B kategorijas tiesības – lieliska dāvana izlaidumā

Tuvojoties izlaidumu sezonai, topošo absolventu vecākiem un radiem aktuāls kļūst jautājums - ko šajā svinīgajā brīdī jaunietim dāvināt? Absolventu vecāku vidū dāvanu dāvināšanas paradumi mēdz būt visai atšķirīgi. Vieni izvēlas dāvināt praktiskas dāvanas, citi - sentimentālas lietas, kas bērniem paliks par piemiņu. Domājot par topošā absolventa nākotni, ļoti iespējams, ka tieši dāvana, kas kalpos kā investīcija jaunieša iemaņu un prasmju attīstīšanā, tiks novērtēta daudz vairāk. Viena no labākajām šāda veida dāvanām ir B kategorijas kursi autoskolā. Īpaši tāpēc, ka B kategorijas tiesības ne tikai sniedz pārvietošanās brīvību, bet arī palīdzēs darba meklējumos nākotnē!

B kategorijas tiesības – jauniešu ceļš uz patstāvīgu dzīvi

Lielākā daļa jauniešu par autovadītāja kursiem dāvanā priecāsies tāpēc, ka B kategorijas tiesības daudziem asociējas ar soli pretī patstāvīgai dzīvei. Mūsdienās autovadītāja apliecība nereti pat ir kļuvusi par simbolu ieiešanai pieaugušo kārtā. Galu galā, tie, kam ir vadītāja apliecība, var brīvi pārvietoties, veicot savas ikdienas gaitas, piemēram, dodoties uz skolu vai ārpusskolas nodarbībām. Un tas nekas, ja mašīna jāaizņemas no vecākiem – braukšana pie stūres tāpat sniedz brīvības sajūtu. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka jauniešu starpā bieži vien valda neliela sacensība par to, kurš pirmais iegūs B kategorijas tiesības!

Iespēja iegūt B kategorijas tiesības jau laicīgi

Tā kā Latvijā B kategorijas eksāmenus ir atļauts kārtot sasniedzot 18 gadu vecumu, tad autovadītāja kursi būs lieliska dāvana ikvienam jaunietim, kurš vēlas iegūt autovadītāja apliecību jau 18. dzimšanas dienā! Tā būs iespēja uzsākt pēdējo vidusskolas gadu autovadītāja statusā, kas pilnīgi noteikti vairos jūsu atvases patstāvību.

Turklāt tas var palīdzēt arī vecākiem atrast vairāk brīvā laika sev. Ja jūsu vidusskolnieks būs ieguvis B kategorijas tiesības jau 11. klasē, tas nozīmē, ka jums brīvdienās vairs nebūs jāvelta laiks, lai jaunieti izvadātu uz ārpusskolas nodarbībām. Tā vietā jūs varēsiet jaunajam autovadītājam piešķirt automašīnas atslēgas un paši veltīt laiku sev un saviem hobijiem. Turklāt autovadītāja tiesību iegūšanu var uzskatīt arī par iespēju pusaudzim pierādīt jums savu atbildības sajūtu!

Dāvanu karte autoskolā – ērts un vienkāršs veids, kā uzdāvināt autovadītāja kursus

Ja esat izšķīrušies par labu autovadītāju kursiem kā dāvanai izlaidumā, ir vairāki veidi, kā šo dāvanu var pasniegt. Viens no tiem ir aprēķināt aptuvenās B kategorijas kursu izmaksas un uzkrāt šo summu atsevišķā kontā, lai pēc tam par to veiktu apmaksu autoskolā. Tomēr daudz ērtāk ir iegādāties autoskolas dāvanu karti. Tas ne tikai ļaus izvairīties no jauna konta atvēršanas, bet arī sniegs iespēju Jums pasniegt skaisti noformētu dāvanu izlaiduma dienā!

Autoskola Einšteins piedāvā dažādas B kategorijas kursu dāvanu kartes. Pirmkārt, iegādājoties dāvanu karti autoskolā Einšteins, Jums ir iespēja izvēlēties dāvanu kartes vērtību. Otrkārt, Jūs varat noteikt, kādi pakalpojumi tajā tiek ietverti. Līdz ar to, dāvanu karte var būt domāta gan B kategorijas teorijas kursiem, gan praktiskajai apmācībai, gan pilnam apmācības kursam. Ja dāvanu karti izlaidumā vēlaties pasniegt radinieku bērnam, kurš plāno uzsākt apmācības autoskolā, tad varat iegādāties dāvanu karti noteiktam skaitam praktisko apmācību!





Ja arī jūsu atvasei šogad gaidāms izlaidums, B kategorijas apmācības ir dāvana, ko noteikti vērts apsvērt. Atcerieties, ka svarīgākais ir izvēlēties pareizo autoskolu, lai B kategorijas apmācību uzsāktu pie profesionāliem un pieredzējušiem pasniedzējiem un instruktoriem!

