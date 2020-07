Cik efektīva ir tauku atsūkšana?

Izskatīties labi un sakopti ir teju katra cilvēka sapnis. Tieši tāpēc daudzi cilvēki ir gatavi stundām pavadīt sporta zālē, ieturēt dažādas diētas un ievērot veselīgu dzīvesveidu. Taču neskatoties uz to, daudziem nesanāk iegūt savu sapņu ķermeni atbrīvoties no kādas problēmzonas. Sados gadījumos lieliska risinājums ir tauku atsūkšanas operācija. Tā palīdzēs tikt vaļā no liekiem taukaudiem un liks cilvēkam justies pašpārliecinātam. Cik tā ir efektīva un kas vēl par to būtu jāzina? Atbildes mums sniegs Latvijas vadošais plastiskais ķirurgs Dr. Jānis Žaržeckis.

Kā tiek veikta tauku atsūkšana?

Tauku atsūkšana jeb liposakcija ir pilnīgi droša un nesāpīga procedūra, jo tā tiek veikta zem vispārējas vai vietējās narkozes. Pirms operācijas ķermenī tiek ievadīts speciāls preparāts, kas sašķeļ un izšķīdina taukaudus. Tikai pēc tam operācijas laikā ar speciālas vakuumiekārtas palīdzību šie izkusušie tauki tiek likvidēti. Vienu diennakti pēc operācijas ir nepieciešams palikt klīnikā speciālistu uzraudzībā, taču uzreiz pēc tam var doties mājās.

Vai operāciju ir iespējams veikt pilnīgi visiem?

Operāciju ir iespējams veikt gan sievietēm, gan vīriešiem. Taču mēdz būt gadījumi, kad kaut kādu iemeslu dēļ ārstam var nākties atteikt procedūru. Piemēram, gadījumos, ja pacienta masas indekss ir stipri virs normas, jebkāda veida operācijas veikšana var būt bīstama. Tādos gadījumos ķirurgs var ieteikt samazināt ķermeņa svaru un tad plānot tauku atsūkšanas operāciju.

Vai tauku atsūkšana palīdz notievēt?

Svarīgi atcerēties, ka liposakcija nav notievēšanas vai svara samazināšanas metode. Ar tās palīdzību var mainīt ķermeņa aprises, mazināt tauku uzkrāšanos un tikt vaļā no taukiem kādā konkrētā problēmzonā. Taču tā neaizstāj pareizu uzturu, sportošanu un veselīgu dzīvesveidu.

Cik ilgi saglabājas rezultāts?

Liposakcijas efekts saglabājas visa mūža garumā. Problēmzonas vietā tiek pavisam likvidētās tauku šūnas. Laika gaitā operācijas vietā viņas vairs neatjaunojas un neparādās no jauna.

Tauku atsūkšana ir mūsdienīga un droša operācija, ar kuras palīdzību jūs uz visiem laikiem varat atbrīvoties no taukaudiem un vieglākā ceļā tikt pie sava skaista un tvirta ķermeņa. Dr. Jāņa Zaržecka un Dr. Tālivalža Krūmiņa plastiskās ķirurģijas ārstiem ir vairāku gadu pieredze dažādu veidu plastisko operāciju veikšanā. Klīnikas personāls nodrošina profesionālu klientu aprūpi, konsultācijas līdz pilnīgai atveseļošanai un palīdz jums īstenot mērķi par jūsu sapņu ķermeni!