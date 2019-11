Būtiskākie lāzerepilācijas plusi un mīnusi

Lāzerepilācija ir viena no daudzajām nevēlamo matiņu likvidēšanas metodēm, ko mūsdienās izmanto ne tikai sievietes, bet arī vīrieši. Šīs procedūras popularitāte arvien pieaug, tāpēc jāsecina, ka tā sniedz nozīmīgus ieguvumus. Ar ko tad lāzerepilācija atšķiras no citām metodēm? Kādi ir lāzerepilācijas plusi un mīnusi? Par to vairāk uzzināsiet šajā rakstā.

Galvenās priekšrocības, ko sniedz lāzerepilācija

Lāzerepilācija Latvijā pazīstama jau ilgu laiku, tomēr uzticība procedūrai un tās sniegtajiem rezultātiem veidojusies pakāpeniski, palielinoties tieši pēdējā laikā, kad procedūras jau tiek veiktas ar jaunākās paaudzes lāzera iekārtām, kas ir daudz jaudīgākas, efektīvākas un saudzējošākas.

Lāzerepilācijas pamatā ir gaismas stara iedarbība uz matiņa sīpolu, kas tiek sagrauts. Matiņš vairs neataug. Ar lāzera iekārtas uzgali tiek apstrādāts viss vēlamais ādas laukums, kur nepieciešams likvidēt matiņus. Lāzerepilāciju matiņu likvidēšanai izvēlas vairāku iemeslu dēļ. Lūk, galvenie lāzerepilācijas plusi.

Efektīvi tiek apturēta matiņu augšana

Lāzerepilācija ir jaudīga procedūra, kas spēj efektīvi iznīcināt matiņu pašā tā saknē, tāpēc šis matiņš vairs neataug ilgu laiku. Pakāpeniski vairāku procedūru laikā, apstrādājot visus matiņus, kas ir aktīvajā augšanas fāzē, tiek sasniegts efekts, kad āda ir gluda un matiņi vairs neataug ļoti ilgu laiku.

Iespējams likvidēt visu tipu matiņus

Jaunākās lāzerepilācijas iekārtas ir tik efektīvas, ka lieliski tiek galā ar visu tipu matiņiem. Arī gaišajiem un plānajiem, kas citām iekārtām un vecākas paaudzes lāzeriekārtām īsti nebija pa spēkam.

Lāzerepilācija labvēlīgi ietekmē ādas stāvokli

Lāzerepilācija jau pēc pirmās procedūras sniedz pamanāmu labvēlīgu ietekmi uz ādas izskatu un veselību. Āda kļūst gludāka, mazinās pigmentācija, kā arī matiņi vairs neieaug. Tieši ieaugušu matiņu problēmas likvidēšana ir viens no būtiskiem lāzerepilācijas plusiem.

Pēc pilna kursa matiņi vairs neataug

Kad veikts pilns un savai matiņu specifikai pielāgots kurss, tad matiņi apstrādātajā zonā vairs neataug. Saglabājas gludas ādas efekts visu laiku, ja vien tiek veiktas profilaktiskās procedūras, kas vairumā gadījumu nav nepieciešamas biežāk kā reizi gadā.

Lāzerepilāciju var izmantot pat jutīgākajās vietās

Lāzerepilācijas izmantošanai dažādās ķermeņa vietās nav ierobežojumu. Ar šo metodi var likvidēt matiņus pat pašās jutīgākajās un intīmākajās vietās.

Procedūra ir mazsāpīga

Daudzas matiņu likvidēšanas metodes automātiski saistās ar diezgan lielām sāpēm. Bet lāzerepilācija ar modernākajām iekārtām iedalāma pie mazsāpīgajām metodēm, jo procedūras laikā var būt jūtama vien neliela dzelšana, ko arī mazina pašā iekārtā iestrādātais ādas dzesēšana un nomierināšanas komponents.





Lāzerepilācijas mīnusi, ar kuriem jārēķinās

Tiem, kuri matiņu likvidēšanai plāno izvēlēties lāzerepilāciju, vajadzētu būt lietas kursā par dažiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kas ir svarīgi, jo tikai tad procedūra būs efektīva.

Lielākas izmaksas īsākā laika periodā

Lāzerepilācijas izmaksas ir augstākas nekā vienai vai dažām vaksācijas procedūrām, tāpēc jau laikus jāierēķina savā budžetā nauda, kas nepieciešama pilna kursa veikšanai. Vidēji tās ir 3-6 procedūras. Atkarībā no tā, kurai zonai lāzerepilācija tiek veikta, vienas procedūras cena var svārstīties no 30 līdz pat 300 eiro. Tomēr tas ir ilgtermiņa ieguldījums, kas aiztaupīs regulāras izmaksas nākotnē.

Lāzerepilācija jāveic pie sertificēta speciālista

Lāzerepilācija nav tā procedūra, ko var veikt mājās. Nepieciešams atrast labu speciālistu, kas būs jāapmeklē klīnikā vai salonā.

Līdz vēlamajam rezultātam paiet ilgāks laiks

Lai sasniegtu pilnīgi gludas ādas efektu, vajadzēs pacietību, jo starp procedūrām jābūt vismaz 4 nedēļām. Tāpēc, gaidot vasaras sezonu, ieteicams lāzerepilācijas kursu uzsākt jau ziemā vai agrā pavasarī.

Starp procedūrām matiņus nedrīkst izraut

Lai netraumētu matiņu saknes un garantētu, ka lāzerepilācijas laikā tās var efektīvi iznīcināt, starp procedūrām matiņus nedrīkst likvidēt ar metodēm, kas tos izrauj. Vislabāk izmantot skuvekli.

Pēc kursa regulāri jāveic profilaktiskās procedūras

Lai ilgstoši saglabātu iegūto gludās ādas efektu un nezaudētu ieguldītos līdzekļus, nepieciešams regulāri veikt atjaunojošas procedūras. Vidēji tās ir 1-2 reizes gadā.

Lāzerepilāciju neveic grūtniecēm

Diemžēl ar lāzerepilācijas metodi matiņus nedrīkst likvidēt grūtnieces, jo lāzera iedarbība uz gaidāmo mazuli nav pietiekami izpētīta. Tāpēc labāk lāzerepilācijas kursu ieplānot pirms vai pēc grūtniecības.