Atpūta pandēmijas laikā

Kamēr visā pasaulē ir dažādi ierobežojumi, cilvēki meklē iespējas kā nu legāli, nepārkāpjot ierobežojumus ir iespējams atpūsties. Tuvojas vasara, laiks paliek siltāks un visi gribam doties pie dabas vai darīt kaut ko ekstrēmu.

Kas nu sirdij tuvāk. Tāpēc te būs dažas idejas, ko darīt lai nepārkāptu ministru kabineta noteiktos ierobežojumus un izbaudītu silto laiku!

Atpūta dabā

Visi zinām, ka doties ciemos un pulcēties ne vienas mājsaimniecības ietvaros nav atļauts, bet nav aizliegts atpūsties dabā.

Tāpēc mēs iesakām doties tur, kur nedodas tik daudz cilvēku, kā parasti.

Dodies apskatīt Abavas senleju un Talsu pauguraini. Ir iespējams pat apskatīt savvaļas zirgu dzīvi Papes dabas parka ezera takā.

Minētās vietas gan atrodas Kurzemes pusē, bet kāpēc gan nedoties saulainā nedēļas nogalē apskatīt Kurzemi?

Ne aizmirsīsim arī mūsu lielisko “zilo ezeru zemi” - Latgali. Daudz un dažādu ezeru, pastaigas takas un vietas kur palikt pa nakti teltīs.

Atpūta divatā

Atpūtu divatā piedāvā dažādas vietas. Kā piemēram braucieni ar kartingiem, motociklu īre un arī spā atpūtas.

Viss atkarīgs no tā, ko vēlies tu un vai vēlies atpūsties divatā vai vienatnē. Dažādas lieliskus piedāvājumus atradīsi šeit un varēsi izvēlēties ko vien sirds vēlas.

Divatā vienmēr ir jautrāk, tikai atceries, ka jums abiem jābūt no vienas mājsaimniecības.

Ogres Zilie kalni





Pēdējos gados, diezgan iecienīta atpūtas vieta ir tieši pie Ogres. Lieliski dabas skati, skatu tornis un perfektas peldvietas karstajām vasaras dienām.

Izplāno braucienu ar ģimeni pa Latviju un noteikti iekļauj šo vietu savā apskates sarakstā.

Izlec ar izpletni

Šis vairāk būs ekstrēmo sajūtu cienītājiem, bet tā ir lieliska iespēja beidzot izdarīt kaut ko, no kā vienmēr esi baidījies.

Bail no augstuma? Tiec pāri savām bailēm un tev būs ko pastāstīt saviem mazbērniem!

Uzdrošinies uz ko jaunu, jo tieši šis ir laiks, kad vari iemācīties ko jaunu un izdarīt ko vēl nebijušu!

Ar SUP pa upi

Ir dzirdēts, ka cilvēki ceļas agri, ap pieciem no rīta, lai doties uz SUP dēļiem un sagaidītu saullēktu kādā no ūdens tilpnēm.

Kāpēc gan tev nedoties tādā pašā piedzīvojumā?

Ja neesi “rīta putniņš”, tad noteikti to vari darīt jebkurā sev ērtā laikā. Ir ļoti daudz vietu, kur piedāvā noīrēt SUP dēļus pat uz visu dienu. Ja nav laika visu dienu atrasties uz ūdens, droši varēsi izīrēt dēli uz pāris stundām.