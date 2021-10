Ātrākais ceļš uz 1.pozīciju

Aģentūra SEO Eksperts piedāvā plaša klāsta SEO pakalpojumus. Lai sasniegtu ātrāko ceļu uz 1. pozīciju Google esam izstrādājuši plašu un detalizētu programmu, kā sasniegt vēlamos rezultātus. Mūsu SEO pakalpojumu klāstā atradīsiet gan atslēgvārdu izpēti un atlasi, gan satura izvedi. Viens no svarīgiem elementiem ir saišu veidošana. Par to runājam diezgan reti, tādēļ esam apkopojuši svarīgāko, kas jāzina.

Lapas autoritātes celšana

Pirmais, kāpēc ir nepieciešams veidot saites, kas ienāk no citām mājaslapām, ir lapas autoritātes celšana. Tas ne tikai parāda, ka lapa ir uzticama bet arī veido savstarpējo ceļu no citas lapas uz jūsējo. Viena no pirmajām lapām, kurās nepieciešams izveidot informāciju par jūsu uzņēmumu ir Google mans uzņēmums (Google My Business). Šis ir viegli lietojams bezmaksas rīks, kurā jūs varat ievietot sava uzņēmuma vai zīmola informāciju un nokļūt Google tīklā, gan meklēšanas rezultātos, gan kartē. Lai potenciālie klienti varētu atrast jūsu uzņēmumu un saņemt nepieciešamo informāciju, uzņēmumu iespējams verificēt un pēc tam rediģēt tā informāciju. Tā strādā kā vizītkarte, kurā iekļauta svarīgākā informācija - nosaukums, adrese, kontaktinformācija.

Sociālo tīklu profilu izveide un integrēšana mājaslapā

Vēl viens veids, kā veidot saites ir izveidot sociālajiem tīkliem - Facebook, Instagram, YouTube un citus. Tas ne tikai ir lielisks veids kā būt tuvāk saviem klientiem, bet arī veids kā radīt interesantu, kvalitatīvu saturu. Tieši tāpēc, mēs esam iekļāvuši šo soli aģentūras SEO pakalpojumu klāstā. Un kad tie izveidoti, tos integrēsim mājaslapā. Kā piemēram, pogu ievietošana lapā vai tiešsaistes Instagram lenta. Viss atkarīgs no jūsu zīmola vajadzībām un mērķiem.

Citi saišu veidošanas soļi

Starp mūsu SEO pakalpojumiem atradīsiet vēl citus saišu veidošanas soļus. Piedāvājam gan ienākošo saišu analīzi, gan konkurentu saišu izpēti. Optimizēsim arī jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, lai tā viegli atrodama meklēšanas rīkos. Bet lai klienti veiksmīgāk varētu pie jums nonākt, mājaslapā ievietosim Google karti. Un protams, lai attīstība un optimizācijas procesi neapstātos - sastādīsim ienākošo saišu veidošanas stratēģiju un realizācijas plānu.

Mēs, SEO Eksperts profesionāļu komanda, esam droši, ka apvienojot mūsu zināšanas un pieredzi ar jūsu zīmola vai produkta lieliskajām īpašībām, sasniegsim ātrāko ceļu uz pirmajām pozīcijām Google meklētāja rezultātos.