšanai. Apakšējie nodalījumi ir veidoti, lai traukus turētu tādā veidā, ka tie var saņemt maksimāli lielu ūdens daudzumu, kas nodrošinātu pareizu tīrīšanu. Mēģinājums saspiest pēc iespējas vairāk trauku ierīces augšpusē var traucēt citu priekšmetu ievietošanai un mazgāšanai ierīces apakšējā daļā.

Neievietojiet tajā traukus, kas nav piemēroti trauku mazgājamajai mašīnai

Ja trauku mazgājamā mašīna ir jūsu biežāk lietotā virtuves iekārta, tad daudzreiz var būt vieglāk vienkārši iemest tajā visus netīros traukus un galda piederumus, to ieslēgt un aizmirst par to visu. Karstais ūdens var izkausēt vai deformēt plastmasas traukus, veidot plaisas koka karotēs un sabojāt trauku zelta pārklājumu. Šī iemesla dēļ aicinām rūpīgi pārbaudīt, kuri trauki un virtuves piederumi ir paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā un kuri būtu jāmazgā ar rokām.

Jūs vēlaties mazgāt pārāk daudz trauku vienlaicīgi

Mēs visi labprāt izmantojam trauku mazgājamās mašīnas, jo tās mums ietaupa tik daudz laika un pūļu, taču, mēģinot vienā reizē tajā iespiest katru netīro trauku, paši kavējam sava mērķa sasniegšanu. Ja trauku mazgājamā mašīna ir pārpildīta, mazgāšanas līdzeklis un ūdens nevar pienācīgi cirkulēt, lai rūpīgi notīrītu traukus, tādēļ daži no tiem var palikt netīri. Šajā gadījumā iesakām vai nu sadalīt visus netīros traukus mazgāšanai divos ciklos, vai arī atrotīt piedurknes un tomēr nomazgāt dažus priekšmetus ar rokām.

Jāizmanto piemērotu mazgāšanas līdzekli

Ir laiks pāriet no pulvera uz šķidro mazgāšanas līdzekli. Lai arī tradicionālais pulverveida mazgāšanas līdzeklis paveic to, ko vajag, mazgāšanas gēls vai tabletes var darboties vēl efektīvāk.