B hepatīts – fakti, kas par to ir jāzina ikvienam!

Saslimšanas gadījumi ar dažādām slimībām notiek ik dienu, taču ne vienmēr tie tiek konstatēti jau sākuma stadijā. Lai slimību ārstēšanu uzsāktu pēc iespējas ātrāk, nepieciešams pievērst uzmanību izmaiņām veselībā un attiecīgi reaģēt uz tām, dodoties pie ārsta. Viena no biežāk apspriestajām slimībām ir B hepatīts, taču ne visi zina, kas tas ir, kā izpaužas saslimšanas simptomi un ko darīt, lai to ārstētu. Lasi rakstu un turpinājumā lasi būtiskus faktus par šo vīrusa slimību!

B hepatīts – kas tas ir?

Šis ir viens no pasaulē izplatītākajiem vīrusiem, kas veicina aknu bojāšanos. Ar to saslimt var dažādos veidos, un saslimšana var radīt nopietnas sekas, piemēram, izraisīt:

aknu cirozi;



aknu vēzi;



hronisku infekciju, ar ko nāksies sadzīvot visu mūžu;



aknu mazspēju u.c.



Pirms noskaidrot, kādas ir ārstēšanas iespējams, nepieciešams apzināties veidus, kādos iespējams šo infekcijas slimību saņemt.

Saslimšana

B hepatīts ir slimība, ar kuru saslimt var teju ikviens, neskatoties uz vecumu, dzimumu vai nodarbošanās veidu. Dati liecina, ka lielākoties slimību nesēji Latvijā ir tieši gados jauni cilvēki, un slimības izplatība norit ar asinīm vai organisma šķidrumiem. Saslimt iespējams dažādos veidos, biežāk izplatītie ir:

gadījumsakaru rezultātā. Attiecas uz gadījumiem, kas norisinās, neizsargājoties ar prezervatīva palīdzību;



Attiecas uz gadījumiem, kas norisinās, neizsargājoties ar prezervatīva palīdzību; kopīgu injicēšanās piederumu lietošanas gadījumā. Tās ir šļirces, adatas;



Tās ir šļirces, adatas; manikīra, pedikīra veikšanas gadījumā. Protams, ne vienmēr. Inficēties iespējams, ja profilakse tiek veikta, neievērojot nepieciešamās darba lietošanas prasības;



Protams, ne vienmēr. Inficēties iespējams, ja profilakse tiek veikta, neievērojot nepieciešamās darba lietošanas prasības; nelaimes gadījumu rezultātā. Piemēram, situācijās, ja saskarsme notiek ar priekšmetiem, uz kuriem atrodas inficētās personas asinis u.c.



Būtiski atcerēties, ka klepojot, sarokojoties vai apskaujoties saslimšana nenotiek, tāpat salīdzinoši zems ir saslimšanu skaits, kas notikušas, saskaroties ar inficētās personas siekalām, sviedriem, asinīm vai citiem izdalījumiem, kas nesatur asinis. Bet kādi ir simptomi, kas liecina par saslimšanu? Par to lasi raksta turpinājumā!

B hepatīts un tā simptomi – kā zināt, ka jāvēršas pēc palīdzības?

No brīža, kad notiek inficēšanās, līdz brīdim, kad parādās simptomi, var paiet līdz pat 180 dienām, kas ir seši mēneši. Ir pieci galvenie simptomi, kas liecina, ka organismu sasniedzis B hepatīts:

nespēks, ko veicina arī bezmiegs, nevēlēšanās uzņemt pārtiku;



temperatūra, kas ir paaugstināta;



sāpes gan locītavās, gan vēdera apvidū, kam pievienojas arī slikta dūša vai pat vemšana;



ādas un acu ābolu dzeltēšana;



izmaiņas urīnā (tas ir tumšāks) un izkārnījumos (gaiši).



Svarīgi, ka lielākā daļā gadījumu organisms pats spēj uzveikt šo vīrusu, neizrādot simptomus, taču, ja sākusies akūtā saslimšana, kuru novērot iespējams ar iepriekš minētajiem simptomiem. B hepatīts ir slimība, no kuras iespējams izvairīties un to ārstēt. Kā?





B hepatīts – ārstē, līdz ko saskaries ar simptomiem!

Visa pamatā ir vakcinēšanās, kas aizsargā organismu no saslimšanas ar B hepatītu visa mūža garumā. Šīs vakcīnas tiek veiktas bērniem, un tās iespējams saņemt ikvienam, kurš to nav veicis un vēlas sevi pasargāt no saslimšanas. Bet kā rīkoties, ja notikusi saslimšana?

Akūts B hepatīts un tā ārstēšana norit slimnīcā, un to izārstēt iespējams divu mēnešu laikā, kad organisms rada antivielas, kuras pasargā no atkārtotas saslimšanas.



Hronisks B hepatīts, kas var rasties, ja netiek pilnībā izārstēts akūts B hepatīts, tiek ārstēts, izmantojot valsts noteiktos medikamentus, ko 100% apmaksā, lai veiksmīgi noritētu ārstēšanas process.



Rūpes par veselību, īpaši aknu darbību, kas regulē galvenos procesus organismā, ir ļoti svarīgi. Lai novērstu to, ka B hepatīts tiek konstatēts, nepieciešams sekot līdzi savām darbībām dzīvē un vakcinēties.