Augstas kvalitātes koka, alumīnija un PVC logi par labām cenām – Eirologi.lv

Jaunu un kvalitatīvu logu vērtību patiesi spējam novērtēt tikai pēc tam, kad logi mājoklī jau uzstādīti. Tieši logi lielā mērā ietekmē to, cik patīkami un droši jūtamies telpā, proti, vai tie nodrošina siltumizolāciju, bloķē trokšņus no ārpuses un aizsargā pret zagļu ielaušanos. Īsto logu meklēšanas procesā Jūs noteikti redzēsiet daudz dažādu uzņēmumu piedāvājumu, taču šoreiz vēlamies iepazīstināt ar poļu ražotajiem logiem, kurus Latvijā piedāvā SIA “Eirodurvis”.

Logi no Polijas – ar ko tie labāki par citiem?

Lai arī PVC logi, koka logi un alumīnija logi tiek ražoti dažādās pasaules valstīs, Polija ir viena no šī ražošanas procesa “milžiem”, kas dienas laikā izgatavo vairākus tūkstošus modeļu, piegādājot tos vietējam un starptautiskajam tirgum. Tā kā ražošanas apjomi ir ļoti lieli, ikdienā nepieciešams patērēt daudz izejmateriālu, tādēļ tos uzņēmums iepērk vairumā par labākām cenām. Jāpiemin arī, ka Polijā tiek izgatavoti ne tikai koka, alumīnija un plastikāta logi, bet arī to profili, kas netiek bieži piedāvāti no vietējiem ražotājiem.Nodrošinot pilnu ražošanas ciklu, katrs no posmiem tiek rūpīgi kontrolēts, lai parūpētos par produkcijas augsto kvalitāti un precizitāti. To palīdz kontrolēt arī inovatīva un robotizēta ražošanas tehnika, kas ļauj izstrādāt katru loga modeli precīzi, neļaujot rasties brāķiem, kā arī, protams, paātrina preču izgatavošanas apjomus. Visbeidzot, svarīgs faktors, kas paaugstina Polijā ražotu logu konkurētspēju, ir saimnieciskās, ražošanas un darbaspēka izmaksas, kas ir zemākas, nekā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, tādēļ arī produkcija maksā lētāk.

Kādu produkciju piedāvā SIA “Eirodurvis”?

PVC jeb pakešu logi – modeļi dažādās krāsās ar divkāršu un trīskāršu stiklojumu;

Koka logi – divu un trīs slāņu logi ar dažādām apdarēm un dizainiem;

Alumīnija logi – viena, divu un trīs slāņu logi atšķirīgos dizainos;

Palodzes – pilnvērtīgai loga montāžai tiek piedāvātas gan iekšējās, gan ārējās palodzes;

Bīdāmās durvis – izturīgas un daudzpusīgas plastikāta, koka un alumīnija bīdāmās durvis verandai, terasei, balkonam un citām zonām;

Durvju un logu montāža – pieredzējuši meistari palīdzēs uzstādīt durvis un logus precīzi, ātri un profesionāli.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par uzņēmuma piedāvājumu, ielūkojieties vietnē Eirologi.lv!