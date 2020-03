Ceļvedis saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai

Kad noticis ceļu satiksmes negadījums, pastāv divas opcijas, ar kurām saskaņā var rīkoties autovadītājs: ziņot Valsts policijai vai aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Vienkāršākā opcija, protams, ir aizpildīt saskaņoto paziņojumu, tomēr tas ne vienmēr ir iespējams.

Saskaņotā paziņojuma veidlapu komplekts sastāv no divām vienādām veidlapām un norādījumu lapas. Saskaņotais paziņojums ir jāaizpilda abām negadījumā iesaistītajām pusēm kopā, vienojoties par negadījuma atspoguļošanu.

Lai Tu zinātu, kā nepieciešamības gadījumā rīkoties, esam izveidojuši ceļvedi saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai.

Apdomā, vai konkrētajā situācijā drīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu!

Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai tādos gadījumos, ja:

Negadījumā ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi;

Nav nevienas cietušas personas;

Nav aizskarta trešās personas manta;

Iesaistītajiem transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts piedalīties satiksmē;

Abas iesaistītās puses spēj vienoties par visiem apstākļiem.

Ja kāds no šiem punktiem neatbilst negadījuma situācijai, par notikušo obligāti jāziņo Valsts policijai!

Viss, kas Tev jāzina par saskaņoto paziņojumu

Kur dabūt saskaņoto paziņojumu?

Saskaņotā paziņojuma veidlapas ir pieejamas degvielas uzpildes stacijās, apdrošināšanas kompānijās un CSDD nodaļās, turklāt tās ikvienam pieejamas bez maksas. Ņem vērā - tās nevar patstāvīgi izdrukāt no interneta, jo tās veidotas uz paškopējošā papīra bāzes.

Tāpat saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt arī digitāli – lietotnē LTAB OCTA. Neuztraucies par iespējamām atšķirībām, jo lietotnē pieejamās veidlapas versija ir tieši tāda pati kā drukātās veidlapas versija!

Kā rīkoties, ja veidlapu pilda pirmo reizi un nekas nav skaidrs?

Pildot saskaņotā paziņojuma veidlapu pirmo reizi, protams, var rasties daudz un dažādi neskaidri jautājumi. Ņem vērā - visi šie jautājumi ir paskaidroti noteikumu lapas aizmugurē. Īpaši, ja saskaņoto paziņojumu pildi pirmo reizi, noteikti aplūko katru no punktiem un, lai nerastos pārpratumi, precizē, kā pareizi aizpildīt visus nepieciešamos laukumus.

Kā precīzi aizpildīt veidlapu?

Saskaņotais paziņojums ir veidots uz paškopējoša papīra bāzes, un tajā abām negadījumā iesaistītajām pusēm kopīgi jāatbild uz 15 jautājumiem. Veidlapu vēlams aizpildīt ar lodīšu pildspalvu, bet, ja konkrētajā brīdī tā nav pieejama, protams, der arī jebkurš cits rakstāmpiederums.

Apdrošināšanas kompānijai pēc aizpildītās veidlapas jāspēj skaidri izprast notikumu secība un cita svarīga informācija par negadījumu, tādēļ veidlapa jāaizpilda rūpīgi – nesteidzoties, precīzi un salasāmā rokrakstā. Lai tas izdotos pēc iespējas labāk, ieteicams rakstīt ar drukātiem burtiem. Svarīgi - pēc tam, kad saskaņotais paziņojums ir aizpildīts, nedrīkst veikt labojumus, kā svītrojumi, ķēpājumi, utt. Tas var radīt aizdomas, ka negadījuma patiesie notikumi ir grozīti.

Ņem vērā – jo detalizētāks negadījuma apraksts, jo labāk. Apdrošinātājs izdarīs savus secinājumus no informācijas, ko Tu pats viņam iesniedz, tādēļ aizpildi veidlapu tā, lai informāciju saprastu ikviens cilvēks no malas. Jo pilnīgāk tiek aprakstīts un paskaidrots negadījums, jo vienkāršāk apdrošinātājam noskaidrot un atzīt vainīgo pusi – īpaši svarīgi tas ir situācijā, ja starp negadījuma pusēm izcēlies strīds vai kāda no pusēm kategoriski neatzīst savu vainu.

Kā uzzīmēt negadījuma skici un kas par to jāzina?

Bez 15 jautājumiem, uz kuriem kopīgi jāatbild abām negadījumā iesaistītajām pusēm, uz veidlapas ir arī laukums, kurā jāattēlo negadījuma skice.

Svarīgi - negadījuma skicē jāuzzīmē un jāattēlo transportlīdzekļi tieši ceļu satiksmes negadījuma brīdī, nevis pēc tā!

Lai pēc iespējas precīzāk paskaidrotu negadījuma apstākļus, veidlapām, iesniedzot tās apdrošinātājam, var pievienot arī negadījuma brīdī uzņemtas fotogrāfijas.

Ko ar saskaņoto paziņojumu darīt pēc tā aizpildīšanas?

Saskaņotais paziņojums jāaizpilda un pēc tam arī jāparaksta abiem autovadītājiem, citādi tas nav derīgs! Oriģināls un kopija jāsadala - oriģinālā veidlapa pienākas cietušajai pusei, savukārt kopija vainīgajai pusei. Ja negadījuma apstākļus nav iespējams noskaidrot un nav viena vainīgā, veidlapa (pēc vienošanās) jāiesniedz apdrošinātājam. Apdrošinātājs izskatīs konkrēto situāciju un sniegs savu atzinumu.

Standarta situācijā katra puse savu eksemplāru iesniedz savam vai otras puses apdrošinātājam. Svarīgi - negadījuma vaininiekam saskaņotais paziņojums savam apdrošinātājam jāiesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā!

Nepakļaujieties ietekmei vai provokācijām!

Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, nekādā gadījumā nepaļaujies uz otras puses aizbildinājumiem! Neļauj otrai pusei sevi ietekmēt vai provocēt! Lai arī Latvijas teritorijā ikvienam auto jābūt aprīkotam ar OCTA apdrošināšanas polisi, joprojām ir gadījumi, kad autovadītājs to neiegādājas.

eViena no biežāk pieļautajām kļūdām ir abu iesaistīto pušu mutiska vienošanās, kad, neaizpildot veidlapu vai citu rakstisku vienošanos, atrisinājums tiek izrunāts un, nevienam neziņojot, abas puses dodas tālāk. Ņem vērā - daudzās situācijās mutiska vienošanās apgrūtina atlīdzības saņemšanu, un visbiežāk padara to pat neiespējamu.

Ja esi tā puse, kas negadījumā ir cietusi, nekavējoties pārliecinies, ka Tavam auto ir derīga OCTA polise. Pretējā gadījumā Tu automātiski klasificējies kā negadījuma vaininieks, kam radušos zaudējumus nāksies atlīdzināt no saviem personīgajiem līdzekļiem.